Ve sinyallerin reklamını yapmak yasaklanmadan önce. Mümkünse, daha da iyisi, sinyallerdeki veriler daha doğrudur.
İyi! Kaybetmem gerekecek mi - sadece kelimelerle mi?
Ücretsiz bir sinyal oluşturun ve sağlık istatistiklerini yayınlayın.
Ve ücretli birinden istatistik yayınlayabilir misiniz?
şortlu kim
Danila, şort mu giyiyorsun? milyon olur mu ne zaman yayınlıyor? ))
Moderatör tarafından dile getirilen nedenlerden dolayı bir sinyal verin. Ayrıca, rapor türlerini hiçbir şekilde sevmiyorum)) Bir tür delilik !!! Artı, neden bir tahliye sinyaline ihtiyacınız var? Kopyalanmaktan hemen kaldırılacak
Ben daha çok eğleniyorum... İzleme hesabında desen yoktu ve o şortlu, siyahlı kaldı...
Ana hesapta ters bir desen vardı ve uzuna döndü... Ve ayrıca siyahta... Ama şimdi farklı hesaplardaki pozisyonlar farklı yönlerde..
Yahudi şortu giyiyordu. Yavaş yavaş gerçek
Ücretsiz bir sinyal oluşturun ve sağlık istatistiklerini yayınlayın.
Ciddi misin yoksa alay mı ediyorsun?
o zaman gerçek bir hesap ücretsiz sinyali nasıl yapılır? senin kuralların bunu yasaklıyor
buraya sadece bir resim eklemek için satıcı olarak kayıt olmanız, rıhtım göndermeniz, onay için beklemeniz, sinyal ücreti belirlemeniz gerekiyor .. bir test süresi için 3 ay beklemem gerekiyor mu hatırlamıyorum ...
ve tüm bu yaygara sadece bir resim eklemek için...
İzleme taramalarında tam olarak neyi sevmediğinizi bize söyleseniz iyi olur - mufxbook logosu, sahibinin profiline bir bağlantı veya başka bir şey?
Başka bir soru - burada profil resmimin bağlantısını yayınlayabilir miyim? Profilime izlemelerden ekran görüntüleri koyabilir miyim?
Üst alıntıların kendi izlemelerini yapamadıklarını kim suçlayacak... bir mufxbook'u daha iyi yapın - sizinkini kullanacağız...
kısacası, bu tür ekran görüntülerini yayınlamak için net kurallar verin.
ps- Ben de birkaç kez "reklamcılık" nedeniyle yasaklandım, hangisi için hala anlamıyorum... Müfhbuk, meta alıntılardan daha az ünlü değil. ve belki daha fazlası. Google reklamları yakında yasaklanacak.
Timsah yine ağzını açmaya mı gitti? Yine %50'den daha azına sahipsin... Ve daha önce birleştirilen her şeyi düşünürsek, derin bir bataklıktasın...