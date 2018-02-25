ilk milyonunu al - sayfa 143
Geçen yıl boyunca %500 vermiş olsaydım neden stratejiyi değiştireyim ???
Hepiniz Danik, doğru saydınız. Kârlı işlemlerin yüzdesi yıldan yıla %20 ile %50 arasında değişmektedir.
Ve "demir sinirlere" gelince - endişelenmeyin, baykuşta demir var.
baykuşun demiri vardır. ama sonunda sen bir insansın)) ve işine karışmak için her zaman bir cazibe vardır
Ve kendini teslim et! Anlaştık mı !
Geçen yıl baykuşa "yardım etmeye" çalıştılar. Sadece müdahale ettiler. Kazancın neredeyse yarısını kaybetti.
Çılgın eller yok! Sadece TS, sadece hardcore.
Mevcut durum:
Dino'nun çenesi düştü! Neden öyle?
o her zaman aç ve öfkelidir
Tıpkı Kolya Amca gibi onu besliyor musun?
bu resmi görüyorum
Tıpkı Kolya Amca gibi, onu besliyor musun?
bu resmi görüyorum
yanıyorsun
EURJPY Sell'de açık bir pozisyonla hafta sonu için ayrıldı
Not: Şu anda, düşüş 16.0 puan.