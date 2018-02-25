ilk milyonunu al - sayfa 148

George Merts :

Bir milyon nereden geliyor? Üç yıl boyunca 1 dolardan 10'unu kazandınız ve 100'ü birleştirdiyseniz?

Eh, unutmayın, zaten sadece bu başlıkta dört milyon sızdırdınız! Bilmediğimiz kaç tane var?

Maça kürek diyelim. Gerçek parayı sayalım. Gerçek 1 dolar yatırılan sanal bir milyon sızdırıldı = 1 gerçek dolar sızdırıldı.
 
Alexander Laur :

Basit bir hesaplama, böyle bir artışın mümkün olduğunu gösterir.

Örneğin, EURUSD için cari fiyatlarla, mevduat hacminin %18'i kadar bir işlem açarsanız ve işlemden 10.0 puan kar alırsanız, bu mevduatınızı %7.9 oranında artıracaktır. 12.0 puanlık kar, her gün %10 depo işini çözer !!! :)

Tüm çizelgeleri toplamaya gerek yoktur, konum hacmi sorunu çözer.

Hacmin süresiz olarak artamayacağı açıktır, çünkü likidite tavanına çarptı. Bu durumda, pozisyonu hacme veya enstrümana göre bölmeniz gerekecektir.

Pire yakalamak istiyorsanız - onları yakalayın. Ana şey% 10'u yerine getirmektir.

Tavana vurduğunuzda, diğer pazarlara geçmeyi düşünebilirsiniz. Ana şey başlamaktır))
 
Виталий Кононюк :
Bileşik faiz diye bir şey duydunuz mu?
Evet, herhangi bir yüzde, Forex'te para kazanmak için fiyat dalgalanmalarına ihtiyaç vardır ve 97 günde böyle bir miktar kazanmak için yeterli değildir.
 
Alexander Laur :

Yani ne yazdığınızı kendiniz hesaplarsınız, bakiyenin% 18'inde 1 dolar ve 10 puandan ne kadar alabileceğinizi. 10 puan 10 dolar olacak - hadi ön seçim yapalım 100 = 0,1 cent, peki, bir, iki hatta 10 kez fiyatı yakalayın, 1 üzerinden iki dolar kazanın, sonunda yine de ücretini alacaktır
Alexey Busygin :
Hedef var!!! asıl mesele pancar çorbası yapmamak ve ticarete kapılmamaktır. net sinyaller var, devam edin, hayır, duman =)

heh ... bana bir fikir verdi, bir şeyler denemeliyim ....

 
Alexander Laur :

Senin için 10.0 puan kar "pire yakalamak" ama benim için normal bir kazanç. Belki de ticaretteki ana risklerin PİYASADAKİ ZAMAN olduğunu ve muhtemelen sizin başka bir şey olduğunu düşündüğüm için. :)

Baştan iki gün sonra, YET, programdayım. :)

Üç yıldır piyasadayım, riskim ölümsüz! Trende karşı zorunlu hareket
Alexander Laur :

Harika ticaret!

Not: Kaçırdım, üzgünüm. :) Yani zaten ikimiz varız!

izlemeniz nerede?
Alexander Laur :
izlemedim. İşlemleri yayınlarım ve günlük sonucu bildiririm.
pf....
 
Alexander Laur :

Senin için 10.0 puan kar "pire yakalamak" ama benim için normal bir kazanç. Belki de ticaretteki ana risklerin PİYASADAKİ ZAMAN olduğunu ve muhtemelen sizin başka bir şey olduğunu düşündüğüm için. :)

Baştan iki gün sonra, YET, programdayım. :)

50 puan - bu bir pire)) Ama zaten iyi bir pire)) 100 - şimdi buna muhtemelen daha büyük bir şey denilebilir))
10 gözetleme hedefliyorsanız, evet - piyasada geçirilen süre daha önemlidir. Ama yine de piyasa 2-4 puanlık bir dairede, diyelim ki iki saatliğine takılırsa? Ve sonra bam ve trend?
 
Alexey Busygin :
Evet, herhangi bir yüzde, Forex'te para kazanmak için fiyat dalgalanmalarına ihtiyaç vardır ve 97 günde böyle bir miktar kazanmak için yeterli değildir.
bliiiiin!!! bu uygulamalar nereden geliyor? )) Sabah dairesinde bile, aynı %10'u bir araya getirebilirsiniz. Maalesef henüz bir danışmanım yok. Vay ben sana gösterirdim
