ilk milyonunu al - sayfa 83
Bir milyon daha düşürüyoruz. sadece burada üst üste üçüncü. Hiawatha'mızın şimdiden ne kadarını sızdırdığını merak ediyorum...
ZY Her şeyi kendi gözlerinizle gördünüz - eğer sızdırdıysam, bu tamamen kendi özgür irademdi. Biri kilit tutmamı mı engelledi? Veya ilk tutarı sabitleyin? Her şey plana göre gidiyor! ;)
3. seri başladı. Nedense buradaki linkler kaldırılıyor. Görünüşe göre reklam myfx olarak kabul edildi. Bu nedenle, her şey her zamanki gibi - günün sonunda bir ekran. Orijinali nerede arayacağını kim bilebilir - bulacak;)
Yine, MT4.5'te değil mi? Sinyal başarısız mı?
Bumerang prensibini duydunuz mu? Ne kadar çok sızdırıldı ve geri dönecek - daha fazla))
Burada faiz bir şeydir. Şimdiye kadar - göremiyorsunuz, üstelik bir “bumerang” bile görmüyorum - üçüncü yüzü birleştiriyorsunuz. Ve daha önce kaç tane vardı?
TS'yi resmileştirene ve ona sıkı sıkıya bağlı kalana kadar birleşeceğinize eminim (ya da bir danışman yapmazsınız).
Plan, "ilk milyonunuzu kazanmak"tı. Şimdiye kadar, hesap eksi 200.
Bir milyon için bu küçük bir dezavantaj.