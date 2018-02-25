ilk milyonunu al - sayfa 145
97 günde bir lyam sizi risk almaya zorlar, bu olmadan hedefinize ulaşamazsınız. :)
Bu şekilde çalışmayacağını.
Ve bu arada, tik tak... 97'ye dört gün... tik tak...
Yüksek riskler, yüksek kazançlar ve yüksek kayıplarla birlikte gelir! " Risk almayan şampanya içmez."
Ancak büyük partilerde olumlu bir an var - bir giriş noktasını daha dikkatli seçmeye çalışıyorsunuz.
giriş noktasına gelince - yukarı çıkmak için çok erken olduğunu düşündüm ... ama yine de öyle düşünüyorum. Bebek gelince beklemek kalır
Şahsen ben de şu anın destekçisiyim. Ticareti simbiyoz üzerine inşa ediyorum. önce bir eğilim, sonra pire)) yine de aşırılıklar var - örneğin, sonuncusu - gerekenden 10-20 kat daha fazla girdi Şimdi oturuyorum ve fiyat sıçramalarından çıldırıyorum - riskler çok yüksek - hassasiyet, sırasıyla, bu sıçramalara da. Ve en ilginç olanı, bunu hemen değil, birkaç gün sonra fark ettim. Ondan önce, herkes kayıpların neden bu kadar hızlı büyüdüğünü anlayamadı.Çok fazla insanın kafası dolu - "makinede" eylemler yapmak zorundalar ve makine bazen beklenmedik simit üretebiliyor.
ama kapatmak için - gurur sipariş vermez))
İşte o an yakaladım, açgözlülük kötü bir danışmandır, amcanı dinle ve her şey birinci sınıf olacak! En az her 10 defada bir daha yavaş tasarruf edeceksiniz
2. Amca kimdir?
3. Kaydetmek ne demektir?
4. Mantar aldınız mı?
Danik, kimseyi dinleyemezsin.
Akıl yürütmenizde tek bir sağlam fikir var. Bir trend ve düz için bu - farklı araçlar uygundur.
Diğer her şey, aşırılıklar hakkında - bu Doll sizi uyarır: "Danik, sistematik olarak ticaret yapmalısın." Ama Bebekler senin için bir ferman değil... Sana bir tahmin kumarhanesi ver...
Sonuç olarak, grafiğiniz hala ağızları açık timsahları gösteriyor.
Ticareti resmileştir dostum!
ZY Ve ağız ve programınız açılır. Tek fark çok geniş değil))
bu açgözlülük
bu amca
boşalıyor
bunlar mantar
Ve bu onların, yani mantarların bittiği zamandır.
Oh, bu mantarlar, onlar yüzünden, sabah neredeyse panik yapmadım, zaten kafam karıştı ve onlarsız gerçeğe geri dönemem
bu açgözlülük
bu amca
boşalıyor
bunlar mantar
Ve bu onların, yani mantarların bittiği zamandır.
ve mantarların altına değilse, cevabı neyin altına yazdığınızı düşünün? ))
Pekala, sen bir virtüözsün! Ve şimdi tekrar, dikkatlice, hissederek, yazının anlam ve düzeniyle tekrar okuyun.
ve mantarların altına değilse, cevabı neyin altına yazdığınızı düşünün? ))