ilk milyonunu al - sayfa 149
Yani ne yazdığınızı kendiniz hesaplarsınız, bakiyenin% 18'inde 1 dolar ve 10 puandan ne kadar alabileceğinizi. 10 puan 10 dolar olacak - precho 100 = 0.1 cent, peki, bir, iki hatta 10 kez fiyatı yakalayın, 1 üzerinden iki dolar kazanın, sonunda yine de ücretini alacaktır
pf....
10.0 puan yazdım, yani. 4 basamak veya 100 pis 5 basamak.
Ve günde 100.0 puan, günlük aralıkla karşılaştırılabilir. Bu çok zor bir görev.
Evet, herhangi bir yüzde, Forex'te para kazanmak için fiyat dalgalanmalarına ihtiyaç vardır ve bunlar 97 günde böyle bir miktar kazanmak için yeterli değildir.
Alexey, insanlar büyük miktarda para kazanmak için varsayımsal bir fırsat ile ticaret başına kabul edilebilir bir risk arasındaki farkı gerçekten anlamıyorlar.
Buradan bacaklar, bileşik faiz ve üç ay ve bir hafta içinde yüz dolardan bir milyon hakkında yanıltıcı düşüncelerle büyür.
Henüz kimse size yirmi kat lotla shandarah'ı teklif etmedi ki yeterli fiyat dalgalanmaları olsun :)
Maça kürek diyelim. Gerçek parayı sayalım. Gerçek 1 dolar yatırılan sanal bir milyon sızdırıldı = 1 gerçek dolar sızdırıldı.
Duc ve birleştirilmiş yüzlerce doları unuttun mu?
ne düşünüyorsun?
Unuttuğumu sanmıyorum ama sen susmayı tercih ediyorsun.
Çöpe atmayı bırak Danik! TS'yi resmileştirin! Bir baykuş yaz! Ve sonra günde% 10 olmasa bile övüneceksiniz, ancak ciddi bir mevduatın istikrarlı büyümesi.
hatırlattı:
Kapı zili. Yaklaşık sekiz yaşında bir çocuk, bir elinde bira kutusu, diğerinde puro, parmağında boynunda bir zincir vb. ile açar.
Misafir: " Oğlum, baba evde mi? "
ne düşünüyorsun?
bliiiiin!!! bu uygulamalar nereden geliyor? )) Sabah dairesinde bile, aynı %10'u bir araya getirebilirsiniz. Maalesef henüz bir danışmanım yok. Vay ben sana gösterirdim
Sen dene. :)
"Talep buruna gelmez."
Ve aniden, bu deneyden kendin için faydalı bir şey çıkaracak mısın? :) Ve bence yapacaksın!
Öyleyse bırak Danila çıkarsın. Hala TS kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ticaretten para kazanmanın mümkün olduğunu anlamıyor.
Ben kendim çalışırken demoda bile uzun süre her şeye katlandım. Ve çılgın elleri sayesinde geçen yılki kârın yarısını kaçırdığında. Artık istemiyorum.