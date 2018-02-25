ilk milyonunu al - sayfa 83

3. seri başladı. Nedense buradaki linkler kaldırılıyor. Görünüşe göre reklam myfx olarak kabul edildi. Bu nedenle, her şey her zamanki gibi - günün sonunda bir ekran. Orijinali nerede arayacağını kim bilebilir - bulacak;)
 
Bir milyon daha düşürüyoruz. sadece burada üst üste üçüncü. Hiawatha'mızın şimdiden ne kadarını sızdırdığını merak ediyorum...
 
George Merts :
Bumerang prensibini duydunuz mu? Ne kadar çok sızdırıldı ve geri dönecek - daha fazla))

ZY Her şeyi kendi gözlerinizle gördünüz - eğer sızdırdıysam, bu tamamen kendi özgür irademdi. Biri kilit tutmamı mı engelledi? Veya ilk tutarı sabitleyin? Her şey plana göre gidiyor! ;)
 
Daniil Stolnikov :
Yine, MT4.5'te değil mi? Sinyal başarısız mı?
 
Alexandr Murzin :
MT4. Sinyal? 1000 dolar hariç
 
Daniil Stolnikov :
Burada faiz bir şeydir. Şimdiye kadar - göremiyorsunuz, üstelik bir “bumerang” bile görmüyorum - üçüncü yüzü birleştiriyorsunuz. Ve daha önce kaç tane vardı?

TS'yi resmileştirene ve ona sıkı sıkıya bağlı kalana kadar birleşeceğinize eminim (ya da bir danışman yapmazsınız).

Daniel Stolnikov :

Plan, "ilk milyonunuzu kazanmak"tı. Şimdiye kadar, hesap eksi 200.

 
George Merts :

Bir milyon için bu küçük bir dezavantaj.
 
Alexandr Murzin :
Bir milyon için bu küçük bir dezavantaj.
kesinlikle!!!
 
3 kısım. 1.gün.

 
İşte popo! Yani 60 gün içinde buluşacaksınız.
