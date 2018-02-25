ilk milyonunu al - sayfa 154
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ve yön önemli değil, asıl mesele, hareketin kendisinin
00:00:01 Bir önceki günün açılış fiyatı (bir gün önce) mevcut fiyattan yüksekse, o zaman bir satış işlemi açın (ve tersi) - doğru mu anladım?
Bunun varsayılan olarak SL ve TP olduğunu anlıyorum, ancak harici çift
Doğru şekilde. Test için ayarlarda sadece SL ve TP gereklidir.
anlamı bu
Araştırmanızın sonucu yayılma hızında tükenecek. Bunu yaklaşık altmış yüz gün içinde anlayacaksın.
geyiğin sayısı, durdurma kaybının boyutuyla ters orantılıdır, geyiğin boyutu ise doğru orantılıdır.
kar sayısı kar al değeriyle ters orantılıdır, kar değeri doğru orantılıdır
pazara girmek için seçilen koşula "fener dışı giriş" denir
anlamı bu
Araştırmanızın sonucu yayılma hızında tükenecek. Bunu yaklaşık altmış yüz gün içinde anlayacaksın.
geyiğin sayısı, durdurma kaybının boyutuyla ters orantılıdır, geyiğin boyutu ise doğru orantılıdır.
kar sayısı kar al değeriyle ters orantılıdır, kar değeri doğru orantılıdır
pazara girmek için seçilen koşula "fener dışı giriş" denir
önemli olan bu
Bu çiftin grafiğini görüntüleyin. Fiyat her zaman aynı yönde 10-18 puan, 60-90 puandan fazla geri alınamaz..(sadece Pazardan Pazartesiye istisnadır).
İLK ne olur? Geri alma veya hareket? her zaman öyle mi? Veya en azından ÇOĞU DURUMDA?
İşe yaramayacak - diş veriyorum.
Timsah solucanı.
İLK ne olur? Geri alma veya hareket? her zaman öyle mi? Veya en azından ÇOĞU DURUMDA?
İşe yaramayacak - diş veriyorum.
İLK ne olur? Geri alma veya hareket? her zaman öyle mi? Veya en azından ÇOĞU DURUMDA?
İşe yaramayacak - diş veriyorum.
Ve -100'e geri dönmeden 10-18 alırsa ne fark eder. İlk başta daha sık bizim yönümüzde.
Böyle bir " -100 artı yayılma " on on sekiz eksi yayılmayı yok etmek için yeterli olacaktır.
Çünkü kâr, kayıptan "iki spread" daha azdır.