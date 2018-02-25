ilk milyonunu al - sayfa 196

Alexandr Murzin :
Ve sinyallerin reklamını yapmak yasaklanmadan önce. Mümkünse, daha da iyisi, sinyallerdeki veriler daha doğrudur.
Daniil Stolnikov :
İyi! Kaybetmem gerekecek mi - sadece kelimelerle mi?
Karputov Vladimir :
Ve ücretli birinden istatistik yayınlayabilir misiniz?
 
Alexandr Murzin :
şortlu kim

Danila, şort mu giyiyorsun? milyon olur mu ne zaman yayınlıyor? ))

 
Zogman :

Yahudi şortu giyiyordu. Azar azar gerçek - sabah 1700 osuruk. )) Bir kelime alın veya istatistiklere bakın ...

Ben daha çok eğleniyorum... İzleme hesabında desen yoktu ve o şortlu, siyahlı kaldı...

Ana hesapta ters bir desen vardı ve uzuna döndü... Ve ayrıca siyahta... Ama şimdi farklı hesaplardaki pozisyonlar farklı yönlerde..

 
Daniil Stolnikov :
Yahudi şortu giyiyordu. Yavaş yavaş gerçek
Timsah yine ağzını açmaya mı gitti? Yine %50'den daha azınız var... Ve daha önce birleştirilen her şeyi göz önünde bulundurursak, derin bir bataklıktasınız...
 
Karputov Vladimir :
Ücretsiz bir sinyal oluşturun ve sağlık istatistiklerini yayınlayın.

Ciddi misin yoksa alay mı ediyorsun?

o zaman gerçek bir hesap ücretsiz sinyali nasıl yapılır? senin kuralların bunu yasaklıyor

buraya sadece bir resim eklemek için satıcı olarak kayıt olmanız, rıhtım göndermeniz, onay için beklemeniz, sinyal ücreti belirlemeniz gerekiyor .. bir test süresi için 3 ay beklemem gerekiyor mu hatırlamıyorum ...

ve tüm bu yaygara sadece bir resim eklemek için...

İzleme taramalarında tam olarak neyi sevmediğinizi bize söyleseniz iyi olur - mufxbook logosu, sahibinin profiline bir bağlantı veya başka bir şey?

Başka bir soru - burada profil resmimin bağlantısını yayınlayabilir miyim? Profilime izlemelerden ekran görüntüleri koyabilir miyim?

Üst alıntıların kendi izlemelerini yapamadıklarını kim suçlayacak... bir mufxbook'u daha iyi yapın - sizinkini kullanacağız...

kısacası, bu tür ekran görüntülerini yayınlamak için net kurallar verin.

George Merts :
Timsah yine ağzını açmaya mı gitti? Yine %50'den daha azına sahipsin... Ve daha önce birleştirilen her şeyi düşünürsek, derin bir bataklıktasın...
ve daha önce birleştirilmiş olanı hesaba katmıyorsunuz - bu deneyimdir)) Düşüşsüz ne tür bir forex? Özellikle gün içi. Pekala, tamam, arkadaşlara göre - Strange'e inanacağım - dezavantajlar olmadan mümkün ... muhtemelen ... Yani dünyadaki her şey göreceli.
