Ekran takılmak istemiyor.
muayene:
PS Dosya uzantısını manuel olarak mı değiştirdiniz?
Peki, bir ekran eklemeye çalışalım...
Ö ! Olmuş ! Harika.
Bir yenilik sunacağım, işlemlerin ekran görüntülerini yayınlayacağım. :)
EURUSD anlaşması, depoyu %8.23 oranında artırdı.
Günlük ben? Şapşal. Burada bile haftalık - söz konusu. Ben bir günlük tüccarım! Bir eurodolar üzerinde. Diğer çiftler - niasilil iken. Günlük olmanın bir anlamı yok.
İşte bu - anlaşma, Danik. Vazgeçmeyin, sonuna kadar getirin - ve kesinlikle tahliyeden kurtulacaksınız. Bu konuda zengin olacağın gerçeği değil, ben zaten fikrimi söyledim.
Son girişe gelince, bu kadar keskin bir aşağı hareketten sonra kısa sürmeyi de sevmedim. Ama - DONANIM bunu emretti. Bu nedenle giriş yapılmıştır. Dediğim gibi, her şey o kadar keskin bir şekilde yükseldi ki, zaten %15 depozitoya veda ettim. Ancak gördüğünüz gibi Şubat ayı seviyeleri ve küresel trend çizgisi yukarı yönlü hareketi durdurdu. Bakalım bundan sonra ne olacak.
Yani Yusuf günlere odaklanıyor ve tahmin her gün değişiyor))
Eh, ben Yusuf değilim ... İşlemlerim var - yılda bir ya da iki, artık yok. Buna göre, nadiren herhangi biri bir haftadan az sürer.
Ve bir tahminim yok... Bak, trend çizgisi seviyeleri - Size daha önce bir ekran verdim. (Bu arada, sadece karşılaştırmak için seviyelerinizle ilgilendim). Artı - şamdan desenleri. Kalıp oluştu, eğer yasaklayıcı seviye çizgileri yoksa anlaşmaya gireriz. Ve tüm ticaret.
Peki açık satış ticareti nerede?
Evet UPU'da işlemlerim var baykuşlar yapıyor. Ve şimdi denedim, mevcut ekranımı yapıştırdım ...
İşlemle ilgili veriler - yukarıda verilmiştir.