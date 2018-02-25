ilk milyonunu al - sayfa 152

Yeni yorum
 
Alexandr Murzin :
yazamam. Yoksa yazmak mı istiyorsun? Başka bir koşul daha var - pazardan pazartesiye ticaret yapmayın. Prensip olarak, bu koşul gerekli değildir, basitçe kapatabilirsiniz.
Dalga mı geçiyorsun? )) Kendime yazamıyorum)) bu genellikle olmasına rağmen - çizmesiz bir kunduracı
 

Millet, mutfağınız beşte mi çalışıyor? O zaman kendinize baykuş ısmarlayın ve beyin yapmayın.

Dördüncüsü, daha da kolay, eğer “ teknik görev ” açıkça formüle edilmişse yazabilirim.

 
Daniil Stolnikov :



ilk trilyonunu al

Peki tüm direğin gerçek oldu
 
Alexey Busygin :
Peki tüm direğin gerçek oldu
çok geç - dolaşımdan çekiliyorlar.

ve bana öyle geliyor ki Bakü'de de aynı şey olabilir)) tur operatörünü en kısa sürede değiştirmek gerekiyor neyse ki geçen gün Yuan hesaplarında çıktı
 
Daniil Stolnikov :
çok geç - dolaşımdan çekiliyorlar.

ve bana öyle geliyor ki Bakü'de de aynı şey olabilir)) tur operatörünü değiştirmek gerekiyor ve en kısa zamanda, neyse ki, geçen gün Yuan'da hesaplar ortaya çıktı.
Evet ve son 7 yıldır buna yavaş ama inatla gidiyoruz.
 
Daniil Stolnikov :
çok geç - dolaşımdan çekiliyorlar.

ve bana öyle geliyor ki Bakü'de de aynı şey olabilir)) tur operatörünü değiştirmek gerekiyor ve en kısa zamanda, neyse ki, geçen gün Yuan'da hesaplar ortaya çıktı.

evet nasıl oluyor???

Yarın bir milyon ve sen aniden " değişiyorsun "...

... tik tak... tik tak...

 
moskitman :

Beyler, mutfağınız beşte mi çalışıyor? O zaman kendinize baykuş ısmarlayın ve beyin yapmayın.

Dördüncüsü, daha da kolay, eğer “teknik görev” açıkça formüle edilmişse yazabilirim.

Yukarıdaki ödev, yapabilir misin?
 
Alexandr Murzin :
Yukarıdaki ödev, yapabilir misin?
Tam olarak nerede?
 
Alexandr Murzin :

İlerleme raporu. İnce ve çok aç bir solucan çıkıyor.

Bu arada, bir önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse satıp, tam tersi ise saat 0'da bir anlaşma açacak bir danışmana rastlayan var mı?

Bu ne? Kolayca. Kapatılmaları gerekmez mi? ayak olacak mı Ve nerede?

TK için oldukça zayıf, ancak cevaplar varsa, o zaman mümkün.

" Önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse saat 0'da işlem açmak "

Bu ifade tek başına saçma: saat 0'da mevcut gün önceki gün olur - hangisine ihtiyacınız var ???

 
moskitman :

Bu ne? Kolayca. Kapatılmaları gerekmez mi? ayak olacak mı Ve nerede?

TK için oldukça zayıf, ancak cevaplar varsa, o zaman mümkün.

" Önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse saat 0'da işlem açmak "

Bu ifade tek başına saçma: saat 0'da mevcut gün önceki gün olur - hangisine ihtiyacınız var ???

Bugün (saat 0'da)) gün 1.3000 fiyatından açılırsa ve akşam 24'te fiyat 1.2000'e düşerse (ne kadar olursa olsun), o zaman saat 24'te satışı keseriz, ve tam tersi, kapanış fiyatı daha yüksekse, satın alma. Yalnızca ayarlarda - lot, TP ve SL.
1...145146147148149150151152153154155156157158159...217
Yeni yorum