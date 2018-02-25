ilk milyonunu al - sayfa 198
Hayır, TC aynı. Sadece bir hesaptaki alıntılardaki küçük bir fark nedeniyle, bir tersine çevirme modeli tanınabilir, ancak diğerinde değil. Örneğin, bir teyit mumunun gövdesi en az 20 pip büyüklüğünde olmalıdır. Ve bir hesabımda 19, diğerinde 21 var Sonuç olarak - bir hesapta - bir model var, ancak diğerinde - hayır.
Şeytanlar seni hak yolundan indirdi! Şimdi deniz kenarında oturup havanın gelmesini bekliyorsunuz. :)
Ve günde %10 vurabilirim. Günde %10 konusuna dönmeyeceksin anlaşılan, Kukl seni kırdı. :)
Resimsiz sıkıcı geldi. En azından bana timsahın sağlığının nasıl olduğunu söyle.
Timsahta her şey eskisi gibi - bilin ki ağzıyla tıklıyor
Desteklerim. Konuşma neredeyse yok.
https://www.mql5.com/data/temp/160225/sjk25o5zft_637.jpg
peki ne zorundasın? Profilinize kendi resimlerinizi koyabilirsiniz.
veya bunun gibi ekler aracılığıyla
başka bir seçenek de hizmet masası aracılığıyla resimler ve "reklam" hakkındaki soruları bombardımana tutmaktır.
On sekizinci gün: +%17.79.
Toplam: +1727,43 %.
Haziran ayı raporunu daha önce yayınlamıştım, şimdi de cari aya ait fırsatlar:
Not: Haziran ayı linki burada
dolar veya cent hesabı?
ve mufhbukovy vermek izleme sorunu nedir?
sent.
Google, Facebook'ta MT5'i izlemeye çalışırken yemin ediyor.