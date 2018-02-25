ilk milyonunu al - sayfa 73

mmmoguschiy :
Maksimum öz sermaye geçen haftaydı, öyle görünüyor ki - 280 $ )) 2 hafta boyunca %300. Cehennemi kapatıp kendi başıma kalabilirdim. Dolayısıyla bugünün düşüşü kesinlikle iyi değil, ancak her şey kontrol altında - bu yüzden buna tahliye demek için çok erken)) Şu anda üç hafta içinde %70'imiz var (özsermayeye göre)
Uzun zamandır Hisse senedi çekmeniz ve kilitlerden kaçınmanız gerektiğini söylüyorum. kilitlerin varlığı teknik bir kayıptır.
 
_new-rena :
Şu anda, anlaşmaların sadece bir kısmı kilitli durumda. Bu nedenle artan düşüş. Loki aşırı bir durum. Şimdi durum böyle. Eureka dolar pahasına güçlendi - ayakların altına bir enfeksiyon giriyor - g..ama yeşil

 
mmmoguschiy :


Eureka dolar pahasına güçlendi - ayakların altına bir enfeksiyon giriyor - g..ama yeşil

Evet, bu Eureka güçlendirilmiş değil. Sana sırt çeviren talihti... Buna göre timsah yine ağzını açmaya başladı... Eh, Allah korusun, kapatacak...
 
Laryx :
Evrik'in esasen yerinde kaldığı açıktır. Ama gerçek şu ki - dolar düşüyor!!! Ve onunla birlikte, diğer para birimleri. Evet, şu anda benim için çalışmıyor. Ama uzun sürmeyecek eminim.
 
mmmoguschiy :
Oh iyi...
 
Laryx :
Evet evet
 
Evet.
 
Alexandr Murzin :
iyi evet
 
"Nasıl bir milyon yapılır" kitabını yazar mısın?
 
Alexandr Murzin :
Evet - harika fikir! Yayıncılardan teklif bekliyorum
