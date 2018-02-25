ilk milyonunu al - sayfa 76
19. gün yanılmıyorsam
Analiziniz zayıf, her zaman suçlu kim! Kapatmak için çok tembeldin, ama kapatıp beklemek zorunda kaldığında kendini kilitlemek için çok tembel değildin.
Neden kilitlendiğimi ve kapatılmadığımı zaten açıkladım)) Kesinlikle yargılama - ben böyleyim)) Bu yüzden bir geri dönüş bekliyorum. Kapatmak ve sadece kar etmek mümkün olmasına rağmen)) Bu arada, rekabetçi hesapta, gerçek hesaptan farklı olarak bunu yaptım
Toplamda, başka bir 78 gün
şimdi alt kilitlere çarptınız, güvenle kapatabilirsiniz, şimdiye kadar avronun dibine kadar, 78 gün içinde geri dönmesi olası değildir.
Orada nereye döneceklerine gelince - sudaki çatallarla)) Yine de bir geri dönüş olacak. Ancak çok fazla insan parite değilse de en az 1,04 beklediğinden - her şey olabilir.
İşte bu çok "görüyorum" - büyük bir hata. Seviye göstergemi yaptığımda, buna ikna oldum. İlk başta buradaki her şeyin basit olduğunu düşündüm. Hızla kuralları yazdım ve kontrol etmeye başladım ... Wah-wah-wah, seviyeler ya onları koymayacağım yerden sürünmeye başladı ya da tam tersi, seviyenin olmadığı yerde görünmeye başladılar. .
Belki de "görüşünüz" benimkinden çok daha havalı ve asla bu tür hatalara düşmezsiniz ... Kendiniz görün ...
Zaman dilimlerine gelince, ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar az olur. Ve ayrıca haberler. Ancak yine de, haber arka planı gelecekteki hareketin yönünü şekillendiriyor. Örneğin, neden tereddüt etmeye, geri dönmeye ve geri dönmeye başladılar? Çünkü Fomki, yeşilin "düşüşünün" sadece geçici bir fenomen olduğunu söyledi. Herşey. Birçok yatırımcı kendilerini satışa atmaya başladı. Ama henüz 1.13'ü çözmediği için bugün yanına gitmeye karar verdik. Zaten dönmüş olmalarına rağmen - onlar için bu seviyeler nelerdir? Kaçırmak istedikleri antrenmanı yapmak istiyorlar.
Seviyeler - onlar DEMİR!!! eskilere sor...
Evet, size izlemeye bir bağlantı atın! Senin için kök salacağız... :)
Hepsi aynı, oradaki işlemler engellendi. Bul - saygı ve saygı !!! )) Bu arada, benim için ilginç oldu - beni bulmak ne kadar kolay? Kendim denedim - görünüşe göre yanlış bir şey yapıyorum - işe yaramadı (sistemler listesinde). Her ne kadar temelde...
Hepsi aynı, oradaki işlemler engellendi. Bul - saygı ve saygı !!! )) Bu arada, benim için ilginç oldu - beni bulmak ne kadar kolay? Kendim denedim - görünüşe göre yanlış bir şey yapıyorum - işe yaramadı (sistemler listesinde). Her ne kadar temelde...
Siktir et bana, madem saklambaç oynamak istiyorsun... Hâlâ bak, nerede arayacağımı bile bilmiyorum... İstemiyorsan, ne istersen, kendin gayet iyi anlıyorsun ki sistemi bir boka değmez...
Ayrıca, yeşille ilgili olumlu bir haber geçmişimiz var. Ama aynı zamanda geçilmemiş bir 1.13 seviyemiz var. Tahminleriniz, beyler "sistem bilimcileri"
Hepsi aynı, oradaki işlemler engellendi. Bul - saygı ve saygı !!! )) Bu arada, benim için ilginç oldu - beni bulmak ne kadar kolay? Kendim denedim - görünüşe göre yanlış bir şey yapıyorum - işe yaramadı (sistemler listesinde). Her ne kadar temelde...
http://www.myfxbook. com/üyeler/Lomaker/moremillion/1207708
4 dakikalık arama