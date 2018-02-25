ilk milyonunu al - sayfa 186
Anladığım kadarıyla, Danik "ticaret sınıfını gösteriyor." Zaten gerçek bir %35 kârı var!
Vay!
Ama ben bunu farklı görüyorum: milyonun hayalperesti (pisliğe sinir ağı diyor) geçen bir boşluktan canlandı. Bir tek.
Ama yanılabilirim. Sadece nasıl ticaret yapacağımı bilmiyorum ve taahhüt etmiyorum. Daha fazlası gösteri için.
Kolayca ayda yaklaşık %63 kazanamazsanız. Ama sıkıcı - burada daha çok eğleniyorsun.
Açık bir kitap gibiyim - doğru bir şekilde belirtildiği gibi tüm hesaplarım birleştirildi. Ve bir gecede as olabileceğinizi kim söyledi? Birden fazla pud tuz yemelisiniz!!!
Aldatacak kimsem yok ve buna gerek yok, çoğu İnternet "girişimcisi" hakkında söylenemez. Bir gerçeği anlamalısın - senden başka kimse sana gümüş tepside bir milyon getirmeyecek !!! Sadece güzel bir örtü ile bir oyuncak bebek satabilirler.
ZY Sinir ağıyla ilgili olarak - görünüşe göre bu mizah şakasını da anlamamışsınız.
Ben bir hayalperest değilim. ben başarılı biriyim!!!
Ticareti resmileştirene kadar bir hayalperestsiniz.
Burada bir sinir ağı eğittim - durum bu. Bakalım size ne verecek... Şimdiye kadar - %35'i artık boş bir yer değil...
Kolayca ayda yaklaşık %63 kazanamazsanız. Ama sıkıcı - burada daha çok eğleniyorsun.
Yılda yüzde 300 bin mi???
Sen bir aptalsın. Ve köpek yavrusu zevkiniz. Ve çocuksu hırs.
Lei hadi ama bu da. Senin için bu sadece bir oyun - etrafta dolaşan farklı sayılar var ...
Ticaret yaparken zaten çekildi (nasıl olduğunu bilmiyorum!)
Şimdi onu büyütüyorum ve para damlıyor.
Yenilerini büyütün. Daha sonra yırtılacak bir şey olacak
Birleştiğinde (not - "eğer" değil, WHEN) karnımı yırtacağım. İşte, aslında, onu büyütüyorum)))
Gerçekte ne olacak - bekleyip görelim ... Söz vermeyin!!! ;)
Yasen kütüğü seçti. Evet ve Figley orada - her şey açık.
Bu arada, SENİ seçmedim. Sistematik olmayan pisliği seçen ve ondan delilik isteyen sendin
Elbette, sizinle bir anlaşmazlıkta son sözü yalnızca yankının söyleyebileceğini anlıyorum, bu yüzden bugünlük bu kadarı muhtemelen yeterli.
Ve sonra kötü Nikolaev tekrar gelecek ve "SHARAH!" her ikisinin de banhammer'ı .
Şu andan itibaren troller umurumda değil. Sadece, sessizce tüm kötüleri açığa çıkarın
Ticarete ve diğer şeylere gelince - ne istersen düşün - hiç düşünmemek için sebze değilsin;)