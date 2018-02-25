ilk milyonunu al - sayfa 144

Alexander Laur :
Yorumun anlamını anlamadım.
iniş
 
Alexander Laur :
Evet. Bir pozisyon açtıktan sonra fiyatın hemen açılış fiyatına karşı çıktığı ve 4 saat içinde geri dönmediği görülebilir. Bu saatlerde piyasa pozisyona karşı 39.0 puan hareket ediyordu, ancak sonunda kukla acıyarak pozisyonu artı 6.0 puanla kapatmak için bir fırsat sağladı. yapmadım. Pazartesi haklı olup olmadığımı gösterecek. :)

Sezgi ne diyor?

Soldaki büyük beyaz çubukla kafam karıştı. Sanırım bir hafta boyunca arama emrinin yanında dans edecek ve sonra karar verecek.

 
Alexander Laur :

Avrupa seansındaki düşüş trendinden bir geri dönüş varsa, o zaman 20.0 puanlık artışa devam etmeden önce fiyatın aşağı inmesi gerektiğini düşünüyorum.

Trendden bir geri çekilme değil, tersine bir dönüş olduğu göz önüne alındığında
 
Millet, ama söyle bana sezgiye nasıl güvenebilirsin? Düşüncelerinizi temellendirecek bu sezgiye sahip olduğunuz kadar agromad bir deneyiminiz var mı?
 
O zaman babanın önünde neredesin!

Sezgilerime güvenmek için bu alanda deneyimim var. Buna ne dersin, bilmiyorum!

 
Alexander Laur :

Sezgi figüratiftir.

EURJPY'nin 20.0 puan düşmesine ilişkin beklentilerim sezgiye değil, piyasadaki duruma göre:

1. EURUSD'de, bence piyasa yapıcı, 1.12348 - 1.12473 bölgesinde kapanmamış satışlara sahiptir. Mevcut fiyattan (1.12649) 20.0 - 30.0 puan aşağıdadır.

2. USDJPY'de, bence, piyasa yapıcı 123.624 - 123.710 aralığında kapanmamış alımlar yaptı. Mevcut fiyattan (123.381) 30.0 - 40.0 puan yukarı.

3. Doların büyümesi nedeniyle bu sapmalar çözülürse USDJPY yükselir, EURUSD düşer ve EURJPY cari fiyatlar alanında kalır. Benim için kötü bir seçim.

4. EUR sapmaları EUR pahasına çözülürse, hem EURUSD hem de EURJPY 20.0 - 30.0 puan düşecektir. Benim için uygun bir program.

5. JPY'nin düşüşü nedeniyle dolar sapması düzelirse, hem USDJPY hem de EURJPY yükselecektir. Benim için en kötü seçenek.

Neden benim için olumlu bir sonuç bekliyorum:

1. Kuroda'nın bu hafta çok ucuz yen'in ekonomide sorun yarattığına dair açıklamaları. Bu açıklamada hem USDJPY hem de EURJPY 15 dakika içinde 180.0 puan düştü. USDJPY günlük aralığının yaklaşık 80.0 - 90.0 puan olmasına rağmen bu bir düşüş. Umarım Japonlar bu trendde kalır ve yen'i düşürmez.

2. Euro bölgesi niceliksel genişleme politikasını sürdürüyor, bu da Euro'nun düşme eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Hangisi benim durumum için iyi.

Gördüğünüz gibi, sezgi yok, sadece durumun bir analizi. :)

Anladığım kadarıyla EURJPY üzerinden satışa girmişsiniz.

1. Şimdi birçok insan bir düşüş bekliyor, bu da piyasanın düşmesinin karlı olmadığı ve üst limiti aşma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor. (Seçenek 1)

2. Avro Bölgesi'nin niceliksel genişleme politikası izlediğini kendiniz yazıyorsunuz, ancak neden bunu izliyor ve ne zaman uygulamaya başladı? Ve euro'nun düşüşü sırasında liderlik etmeye ve doları zayıflatmaya başladı, bu yüzden bu daha çok euroyu güçlendirmekten yana. (Seçenek 1 ve 3)

 
Alexander Laur :

Niceliksel genişleme politikası - piyasayı ek likidite ile doldurmak, yani para basımı. Para arzındaki bir artış, gördüğümüz şey olan para biriminin zayıflamasına yol açar.


