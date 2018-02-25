ilk milyonunu al - sayfa 73
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Maksimum öz sermaye geçen haftaydı, öyle görünüyor ki - 280 $ )) 2 hafta boyunca %300. Cehennemi kapatıp kendi başıma kalabilirdim. Dolayısıyla bugünün düşüşü kesinlikle iyi değil, ancak her şey kontrol altında - bu yüzden buna tahliye demek için çok erken)) Şu anda üç hafta içinde %70'imiz var (özsermayeye göre)
Uzun zamandır Hisse senedi çekmeniz ve kilitlerden kaçınmanız gerektiğini söylüyorum. kilitlerin varlığı teknik bir kayıptır.
Şu anda, anlaşmaların sadece bir kısmı kilitli durumda. Bu nedenle artan düşüş. Loki aşırı bir durum. Şimdi durum böyle. Eureka dolar pahasına güçlendi - ayakların altına bir enfeksiyon giriyor - g..ama yeşil
Eureka dolar pahasına güçlendi - ayakların altına bir enfeksiyon giriyor - g..ama yeşil
Evet, bu Eureka güçlendirilmiş değil. Sana sırt çeviren talihti... Buna göre timsah yine ağzını açmaya başladı... Eh, Allah korusun, kapatacak...
Evrik'in esasen yerinde kaldığı açıktır. Ama gerçek şu ki - dolar düşüyor!!! Ve onunla birlikte, diğer para birimleri. Evet, şu anda benim için çalışmıyor. Ama uzun sürmeyeceğinden eminim.
Oh iyi...
Evet.
"Nasıl bir milyon yapılır" kitabını yazar mısın?