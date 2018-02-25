ilk milyonunu al - sayfa 143

George Merts :

Geçen yıl boyunca %500 vermiş olsaydım neden stratejiyi değiştireyim ???

Hepiniz Danik, doğru saydınız. Kârlı işlemlerin yüzdesi yıldan yıla %20 ile %50 arasında değişmektedir.

Ve "demir sinirlere" gelince - endişelenmeyin, baykuşta demir var.

baykuşun demiri vardır. ama sonunda sen bir insansın)) ve işine karışmak için her zaman bir cazibe vardır
 
baykuşun demiri vardır. ama sonunda sen bir insansın)) ve işine karışmak için her zaman bir cazibe vardır

Ve kendini teslim et! Anlaştık mı !

Geçen yıl baykuşa "yardım etmeye" çalıştılar. Sadece müdahale ettiler. Kazancın neredeyse yarısını kaybetti.

Çılgın eller yok! Sadece TS, sadece hardcore.

 
Mevcut durum:

 
Mevcut durum:

Dino'nun çenesi düştü! Neden öyle?
 
Dino'nun çenesi düştü! Neden öyle?
o her zaman aç ve öfkelidir

 
o her zaman aç ve öfkelidir

Tıpkı Kolya Amca gibi onu besliyor musun?

bu resmi görüyorum


 
yanıyorsun
 
evet sıkılmamak için
 
Alexander Laur :

EURJPY Sell'de açık bir pozisyonla hafta sonu için ayrıldı

Not: Şu anda, düşüş 16.0 puan.

Böyle mi ayrıldın?
