ilk milyonunu al - sayfa 142

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
Bu tür söveleri vurmayı başarmak için pek çok anlaşma ile ...

İlk olarak, ne tür "sövelerden" bahsediyoruz? Şimdiye kadar - her şey tam olarak araçta.

İkincisi, evet, haklısın, özellikle baykuşumda her ticaret işleminin fiyatının çok yüksek olmasını sevmiyorum. Buna göre, bir hatanın maliyeti de aynıdır ve Expert Advisor'daki birçok kod, hata işleme ile ilgilenir. Günde bir düzine işlem olsaydı, her birinin fiyatı çok daha az olurdu. Bunun olmasını önlemek için - bu baykuşu diğer çiftlere uyarlamaya çalışıyorum. Şimdiye kadar çalışmıyor.

"İşlemimin nasıl daha iyi olduğu" konusuna gelince - evet, bundan yirmi sayfa önce bahsetmiştik - işlemlerimde henüz tek bir hesabımı kaybetmedim. Ve birleştirilmiş hesaplarınız, anladığım kadarıyla zaten sayılamayan. Burası benim ticaretimin daha iyi olduğu yer.

 
Alexander Laur :
Yani sonuçta VPS'den bir ekran yapılamazsa açılış fiyatı raporlanabilir.

Dediğim gibi, anlaşma 06/08/15 tarihli, günün açılışındaydı. Yani açılış fiyatına.

Ancak VPS'den bir ekran yapabilirsiniz. Gerçekten istersen, övünebilirim (arka planda - izlemeden baykuşlar, ön planda - izlemeden, bu benim ana para yatırma işlemim, her ikisinde de anlaşma aynı, lot orantılı):

Ekran

 
Alexander Laur :

Sen nerede açsan ben açmam. Bu noktada, fiyatın Sell pozisyonu açmak için çok fazla düştüğünü düşünüyorum, bu büyük bir risk.

Aynen öyle. Danik'in sürekli yaptığı hata budur. Fiyatın nereye gittiği önemli değil, risk ne olursa olsun. Önemli olan tek şey araçta yazdıklarımız. TS'me göre orada bir hücre açmak gerekiyordu. Baykuş ne yaptı. Baykuşlar neye iyi gelir - bu aptal atışlar yok "fiyat çok fazla gitmediyse açılmaz". Sadece bir baykuşla ticaret yapmak gerekli, eminim.

Tabii ki, genellikle böyle bir girişten önceki son gün daha küçüktür ve buna göre giriş fiyatı daha iyidir. Ancak, bu gün hala TS'nin gerekliliklerine tam olarak uyuyor, bu da giriş fiyatının en iyi olmamasına rağmen girişin yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Ek olarak, TS'mde, üç veya dört kazançtan yalnızca biri takas olur. Yani SL tamamen normal bir olaydır. Ve şimdiden bu sefer onu bayıltacağını düşündüm. Ama şimdilik işler daha iyiye gidiyor gibi. Göreceğiz.

 
George Merts :

Dediğim gibi, anlaşma 06/08/15 tarihli, günün açılışındaydı. Yani açılış fiyatına.

Ancak VPS'den bir ekran yapabilirsiniz. Gerçekten istersen, övünebilirim (arka planda - izlemeden baykuşlar, ön planda - izlemeden, bu benim ana para yatırma işlemim, her ikisinde de anlaşma aynı, lot orantılı):

doldurma, kullanmadığınızı anlıyorum?
 
Alexander Laur :

tartışmayacağım.

Benim için önemli olan risk ve fiyatın aşırı uçtan ne kadar uzaklaştığı.

Risk - tüccar tarafından belirlenir. Sistem SL verir. Ve zaten, partiyi değiştirerek, SL tetiklenirse onu kaybedersiniz gibi bir risk belirlenir.

