ilk milyonunu al - sayfa 151
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Evet, yine de ellerinle yakalayacaksın
lottaki herhangi bir artış riskte bir artıştır. Özellikle pire yakalarken))
Öyleyse bir baykuş yazacaksınız - ve genel olarak fiyatı düşünmeyi unutacaksınız. Sadece "durdurma musluğunun" çalışması nedeniyle duracağı için nasıl işlem yaptığını izleyecek ve onu değiştireceksiniz.
Daha eski zaman dilimlerine geçmenizi önermiyorum... Benim için kârın tamamı orada, saatler ve üzeri olarak...
ellerinizle pire yakalayamazsınız - hızlı enfeksiyonlar))
Beş işareti üzerinde işlem yapmak da iz bırakmadan geçmez
Peki, bununla ilgili beş haneli şey ne? ))
Danila ile aynı fikirde olduğum nadir bir durum ...
Kaç işaret fark nedir?
ilk trilyonunu al
İlerleme raporu. İnce ve çok aç bir solucan çıkıyor.
Bu arada, fiyat ise 0 saatte bir anlaşma açmak için hiçbir danışmana rastlamadı. önceki günün kapanışı açılış fiyatından düşükse, o zaman satılık veya tam tersi.?
İlerleme raporu. İnce ve çok aç bir solucan çıkıyor.
Bu arada, bir önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse satıp, tam tersi ise saat 0'da bir anlaşma açacak bir danışmana rastlayan var mı?
Yakalanmadı. Ne yazılmaz? ))
Normal böyle bir solucan)) Jim.
Yakalanmadı. Ne yazılmaz? ))