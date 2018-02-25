ilk milyonunu al - sayfa 150

Yeni yorum
 
George Merts :

Unuttuğumu sanmıyorum ama sen susmayı tercih ediyorsun.

O zaman nedir? ))
 
Alexander Laur :

10.0 puan yazdım, yani. 4 basamak veya 100 pis 5 basamak.

Ve günde 100.0 puan, günlük aralıkla karşılaştırılabilir. Bu çok zor bir görev.

Peki, lotu artır, 10 puan 100'e dönüşecek, risk yine aynı kalacak
 
George Merts :

Çöpü çekmeyi bırak Danik! TS'yi resmileştirin! Bir baykuş yaz! Ve sonra günde% 10 olmasa bile övüneceksiniz, ancak ciddi bir mevduatın istikrarlı büyümesi.

Evet, lanet olsun bu piçler rahatlamalarına izin vermiyor. Görünüşe göre doğru yöne gitmeye başlıyorlar - kayıpları azaltmak. Yaramaz olmak için oturacağınız anda - op - ve fiyat buna karşı çıktı))
 
moskitman :

Alexey, insanlar büyük miktarda para kazanmak için varsayımsal bir fırsat ile ticaret başına kabul edilebilir bir risk arasındaki farkı gerçekten anlamıyorlar.

Buradan bacaklar, bileşik faiz ve üç ay ve bir hafta içinde yüz dolardan bir milyon hakkında yanıltıcı düşüncelerle büyür.

Henüz kimse size yirmi kat lotla shandarah'ı teklif etmedi ki, yeterli fiyat dalgalanmaları olsun :)

Henüz değil, ama yakında olacağını düşünüyorum
 
Alexey Busygin :
zaten gösterdin
Hayır hayır - sabah dairesi daha ileride)) işte o zaman bir pire yazarım - o zaman göreceğiz
 
Daniil Stolnikov :
O zaman nedir? ))

Sen Danil'sin, "gerçek şeyler" istedin - sana gerçek şeylerden bahsediyorum. Ve yine olmayana dönüyorsun.

Gerçek şeylerden - bir milyonunuz, hatta bininiz yok. Ve böyle Makar ile - ve olmayacak.

 
Alexey Busygin :
Peki, lotu artır, 10 puan 100'e dönüşecek, risk yine aynı kalacak
lottaki herhangi bir artış riskte bir artıştır. Özellikle pire yakalarken))
 
Daniil Stolnikov :
Hayır hayır - sabah dairesi daha ileride)) işte o zaman bir pire yazarım - o zaman göreceğiz
Evet, yine de ellerinle yakalayacaksın
 
Daniil Stolnikov :
Evet, lanet olsun bu piçler rahatlamalarına izin vermiyor. Görünüşe göre doğru yöne gitmeye başlıyorlar - kayıpları azaltmak için. Yaramaz olmak için oturacağınız anda - op - ve fiyat buna karşı çıktı))

Öyleyse bir baykuş yazacaksınız - ve genel olarak fiyatı düşünmeyi unutacaksınız. Sadece "durdurma musluğunun" çalışması nedeniyle duracağı için nasıl işlem yaptığını izleyecek ve onu değiştireceksiniz.

Daha eski zaman dilimlerine geçmenizi önermiyorum... Benim için kârın tamamı orada, saatler ve üzeri olarak...

 
George Merts :

Sen Danil'sin, "gerçek şeyler" istedin - sana gerçek şeylerden bahsediyorum. Ve yine olmayana dönüyorsun.

Gerçek şeylerden - bir milyonunuz, hatta bininiz yok. Ve böyle Makar ile - ve olmayacak.

kuyu. Şimdi resim şöyle görünüyor:

0 - 100 = -100))

Nasıl limon kazanacağım yukarıda anlatıldığı gibi olacak))
1...143144145146147148149150151152153154155156157...217
Yeni yorum