Euro bölgesindeki niceliksel genişleme politikası 5 Haziran 2014'ten değil 22 Ocak 2015'ten itibaren başlatıldı.
 
George Merts :
Millet, ama söyle bana sezgiye nasıl güvenebilirsin? Düşüncelerinizi temellendirecek bu sezgiye sahip olduğunuz kadar agromad bir deneyiminiz var mı?
Hangisi yok, ama var. Bir çocuk yürümeyi nasıl öğrenir? Bir kere düşer, iki kere düşer... 10... 20... Ama sonunda kalkar ve gider!!! Ve kimse ona yürümeyi öğretmeyecek! Yalnızca kendim!!! Kimse ona ayağını nasıl doğru koyacağını bilimsel terimlerle ve terver formülleriyle açıklamıyor mu? İç güdülerine güvenir ve gider!!!
 
Alexander Laur :

1. Kuroda'nın bu hafta çok ucuz yen'in ekonomide sorun yarattığına dair açıklamaları. Bu açıklamada hem USDJPY hem de EURJPY 15 dakika içinde 180.0 puan düştü. USDJPY günlük aralığının yaklaşık 80.0 - 90.0 puan olmasına rağmen bu bir düşüş. Umarım Japonlar bu trendde kalır ve yen'i düşürmez.

2. Euro bölgesi niceliksel genişleme politikasını sürdürüyor, bu da Euro'nun düşme eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Hangisi benim durumum için iyi.

Gördüğünüz gibi, sezgi yok, sadece durumun bir analizi. :)

Uygulamanın gösterdiği gibi, ifadeleri neredeyse hiçbir şeye mal olmaz - fiyat hala ihtiyaç duyulan yere gider. Kime, bilmiyorum. Muhtemelen bir oyuncak bebek. Örneğin daha önce tahmin başlığında yazdığım gibi Avstalia çok yüksek bir para birimi görmek istemiyor. Yine de, fiyat boka sardı ve onların İstek Listelerine tükürmek istedi!!!

Aynısı Evra için de geçerli - Cuma günü yüksek Evra'nın zararlı olduğunu söylediler, ne olmuş yani? Birkaç demet düştü ve yükseldi)) Muhtemelen Yunanistan'daki belirsizliğe gitti. Beğenmek. Her ne kadar şeylerin mantığına göre düşmeli - Yunanistan için kötü ve Yahudiler için kötü. Genel olarak, piyasada her şey ciro doğruluğu ile oluyor)) Tüm tahmin ve beklentilerin aksine
 
Alexander Laur :

Hayır, tersi değil, 50/50. Yönü yüksek bir olasılıkla belirlemeyi imkansız kılmak. Bebek piyasayı yönetiyor! :)

Avronun gideceği fenere kadar gün içi ticaretim için. Salıncak ticareti yapmaya ve buna göre hedefler belirlemeye çalışıyorum. Ancak bazen para birimi geri tepme olmadan fırlar! Bu, ticaretimin en kötü yanı.

Şahsen ben de şu anın destekçisiyim. Ticareti simbiyoz üzerine inşa ediyorum. önce bir eğilim, sonra pire)) yine de aşırılıklar var - örneğin, sonuncusu - gerekenden 10-20 kat daha fazla girdi Şimdi burada oturuyorum ve fiyat artışlarından çıldırıyorum - riskler çok yüksek - hassasiyet de sırasıyla bu sıçramalara karşı. Ve en ilginç olanı, bunu hemen değil, birkaç gün sonra fark ettim. Ondan önce herkes kayıpların neden bu kadar hızlı büyüdüğünü anlayamadı. Çok fazla insanın kafası dolu - "makinede" eylemler gerçekleştirmeleri gerekiyor ve makine bazen beklenmedik simit dağıtabiliyor Burayı takip etmedim, oraya bakmadım...))

ama kapatmak için - gurur sipariş vermez))
