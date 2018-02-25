ilk milyonunu al - sayfa 153
Bugün (saat 0'da)) gün 1.3000 fiyatından açılırsa ve akşam 24'te fiyat 1.2000'e düşerse (ne kadar olursa olsun), o zaman saat 24'te satışı keseriz, ve tam tersi, kapanış fiyatı daha yüksekse, satın alma. Yalnızca ayarlarda - lot, TP ve SL.
İşte fiyat böyle fırlıyor
Evra-Bucks 10 sayı yapıyor.
bu nedir? Kâse? ))
Ama orada 10 değil, 1000 puanınız var.
1000 s hakkında nerede yazıldığını anlamıyorum.
1.3000 ve akşam 24 saatte fiyat 1.2000'e düştü.
1.3000 - 1.2000 = 0.1000
Oh beni böyle korkutma, çoktan uyuyakaldığımı düşündüm
Ana giriş yönü kaç puan olursa olsun.
Bugün (saat 0'da)) gün 1.3000 fiyatından açılırsa ve akşam 24'te fiyat 1.2000'e düşerse (ne kadar olursa olsun), o zaman saat 24'te satışı keseriz, ve tam tersi, kapanış fiyatı daha yüksekse, satın alma. Yalnızca ayarlarda - lot, TP ve SL.
00:00:01 önceki günün açılış fiyatı (bir gün önce) mevcut fiyattan yüksekse, o zaman bir satış işlemi açın (ve tersi) - doğru mu anladım?
Sessiz ol, çığlık atma. 24 saat içinde TP=10, SL=100 deneyin, MM kendiniz hesaplayın, böylece -100 puana dayanabilirsiniz.
Bunun varsayılan olarak SL ve TP olduğunu anlıyorum, ancak harici çift