Gösterilecek bir şey olurdu)) Afrika'da da bir düşüş )) Pekala, yakala - ne gün xs
hayır... bunlar zaten kilitler... ve Öz sermaye zaten sıfıra yakın... böyle devam etmenin bir anlamı yok.
MMMoguchy bir milyon vaat etti. Ancak, şimdiye kadar, sefil 500 doların küçük bir bakiyesiyle bile.
ZY Asıl mesele şu ki, ayaktayım - takipçim, görünüşe göre, başlamak için zamanım olmadan zaten başarıyla birleşti - sinyali sakladı.
Böyle bir dengeyi birkaç saat içinde sağlayabilirim ama Equity çalışmayacak. 100 sent Özsermaye ile çoklu bir bakiye ile bile, aslında sadece bir dolarımız var)
Evet, altı aydır %50'm nerede...
başka bir takipçi))
MMMoguchy'nin bir haftada %100 kazandığını ve zaten iki haftadır tükenmekte olduğunu hesaba katarsak, o zaman Laryx 1.5 yıl zor kazanılmış parayı tüketecek, ne olmuş yani?