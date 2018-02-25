ilk milyonunu al - sayfa 198

George Merts :
Hayır, TC aynı. Sadece bir hesaptaki alıntılardaki küçük bir fark nedeniyle, bir tersine çevirme modeli tanınabilir, ancak diğerinde değil. Örneğin, bir teyit mumunun gövdesi en az 20 pip büyüklüğünde olmalıdır. Ve bir hesabımda 19, diğerinde 21 var Sonuç olarak - bir hesapta - bir model var, ancak diğerinde - hayır.
Alexander Laur :

Şeytanlar seni hak yolundan indirdi! Şimdi deniz kenarında oturup havanın gelmesini bekliyorsunuz. :)

Ve günde %10 vurabilirim. Günde %10 konusuna dönmeyeceksin anlaşılan, Kukl seni kırdı. :)

peki nereye gidiyorum? )) Bebeği gerçekten kırarsanız, mümkün olduğunca. Adayı yerine getirmek için hazırlanmak - pompalamak - gereklidir
 
Resimsiz sıkıcı geldi. En azından bana timsahın sağlığının nasıl olduğunu söyle.
 
Alexandr Murzin :
Desteklerim. Konuşma neredeyse yok.
 
Alexandr Murzin :
Evet, kirdik!!! Moderatörler sonuna kadar moderatörlük yaptı!!!

Timsahta her şey eskisi gibi - bilin ki ağzıyla tıklıyor
 
new-rena :
Üzücü, üzücü - söyleme!!! Ne yapacağımı bile bilmiyorum... Herhangi bir öneriniz var mı?
 

https://www.mql5.com/data/temp/160225/sjk25o5zft_637.jpg

peki ne zorundasın? Profilinize kendi resimlerinizi koyabilirsiniz.

veya bunun gibi ekler aracılığıyla

başka bir seçenek de hizmet masası aracılığıyla resimler ve "reklam" hakkındaki soruları bombardımana tutmaktır.

Dosyalar:
637.jpg  71 kb
 
Alexander Laur :

On sekizinci gün: +%17.79.

Toplam: +1727,43 %.

arkadaşım süreç takibi nerede? bir bağlantı olur...
 
Alexander Laur :

Haziran ayı raporunu daha önce yayınlamıştım, şimdi de cari aya ait fırsatlar:

Not: Haziran ayı linki burada

dolar veya cent hesabı?

ve mufhbukovy vermek izleme sorunu nedir?

 
Alexander Laur :

sent.

Google, Facebook'ta MT5'i izlemeye çalışırken yemin ediyor.

yanıyor! cüzhelle ne alakası var )) MT5 izlemedi - farklı bir gönderme ilkesi var mı? FTP ile değil mi?