Alexander Laur : Sonuçta, eğer fiyat ekstremumu kırmadıysa, o zaman ekstremumdan hareket etme olasılığı ekstremumu kırma yönündeki hareketten daha yüksektir. Ancak fiyat aşırı uçtan süresiz olarak uzaklaşamaz, bu nedenle fiyat aşırı uçtan ne kadar uzaklaşırsa, bu yönde o kadar az gitmesi gerekir. Şahsen ben öyle düşünüyorum. Bu nedenle, ekstremum yönünde bir pozisyon açmak için ekstremuma ne kadar yakınsa, pozisyonu artıda kapatma olasılığı o kadar yüksek olur.

Bir pozisyon açıyorum çünkü bir tersine dönüş paterni ortaya çıktı ve dönüşle çelişen trend çizgileri ve seviyeler yok. Bu durumda, tam olarak budur. Şimdi - sadece bir stop loss veya bir geri dönüşü gösterecek yeni bir model beklemek kalır. Göreceğiz.
 
George Merts :

Aynen öyle. Danik'in sürekli yaptığı hata budur. Fiyatın nereye gittiği önemli değil, risk ne olursa olsun. Önemli olan tek şey araçta yazdıklarımız. TS'me göre orada bir hücre açmak gerekiyordu. Baykuş ne yaptı. Baykuşlar neye iyi gelir - bu aptal atışlar yok "fiyat çok fazla gitmediyse açılmaz". Sadece bir baykuşla ticaret yapmak gerekli, eminim.

Tabii ki, genellikle böyle bir girişten önceki son gün daha küçüktür ve buna göre giriş fiyatı daha iyidir. Ancak, bu gün hala TC'nin gereksinimlerine tam olarak uyuyor, bu da giriş fiyatının en iyi olmamasına rağmen girişin yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Ek olarak, TS'mde, üç veya dört kazançtan yalnızca biri takas olur. Yani SL tamamen normal bir olaydır. Ve şimdiden bu sefer onu bayıltacağını düşündüm. Ama şimdilik işler daha iyiye gidiyor gibi. Göreceğiz.

lanet etmek!!! %25 karlı işlemler? Evet!!! Şu anda 82'm var, kendi sövelerim yüzünden))

belli ki stratejide bir şeylerin değişmesi gerekiyor!!! ama aynı zamanda kesinlikle buna göre ticaret yapıyorsunuz - saygı ve saygı !!! çelikten sinirlere gerçekten ihtiyaç duyulan yer burasıdır!!!
 
Daniil Stolnikov :
doldurma, kullanmadığınızı anlıyorum?

Niye ya? Yeniden doldurmalarda - ana kâr.

Sistem aynıdır - doldurma ile çelişen hiçbir kalıp ve trend çizgisi olmaması koşuluyla, bir kalıp göründüğünde tamamlama gerçekleştirilir.

 
Daniil Stolnikov :
lanet etmek!!! %25 karlı işlemler? Evet!!!

belli ki stratejide bir şeylerin değişmesi gerekiyor!!! ama aynı zamanda kesinlikle buna göre ticaret yapıyorsunuz - saygı ve saygı !!! çelikten sinirlere gerçekten ihtiyaç duyulan yer burasıdır !!!

Geçen yıl boyunca %500 vermiş olsaydım neden stratejiyi değiştireyim ???

Hepiniz Danik, doğru saydınız. Kârlı işlemlerin yüzdesi yıldan yıla %20 ile %50 arasında değişmektedir.

Ve "demir sinirlere" gelince - endişelenmeyin, baykuşta demir var.

 
George Merts :

Niye ya? Yeniden doldurmalarda - ana kâr.

Sistem aynıdır - doldurma ile çelişen hiçbir kalıp ve trend çizgisi olmaması koşuluyla, bir kalıp göründüğünde tamamlama gerçekleştirilir.

asıl mesele, soslarla aşırıya kaçmamaktır))
 
Daniil Stolnikov :
asıl mesele, soslarla aşırıya kaçmamaktır))
Ne kadar - hepimiz dolduracağız. Baykuşlar eksik veya aşırıya kaçamaz.
1...135136137138139140141142143144145146147148149...217
Yeni yorum