mmmoguschiy :
Gösterilecek bir şey olurdu)) Afrika'da da bir düşüş )) Pekala, yakala - ne gün xs

hayır... bunlar zaten kilitler... ve Öz sermaye zaten sıfıra yakın... böyle devam etmenin bir anlamı yok.
 
_new-rena :
Loki, shmoki... Dedemin dediği gibi - "halı gösterecek"
 
_new-rena :
MMMoguchy bir milyon vaat etti. Ancak, şimdiye kadar, sefil 500 doların küçük bir bakiyesiyle bile.
 
Laryx :
Evet, gerçekten, denge açısından bile programa uymuyorum. Plana göre, zaten% 555))

ZY Asıl mesele şu ki, ayaktayım - takipçim, görünüşe göre, başlamak için zamanım olmadan zaten başarıyla birleşti - sinyali sakladı.
Laryx :
Böyle bir dengeyi birkaç saat içinde sağlayabilirim ama Equity çalışmayacak. 100 sent Özsermaye ile çoklu bir bakiye ile bile, aslında sadece bir dolarımız var)
 
_new-rena :
Düşüşsüz Forex artık Forex değil
 
mmmoguschiy :

ZY Asıl mesele şu ki, ayaktayım - takipçim, görünüşe göre, başlamak için zamanım olmadan zaten başarıyla birleşti - sinyali sakladı.
Evet, altı aydır %50'm nerede...
 
Laryx :
başka bir takipçi))
Laryx :
mmmoguschiy :
başka bir takipçi))
MMMoguchy'nin bir haftada %100 kazandığını ve zaten iki haftadır tükenmekte olduğunu hesaba katarsak, o zaman Laryx 1.5 yıl zor kazanılmış parayı tüketecek, ne olmuş yani?
 
_new-rena :
Maksimum öz sermaye geçen haftaydı, öyle görünüyor ki - 280 $ )) 2 hafta boyunca %300. Cehennemi kapatıp kendi başıma kalabilirdim. Yani bugünün düşüşü kesinlikle iyi değil, ama her şey kontrol altında - bu yüzden buna tahliye demek için çok erken)) Şu anda üç hafta içinde %70'imiz var (özsermaye ile)
