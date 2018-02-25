ilk milyonunu al - sayfa 153

Alexandr Murzin :
Bugün (saat 0'da)) gün 1.3000 fiyatından açılırsa ve akşam 24'te fiyat 1.2000'e düşerse (ne kadar olursa olsun), o zaman saat 24'te satışı keseriz, ve tam tersi, kapanış fiyatı daha yüksekse, satın alma. Yalnızca ayarlarda - lot, TP ve SL.
İşte fiyat böyle fırlıyor
 
Alexandr Murzin :
bu nedir? Kâse ? ))
 
Alexey Busygin :
İşte fiyat böyle fırlıyor
Evra-Bucks 10 sayı yapıyor.
 
Alexandr Murzin :
Ama orada 10 değil, 1000 puanınız var.
 
Daniil Stolnikov :
bu nedir? Kâse? ))
Sessiz ol, çığlık atma. 24 saat içinde TP=10, SL=100 deneyin, MM kendiniz hesaplayın, böylece -100 puana dayanabilirsiniz.
 
Alexey Busygin :
1000 s hakkında nerede yazıldığını anlamıyorum. Fiyatın günde ne kadar hareket ettiği önemli değil. Yazı sadece örnek oldu.
 
Alexandr Murzin :
Oh beni böyle korkutma, çoktan uyuyakaldığımı düşündüm

 
Alexey Busygin :

1.3000 ve akşam 24 saatte fiyat 1.2000'e düştü.


1.3000 - 1.2000 = 0.1000

Ana giriş yönü kaç puan olursa olsun.
 
Alexandr Murzin :
Ve yön önemli değil, asıl mesele, hareketin kendisinin
 
Alexandr Murzin :
00:00:01 önceki günün açılış fiyatı (bir gün önce) mevcut fiyattan yüksekse, o zaman bir satış işlemi açın (ve tersi) - doğru mu anladım?

Alexandr Murzin :
Bunun varsayılan olarak SL ve TP olduğunu anlıyorum, ancak harici çift

