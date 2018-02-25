ilk milyonunu al - sayfa 154

Alexey Busygin :
Ve yön önemli değil, asıl mesele, hareketin kendisinin
önemli olan bu
 
moskitman :

00:00:01 Bir önceki günün açılış fiyatı (bir gün önce) mevcut fiyattan yüksekse, o zaman bir satış işlemi açın (ve tersi) - doğru mu anladım?

Bunun varsayılan olarak SL ve TP olduğunu anlıyorum, ancak harici çift

Doğru şekilde. Test için ayarlarda sadece SL ve TP gereklidir.
 
Alexandr Murzin :
 extern double

anlamı bu

Araştırmanızın sonucu yayılma hızında tükenecek. Bunu yaklaşık altmış yüz gün içinde anlayacaksın.

geyiğin sayısı, durdurma kaybının boyutuyla ters orantılıdır, geyiğin boyutu ise doğru orantılıdır.
kar sayısı kar al değeriyle ters orantılıdır, kar değeri doğru orantılıdır

pazara girmek için seçilen koşula "fener dışı giriş" denir

 
moskitman :

anlamı bu

Bu çiftin grafiğini görüntüleyin. Fiyat her zaman aynı yönde 10-18 puan, 60-90 puandan fazla geri alınamaz..(sadece Pazardan Pazartesiye istisnadır).
 
Alexandr Murzin :
önemli olan bu
herkes için aynı değil
 
Alexandr Murzin :
İLK ne olur? Geri alma veya hareket? her zaman öyle mi? Veya en azından ÇOĞU DURUMDA?

İşe yaramayacak - diş veriyorum.

 


Timsah solucanı.

 
moskitman :

Ve -100'e geri dönmeden 10-18 alırsa ne fark eder? İlk başta daha sık bizim yönümüzde.
 
moskitman :

Hareket yok, geri dönüş yok! hep böyle!
 
Alexandr Murzin :
Ve -100'e geri dönmeden 10-18 alırsa ne fark eder. İlk başta daha sık bizim yönümüzde.

Böyle bir " -100 artı yayılma " on on sekiz eksi yayılmayı yok etmek için yeterli olacaktır.

Çünkü kâr, kayıptan "iki spread" daha azdır.

