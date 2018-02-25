ilk milyonunu al - sayfa 152
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yazamam. Yoksa yazmak mı istiyorsun? Başka bir koşul daha var - pazardan pazartesiye ticaret yapmayın. Prensip olarak, bu koşul gerekli değildir, basitçe kapatabilirsiniz.
Millet, mutfağınız beşte mi çalışıyor? O zaman kendinize baykuş ısmarlayın ve beyin yapmayın.
Dördüncüsü, daha da kolay, eğer “ teknik görev ” açıkça formüle edilmişse yazabilirim.
ilk trilyonunu al
Peki tüm direğin gerçek oldu
ve bana öyle geliyor ki Bakü'de de aynı şey olabilir)) tur operatörünü en kısa sürede değiştirmek gerekiyor neyse ki geçen gün Yuan hesaplarında çıktı
çok geç - dolaşımdan çekiliyorlar.
ve bana öyle geliyor ki Bakü'de de aynı şey olabilir)) tur operatörünü değiştirmek gerekiyor ve en kısa zamanda, neyse ki, geçen gün Yuan'da hesaplar ortaya çıktı.
çok geç - dolaşımdan çekiliyorlar.
ve bana öyle geliyor ki Bakü'de de aynı şey olabilir)) tur operatörünü değiştirmek gerekiyor ve en kısa zamanda, neyse ki, geçen gün Yuan'da hesaplar ortaya çıktı.
evet nasıl oluyor???
Yarın bir milyon ve sen aniden " değişiyorsun "...
... tik tak... tik tak...
Beyler, mutfağınız beşte mi çalışıyor? O zaman kendinize baykuş ısmarlayın ve beyin yapmayın.
Dördüncüsü, daha da kolay, eğer “teknik görev” açıkça formüle edilmişse yazabilirim.
Yukarıdaki ödev, yapabilir misin?
İlerleme raporu. İnce ve çok aç bir solucan çıkıyor.
Bu arada, bir önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse satıp, tam tersi ise saat 0'da bir anlaşma açacak bir danışmana rastlayan var mı?
Bu ne? Kolayca. Kapatılmaları gerekmez mi? ayak olacak mı Ve nerede?
TK için oldukça zayıf, ancak cevaplar varsa, o zaman mümkün.
" Önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse saat 0'da işlem açmak "
Bu ifade tek başına saçma: saat 0'da mevcut gün önceki gün olur - hangisine ihtiyacınız var ???
Bu ne? Kolayca. Kapatılmaları gerekmez mi? ayak olacak mı Ve nerede?
TK için oldukça zayıf, ancak cevaplar varsa, o zaman mümkün.
" Önceki günün kapanış fiyatı açılış fiyatından düşükse saat 0'da işlem açmak "
Bu ifade tek başına saçma: saat 0'da mevcut gün önceki gün olur - hangisine ihtiyacınız var ???