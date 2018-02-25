ilk milyonunu al - sayfa 151

Alexey Busygin :
Evet, yine de ellerinle yakalayacaksın
ellerinizle pire yakalayamazsınız - hızlı enfeksiyonlar))
 
Daniil Stolnikov :
lottaki herhangi bir artış riskte bir artıştır. Özellikle pire yakalarken))
Beş işareti üzerinde işlem yapmak da iz bırakmadan geçmez
 
George Merts :

Öyleyse bir baykuş yazacaksınız - ve genel olarak fiyatı düşünmeyi unutacaksınız. Sadece "durdurma musluğunun" çalışması nedeniyle duracağı için nasıl işlem yaptığını izleyecek ve onu değiştireceksiniz.

Daha eski zaman dilimlerine geçmenizi önermiyorum... Benim için kârın tamamı orada, saatler ve üzeri olarak...

nasıl bileceğimi nasıl bileceğimi...))
 
Daniil Stolnikov :
tuzakta, yakala! her tarafta ayaklı kelepçe
 
Alexey Busygin :
Peki, bununla ilgili beş haneli şey ne? ))
 
Daniil Stolnikov :
Danila ile aynı fikirde olduğum nadir bir durum ...

Kaç işaret fark nedir?

 



ilk trilyonunu al

 

İlerleme raporu. İnce ve çok aç bir solucan çıkıyor.

Bu arada, fiyat ise 0 saatte bir anlaşma açmak için hiçbir danışmana rastlamadı. 1000000 önceki günün kapanışı açılış fiyatından düşükse, o zaman satılık veya tam tersi.?

 
Alexandr Murzin :

Normal böyle bir solucan)) Jim.

Yakalanmadı. Ne yazılmaz? ))
 
Daniil Stolnikov :
Normal böyle bir solucan)) Jim.

Yakalanmadı. Ne yazılmaz? ))
yazamam. Yoksa yazmak mı istiyorsun? Başka bir koşul daha var - pazardan pazartesiye ticaret yapmayın. Prensip olarak, bu koşul gerekli değildir, basitçe kapatabilirsiniz.
