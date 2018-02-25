ilk milyonunu al - sayfa 71
Evet... :-)
"Belki yarın oranda" veya belki bugün hala bir şey üzerinde ... sağlam Kahve Alanları...
mmmoguschiy :2. Görünüşe göre doların dünkü destek hattına düşüşünü ve kırılışını bir hafta önceden tahmin ettiniz mi? Peki, bu - bir sonraki hamlesini tahmin et? Herkes duymakla ilgilenecek! ))
1. Да тут у нас родственник бабы Ванги нарисовался как я погляжу? ))
1. :-) Hayır.
2. Evet, kibarım. Orada kötü niyet yok. Ben tahmin yapmıyorum.
Burada A. Gerchik'in desteğine, direncine, kırılmalarına, ribaundlarına bakıyorum. https://www.youtube.com/watch?v=751J7iM3FGM
Rusya'da ticaret yapmak için ticaret algoritmasını göndermesini istedi. agerchik@gmail.com'a yazdı.
Bu arada, Gerchik'e göre, Eurobucks'a göre - parite. :-)
sağlam Kahve Alanları...
Demek MMMoguchee'nin ana özelliği bu!
Bakın ticaretini nasıl tanımlıyor! Peki bu bir dedektif, aracın kurallarının uygulanması değil! Onun için para kazanması önemli değil, "araba sürmesi" önemlidir ve bunda açıkça başarılı olur.
MMMoguchy gerçekten harika ve ticaretini yeterince ayrıntılı olarak anlatıyor, ancak aynı zamanda tek bir net ticaret kuralına sahip olmadığı çıplak gözle de görülüyor. En çarpıcı örnek, seviyeleri kullanmasıdır, ancak aynı zamanda seviyenin ne zaman ortaya çıktığını, ne kadar süredir var olduğunu ve alım satım eylemlerini tam olarak nasıl etkilediğini açıkça söyleyebileceğiniz kuralları formüle edememiştir. MMMoguchey ticaretinin açıklamasını, benim açıklamamla karşılaştırırsanız - açıklamam hakkında "nudyatina" diyeceksiniz ve açıklamasını okuyabilirsiniz.
Böyle bir ticaret "kahve telvesi" dir. MMMoguchy zaten birden fazla depozito sızdırdı ve bu birleşecek, sanırım bundan kimsenin şüphesi yok. TS'sini resmileştirene kadar kulakları gibi bir milyon görmeyecek. Ama sürücüyü alacak - kafasıyla. Ona iyi şanslar dileyelim.
Tek kelimeyle, her şey uzun zamandır hesaplandı ve dikkate alındı. Mevcut düşüş sadece geçici bir fenomendir. Rena'nın çizimini gerçekten beğendim - verim eğrisi nasıl olmalı - nervürlü bir doğum kontrol yöntemi gibi - denge ve hisse çizgilerinin daralmaları ve genişlemelerinin değişimi; Ana şey, her ikisinin de açıkça yukarı çıkmasıdır. )) Şu anda ikinci dalgayı oluşturuyorum))
kısacası berbat...
Evet, henüz sızdırılmamış gibi görünüyor...
MMMoguchy'nin raporları bir şeyler yayınlamayı durdurdu... Sadece bir milyonu olmayacak, bini bile olmayacak.
kısacası berbat...
Evet, henüz sızdırılmamış gibi görünüyor...
MMMoguchy'nin raporları bir şeyler yayınlamayı durdurdu... Sadece bir milyonu olmayacak, bini bile olmayacak.