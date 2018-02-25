ilk milyonunu al - sayfa 148
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir milyon nereden geliyor? Üç yıl boyunca 1 dolardan 10'unu kazandınız ve 100'ü birleştirdiyseniz?
Eh, unutmayın, zaten sadece bu başlıkta dört milyon sızdırdınız! Bilmediğimiz kaç tane var?
Basit bir hesaplama, böyle bir artışın mümkün olduğunu gösterir.
Örneğin, EURUSD için cari fiyatlarla, mevduat hacminin %18'i kadar bir işlem açarsanız ve işlemden 10.0 puan kar alırsanız, bu mevduatınızı %7.9 oranında artıracaktır. 12.0 puanlık kar, her gün %10 depo işini çözer !!! :)
Tüm çizelgeleri toplamaya gerek yoktur, konum hacmi sorunu çözer.
Hacmin süresiz olarak artamayacağı açıktır, çünkü likidite tavanına çarptı. Bu durumda, pozisyonu hacme veya enstrümana göre bölmeniz gerekecektir.
Tavana vurduğunuzda, diğer pazarlara geçmeyi düşünebilirsiniz. Ana şey başlamaktır))
Bileşik faiz diye bir şey duydunuz mu?
Basit bir hesaplama, böyle bir artışın mümkün olduğunu gösterir.
Örneğin, EURUSD için cari fiyatlarla, mevduat hacminin %18'i kadar bir işlem açarsanız ve işlemden 10.0 puan kar alırsanız, bu mevduatınızı %7.9 oranında artıracaktır. 12.0 puanlık kar, her gün %10 depo işini çözer !!! :)
Tüm çizelgeleri toplamaya gerek yoktur, konum hacmi sorunu çözer.
Hacmin süresiz olarak artamayacağı açıktır, çünkü likidite tavanına çarptı. Bu durumda, pozisyonu hacme veya enstrümana göre bölmeniz gerekecektir.
Yani ne yazdığınızı kendiniz hesaplarsınız, bakiyenin% 18'inde 1 dolar ve 10 puandan ne kadar alabileceğinizi. 10 puan 10 dolar olacak - hadi ön seçim yapalım 100 = 0,1 cent, peki, bir, iki hatta 10 kez fiyatı yakalayın, 1 üzerinden iki dolar kazanın, sonunda yine de ücretini alacaktır
Hedef var!!! asıl mesele pancar çorbası yapmamak ve ticarete kapılmamaktır. net sinyaller var, devam edin, hayır, duman =)
heh ... bana bir fikir verdi, bir şeyler denemeliyim ....
Senin için 10.0 puan kar "pire yakalamak" ama benim için normal bir kazanç. Belki de ticaretteki ana risklerin PİYASADAKİ ZAMAN olduğunu ve muhtemelen sizin başka bir şey olduğunu düşündüğüm için. :)
Baştan iki gün sonra, YET, programdayım. :)
Harika ticaret!
Not: Kaçırdım, üzgünüm. :) Yani zaten ikimiz varız!
izlemedim. İşlemleri yayınlarım ve günlük sonucu bildiririm.
Senin için 10.0 puan kar "pire yakalamak" ama benim için normal bir kazanç. Belki de ticaretteki ana risklerin PİYASADAKİ ZAMAN olduğunu ve muhtemelen sizin başka bir şey olduğunu düşündüğüm için. :)
Baştan iki gün sonra, YET, programdayım. :)
10 gözetleme hedefliyorsanız, evet - piyasada geçirilen süre daha önemlidir. Ama yine de piyasa 2-4 puanlık bir dairede, diyelim ki iki saatliğine takılırsa? Ve sonra bam ve trend?
Evet, herhangi bir yüzde, Forex'te para kazanmak için fiyat dalgalanmalarına ihtiyaç vardır ve 97 günde böyle bir miktar kazanmak için yeterli değildir.