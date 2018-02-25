ilk milyonunu al - sayfa 199
MT5 hesabınızı Google üzerinden izlemeyi deneyin.
Ekarny bambay - artık sadece sistem izlemeyi belirten bir metin reklam olarak kabul ediliyor ve kaldırılıyor. sonra ne yapmalı?
zafigachit hizmet masasına birkaç istekte bulunun - ekran görüntüleri ve metin bağlantıları hakkında.
bir saçmalık daha - bu konuda .jpeg resimlerinin yerleştirilmesini durdurdu
Burada başka bir konuda resim oruçlu ve bunda veri formatı yanlış. bu özel konuda cho-blocked ciplerde?
Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum
ilk milyonunu al
Karputov Vladimir , 2015.07.05 17:01Lütfen Signals'daki resimleri kullanın. İstenen stratejilerin tanımı ve tartışma için mql5 kodunun varlığı.
GENEL TARTIŞMA bölümünün 453 sayfası "hiçbir şey hakkında" ve burada ayrı bir konu hakkındasınız...
İnsanlar iletişim kurar mı? Ticaret konusunda? Siyaset yok mu?
Peki başka ne istiyorsun???
Yani zhesh blalyat yok ... konunun kendisini sevmiyor, ama ayrıcalıklar var ... acilen onlara bir şeyi yasaklama ihtiyacı ... oh! muhbook resimleri! kesinlikle!
"Sakıncalı" resimleri engelleme biçimindeki radikal önlemler, en hafif tabiriyle bir şekilde garip görünüyor!!! Kişisel bir şey değil.
Bu FHBook'ta MQL'de olmayan ne var? Şahsen benim için, başlangıçta bu, eşitlik eğrisinin bulunmadığı ekranın kendisidir. İkincisi, bazı hesap güvenlik ayarlarıdır. Örneğin, işlemlerimi hiç göstermek istemiyorum !!! Ve sinyal sat ... Sadece bakiye ve öz sermaye eğrilerini görüntüleyin. Sinyalin herkese açık olduğundan emin olmak için. O zaman yapıcı bir diyalog yürütmek ve yalnızca hizmet sinyallerine giden bağlantıları kullanmayı talep etmek mümkün olacaktır.
Resimlere gelince, öyle - orada bir reklam ipucu yok !!! Grafiğin türü bu mu? Anlamıyorum!!!
ZY Kimseye bir şey empoze etmiyorum, kimseyi zorlamıyorum ve kimsenin reklamını yapmıyorum !!! Sadece hesabın gelişiminin resimlerini gösteriyorum. Diğerleri gibi. Kişisel çıkar yok)) Algoritmanın açıklaması yok mu? PBX bölümünde değiliz... Kod yok mu? Eh, ticaret robotları bölümünde değiliz...
... Ben sadece hesabın gelişiminin resimlerini gösteriyorum ....
"Şarkı dediğimiz bu inilti..." ©
Evet, evet - bu "geliştirme" ile ilgili.
Roboforex'ten sentlere geçmeyi öneriyorum - Google'da kendim araştırdım - MT5'teki sentlerin ilk ofisi olarak buldum.
İlk lyam'ı orada daha hızlı almak mümkün mü? :-)
Roboforex'ten sentlere geçmeyi öneriyorum - kendim google'da arattım - MT5'teki sentlerin ilk ofisi olarak buldum.
İlk lyam'ı orada daha hızlı almak mümkün mü? :-)
ZY Enstrümanla ilgili değil, çalabilme yeteneğiyle ilgili ;)
servis masası yanıtladı
Destek Ekibi 2015.07.08 09:36
1. Reklam mutlaka bir bağlantı değildir
2. myfxbook tamamen yasaklandı
moe-konuya kim anlatacak, burada ne tür bir izleme yasak değil?
şimdi nasıl resim eklenir?