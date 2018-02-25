ilk milyonunu al - sayfa 186

George Merts :
Anladığım kadarıyla, Danik "ticaret sınıfını gösteriyor." Zaten gerçek bir %35 kârı var!
şu anda ne "çizebileceğinizi" gösteriyorum. Ve gerçek hayatta!!! Bir metin düzenleyicide değil! Ve bu tavşan yetiştiricilerinin buzdağının sadece görünen kısmı))
 
moskitman :

Vay!

Ama ben bunu farklı görüyorum: milyonun hayalperesti (pisliğe sinir ağı diyor) geçen bir boşluktan canlandı. Bir tek.

Ama yanılabilirim. Sadece nasıl ticaret yapacağımı bilmiyorum ve taahhüt etmiyorum. Daha fazlası gösteri için.
Kolayca ayda yaklaşık %63 kazanamazsanız. Ama sıkıcı - burada daha çok eğleniyorsun.

Herkesin kendi noktaları vardır. Bu yüzden hayatımızda holiganlar tarafından aldatılan birçok insan var. Şahsen ben yolu kendim seçtim - her şeyi kendim elde etmek için! Ben bir hayalperest değilim. ben başarılı biriyim!!! İstersen izle. İstemiyorsan geç. İyi olmaya zorlanmazsın.
Açık bir kitap gibiyim - doğru bir şekilde belirtildiği gibi tüm hesaplarım birleştirildi. Ve bir gecede as olabileceğinizi kim söyledi? Birden fazla pud tuz yemelisiniz!!!
Aldatacak kimsem yok ve buna gerek yok, çoğu İnternet "girişimcisi" hakkında söylenemez. Bir gerçeği anlamalısın - senden başka kimse sana gümüş tepside bir milyon getirmeyecek !!! Sadece güzel bir örtü ile bir oyuncak bebek satabilirler.

ZY Sinir ağıyla ilgili olarak - görünüşe göre bu mizah şakasını da anlamamışsınız.
 
Daniil Stolnikov :
Ben bir hayalperest değilim. ben başarılı biriyim!!!

Ticareti resmileştirene kadar bir hayalperestsiniz.

Burada bir sinir ağı eğittim - durum bu. Bakalım size ne verecek... Şimdiye kadar - %35'i artık boş bir yer değil...

 
George Merts :

yukarıyı okuyun Z.Y. ))
 
moskitman :

Kolayca ayda yaklaşık %63 kazanamazsanız. Ama sıkıcı - burada daha çok eğleniyorsun.

Yılda yüzde 300 bin mi??? Mdya ... Böyle bir mutluluktan uzağım ...
 
George Merts :
Yılda yüzde 300 bin mi???
holiganlar tarafından aldatılan kişiler hakkında yukarıda okuyun;)
 
moskitman :

Sen bir aptalsın. Ve köpek yavrusu zevkiniz. Ve çocuksu hırs.

Lei hadi ama bu da. Senin için bu sadece bir oyun - etrafta dolaşan farklı sayılar var ...

hazır olun - yakında bikini bölgesini epilasyon yapacaksınız (operada tüyleri yırtın)
 
moskitman :

Ticaret yaparken zaten çekildi (nasıl olduğunu bilmiyorum!)

Şimdi onu büyütüyorum ve para damlıyor.

Şaka yapmıyorsan tebrikler!!!

Yenilerini büyütün. Daha sonra yırtılacak bir şey olacak
 
moskitman :
Birleştiğinde (not - "eğer" değil, WHEN) karnımı yırtacağım. İşte, aslında, onu büyütüyorum)))
Bir şüpheci (siz) diyecek - birleşecek ... Bir başkası diyecek - hedefine ulaşacak !!! Üçüncüsü verilmez)) Tarafınızı seçtiniz.

Gerçekte ne olacak - bekleyip görelim ... Söz vermeyin!!! ;)
 
moskitman :

Yasen kütüğü seçti. Evet ve Figley orada - her şey açık.

Bu arada, SENİ seçmedim. Sistematik olmayan pisliği seçen ve ondan delilik isteyen sendin

Elbette, sizinle bir anlaşmazlıkta son sözü yalnızca yankının söyleyebileceğini anlıyorum, bu yüzden bugünlük bu kadarı muhtemelen yeterli.

Ve sonra kötü Nikolaev tekrar gelecek ve "SHARAH!" her ikisinin de banhammer'ı .


sen yaz ben yazayım))

Şu andan itibaren troller umurumda değil. Sadece, sessizce tüm kötüleri açığa çıkarın

Ticarete ve diğer şeylere gelince - ne istersen düşün - hiç düşünmemek için sebze değilsin;)
