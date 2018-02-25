ilk milyonunu al - sayfa 141

Ekran takılmak istemiyor.

 
Alexandr Murzin :
muayene: sekiz

Karputov Vladimir :

Numara.
 

Peki, bir ekran eklemeye çalışalım...

Ekran

Ö ! Olmuş ! Harika.

 
Alexander Laur :

Bir yenilik sunacağım, işlemlerin ekran görüntülerini yayınlayacağım. :)

EURUSD anlaşması, depoyu %8.23 oranında artırdı.

İyi! Çeşitlilik ve daha fazla bilgi için fırsatların ekran görüntüleri!!!
 
George Merts :

Günlük ben? Şapşal. Burada bile haftalık - söz konusu. Ben bir günlük tüccarım! Bir eurodolar üzerinde. Diğer çiftler - niasilil iken. Günlük olmanın bir anlamı yok.

Yani Yusuf günlere odaklanıyor ve tahmin her gün değişiyor))
 
George Merts :

İşte bu - anlaşma, Danik. Vazgeçmeyin, sonuna kadar getirin - ve kesinlikle tahliyeden kurtulacaksınız. Bu konuda zengin olacağın gerçeği değil, ben zaten fikrimi söyledim.

Daha fazlasını söyleyeceğim - sadece resmileştirme nedeniyle, fırsatları çoğaltacak yeni bir karlılık düzeyine ulaşacağım!!!

George Merts'in fotoğrafı.

Son girişe gelince, bu kadar keskin bir aşağı hareketten sonra kısa sürmeyi de sevmedim. Ama - DONANIM bunu emretti. Bu nedenle giriş yapılmıştır. Dediğim gibi, her şey o kadar keskin bir şekilde yükseldi ki, zaten %15 depozitoya veda ettim. Ancak gördüğünüz gibi Şubat ayı seviyeleri ve küresel trend çizgisi yukarı yönlü hareketi durdurdu. Bakalım bundan sonra ne olacak.

Evet bazen sistem beklediğiniz sonucu vermeyebilir. Piyasa sarhoş bir kız gibidir - kimse bir sonraki an kafasına ne geleceğini bilmiyor. Ana şey, kesinlikle gerçek rotasına döneceğinden emin olmaktır.
 
Daniil Stolnikov :
Yani Yusuf günlere odaklanıyor ve tahmin her gün değişiyor))

George Merts :

Yılda 10-20... kahretsin...!!! Ve ticaretin neden daha iyi? 100 kat daha kötü olduğu ortaya çıktı)) Bu kadar çok anlaşma ile bu kadar sıkışıklığı başarmak için... 2 hafta içinde yaptığım 100'den fazla anlaşma ile nereye gidebilirim?
 
Alexander Laur :
Peki açık satış ticareti nerede?

Evet UPU'da işlemlerim var baykuşlar yapıyor. Ve şimdi denedim, mevcut ekranımı yapıştırdım ...

İşlemle ilgili veriler - yukarıda verilmiştir.

