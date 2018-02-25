ilk milyonunu al - sayfa 185

Yeni yorum
 
Sinir ağı şunları memnun eder:



Kim hala ne olduğunu anlamıyor - soru sorun))
 

Eh...Hafta sonu fark çok faydalı oldu... Pozisyondaki eksileri çoktan aştım... Hiç seğirmeden a la Danik...

Yine de Perşembe günü Kukl'un benim için üzüldüğünü söylemeliyim... SL'ye 4 puan, bedeli getirmedi...

Pekala, şimdi düşüşten çıkmak için... Şu anda hesapta 850$, başka bir 25$ var - ve düşüş ortadan kalkacak. Göreceğiz...

 
George Merts :

Pekala... Hafta sonu fark çok işe yaradı... Pozisyondaki eksileri çoktan aştım... Hiç seğirmeden a la Danik...

Yine de Perşembe günü Kukl'un benim için üzüldüğünü söylemeliyim... SL'ye 4 puan kazandırmadı...

Pekala, şimdi düşüşten çıkmak için... Şu anda hesapta 850$, başka bir 25$ var - ve düşüş ortadan kalkacak. Göreceğiz...

Tebrikler!!! Önemli olan onunla ne yaptığındır ;)
 
Daniil Stolnikov :
Tebrikler!!! Önemli olan onunla ne yaptığındır ;)

Neyle "bununla"??? Şey, biliyorsun Danik, bence kadınları becermek kraliyet işi değil, onlara emredeceğim ve seni becerecekler , ellerinle ticaret yapamazsın. Çılgın eller çoğu büyük hataların nedenidir. Bir TS derledim, bir danışmanda puanladım, test ettim, her şey işe yararsa, açık artırmaya çıkardık ve "musluğu durdur" çalışana kadar ona dokunmuyoruz.

Evet ve sizin de eurodollar şortlarla anlaşmalarınız var gibi görünüyor ...

 
George Merts :

Neyle "bununla"??? Şey, biliyorsun Danik, bence kadınları becermek kraliyet işi değil, onlara emredeceğim ve seni becerecekler , ellerinle ticaret yapamazsın. Çılgın eller çoğu büyük hataların nedenidir. Bir TS derledim, bir danışmanda puanladım, test ettim, her şey işe yararsa, açık artırmaya çıkardık ve "musluğu durdur" çalışana kadar ona dokunmuyoruz.

Evet ve sizin de eurodollar şort anlaşmalarınız var gibi görünüyor ...

güleceksiniz - Yahudilere hiç dokunmadım)) alımları görüyorum
 
Daniil Stolnikov :
...
Kim hala ne olduğunu anlamıyor - soru sorun))
Tam olarak neler oluyor?
 
Daniil Stolnikov :
alımları görüyorum
Avro dolar??? Eh, belki orada bir yerde, tik-dakikalarda... Günübirlik gezilerde - sadece aşağı....
 
moskitman :
Umm... tam olarak neler oluyor?
Anladığım kadarıyla, Danik "ticaret sınıfını gösteriyor." Zaten gerçek bir %35 kârı var!
 
moskitman :
Umm... tam olarak neler oluyor?
Madem soruyorsun, anlatmak zorundasın :)

Genelde insanlar buradan geçiyordu - gerçek hayatta mega yüzdeleri ve mega dikizleri geride bıraktılar ... Mega yüzdeler biraz daha yüksekti. Bugün sabah 80-2000 pip seviyesine kadar " sinir ağını eğitme " günü. Hala anlamadın mı? Daha detaylı açıkla? Muhtemelen buna değmez - konuda kim anlayacak;)
 
George Merts :
Avro dolar??? Eh, belki orada bir yerde, tik-dakikalarda... Günübirlik gezilerde - sadece aşağı....
günlerde sadece dönmeye oldukça hazır. Çanlar ve ıslıklarla satın alımlar görüyorum. Aslında ne zaman yükseleceğimizi henüz kesin olarak söyleyemem. 1.06'ya ve 1.04'e kadar güvenle gidebiliriz
1...178179180181182183184185186187188189190191192...217
Yeni yorum