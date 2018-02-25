ilk milyonunu al - sayfa 76

Daniil Stolnikov :
19. gün yanılmıyorsam
Alexey Busygin :
Analiziniz zayıf, her zaman suçlu kim! Kapatmak için çok tembeldin, ama kapatıp beklemek zorunda kaldığında kendini kilitlemek için çok tembel değildin.
Eh, kendi başına, biri - ben değil
Neden kilitlendiğimi ve kapatılmadığımı zaten açıkladım)) Kesinlikle yargılama - ben böyleyim)) Bu yüzden bir geri dönüş bekliyorum. Kapatmak ve sadece kar etmek mümkün olmasına rağmen)) Bu arada, rekabetçi hesapta, gerçek hesaptan farklı olarak bunu yaptım
 
Alexey Busygin :

Toplamda, başka bir 78 gün

şimdi alt kilitlere çarptınız, güvenle kapatabilirsiniz, şimdiye kadar avronun dibine kadar, 78 gün içinde geri dönmesi olası değildir.

Birleşmezsem onu yok ederiz. Ah ne diyorum?

Orada nereye döneceklerine gelince - sudaki çatallarla)) Yine de bir geri dönüş olacak. Ancak çok fazla insan parite değilse de en az 1,04 beklediğinden - her şey olabilir.
 
George Merts :

İşte bu çok "görüyorum" - büyük bir hata. Seviye göstergemi yaptığımda, buna ikna oldum. İlk başta buradaki her şeyin basit olduğunu düşündüm. Hızla kuralları yazdım ve kontrol etmeye başladım ... Wah-wah-wah, seviyeler ya onları koymayacağım yerden sürünmeye başladı ya da tam tersi, seviyenin olmadığı yerde görünmeye başladılar. .

Seviyeler - onlar DEMİR!!! eskilere sor...

Belki de "görüşünüz" benimkinden çok daha havalı ve asla bu tür hatalara düşmezsiniz ... Kendiniz görün ...


İşin aslı, video kamera çalışıyor ama aynı zamanda odun kırmayı da başarıyorum. Gerçekten biçimlendirilemez bir fenomen

Zaman dilimlerine gelince, ne kadar yüksek olursa, gürültü o kadar az olur. Ve ayrıca haberler. Ancak yine de, haber arka planı gelecekteki hareketin yönünü şekillendiriyor. Örneğin, neden tereddüt etmeye, geri dönmeye ve geri dönmeye başladılar? Çünkü Fomki, yeşilin "düşüşünün" sadece geçici bir fenomen olduğunu söyledi. Herşey. Birçok yatırımcı kendilerini satışa atmaya başladı. Ama henüz 1.13'ü çözmediği için bugün yanına gitmeye karar verdik. Zaten dönmüş olmalarına rağmen - onlar için bu seviyeler nelerdir? Kaçırmak istedikleri antrenmanı yapmak istiyorlar.
 
Daniil Stolnikov :
Seviyeler - onlar DEMİR!!! eskilere sor...
"Demir" - bu, oluşum kurallarının yazıldığı ve uygulandığı zamandır. Anladığım kadarıyla eski hindinizi kullanıyorsunuz - bu zaten iyi, sadece seviyelerin eylemlerini sonlandıran kuralları ortaya çıkarmak için kalıyor.
 
George Merts :
Öğretmen sistemine ek olarak başka bir karşı eğilim sistemi istiyor musunuz?
Hepsi aynı, oradaki işlemler engellendi. Bul - saygı ve saygı !!! )) Bu arada, benim için ilginç oldu - beni bulmak ne kadar kolay? Kendim denedim - görünüşe göre yanlış bir şey yapıyorum - işe yaramadı (sistemler listesinde). Her ne kadar temelde...
 
Daniil Stolnikov :
Siktir et bana, madem saklambaç oynamak istiyorsun... Hâlâ bak, nerede arayacağımı bile bilmiyorum... İstemiyorsan, ne istersen, kendin gayet iyi anlıyorsun ki sistemi bir boka değmez...
 
George Merts :
Eh, hayır ve deneme yok Sadece gücenme, tamam mı? ;)
 
Tahmin edilebilirlik hakkında konuşmaya geri dönelim. Örneğin, şimdi euro saatlik grafikte tüm parametrelerde bir sapma var:




Ayrıca, yeşille ilgili olumlu bir haber geçmişimiz var. Ama aynı zamanda geçilmemiş bir 1.13 seviyemiz var. Tahminleriniz, beyler "sistem bilimcileri"
 
Daniil Stolnikov :
http://www.myfxbook. com/üyeler/Lomaker/moremillion/1207708

4 dakikalık arama

