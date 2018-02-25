ilk milyonunu al - sayfa 149

Alexey Busygin :
Yani ne yazdığınızı kendiniz hesaplarsınız, bakiyenin% 18'inde 1 dolar ve 10 puandan ne kadar alabileceğinizi. 10 puan 10 dolar olacak - precho 100 = 0.1 cent, peki, bir, iki hatta 10 kez fiyatı yakalayın, 1 üzerinden iki dolar kazanın, sonunda yine de ücretini alacaktır
İşte bu - hesaplamanız gerekiyor - o zaman daha net olacak))
 
Roman Busarov :
pf....
kimin umrunda? )) hepsi aynı - sonuç görünür. Örneğin, ekran görüntüleri gönderiyorum. Orada her şey açıkça görülüyor - dezavantaj nedir, gelir nedir ve riskler nelerdir - timsahlar ve dinozorlar
 
Alexander Laur :

10.0 puan yazdım, yani. 4 basamak veya 100 pis 5 basamak.

Ve günde 100.0 puan, günlük aralıkla karşılaştırılabilir. Bu çok zor bir görev.

hiçbir şey imkansız değildir ))
 
Alexey Busygin :
Evet, herhangi bir yüzde, Forex'te para kazanmak için fiyat dalgalanmalarına ihtiyaç vardır ve bunlar 97 günde böyle bir miktar kazanmak için yeterli değildir.

Alexey, insanlar büyük miktarda para kazanmak için varsayımsal bir fırsat ile ticaret başına kabul edilebilir bir risk arasındaki farkı gerçekten anlamıyorlar.

Buradan bacaklar, bileşik faiz ve üç ay ve bir hafta içinde yüz dolardan bir milyon hakkında yanıltıcı düşüncelerle büyür.

Henüz kimse size yirmi kat lotla shandarah'ı teklif etmedi ki yeterli fiyat dalgalanmaları olsun :)

 
Daniil Stolnikov :
Maça kürek diyelim. Gerçek parayı sayalım. Gerçek 1 dolar yatırılan sanal bir milyon sızdırıldı = 1 gerçek dolar sızdırıldı.
Duc ve birleştirilmiş yüzlerce doları unuttun mu?
 
George Merts :
Duc ve birleştirilmiş yüzlerce doları unuttun mu?
ne düşünüyorsun?
 
Daniil Stolnikov :
ne düşünüyorsun?

Unuttuğumu sanmıyorum ama sen susmayı tercih ediyorsun.

Çöpe atmayı bırak Danik! TS'yi resmileştirin! Bir baykuş yaz! Ve sonra günde% 10 olmasa bile övüneceksiniz, ancak ciddi bir mevduatın istikrarlı büyümesi.

 

hatırlattı:

Kapı zili. Yaklaşık sekiz yaşında bir çocuk, bir elinde bira kutusu, diğerinde puro, parmağında boynunda bir zincir vb. ile açar.
Misafir: " Oğlum, baba evde mi? "

Daniil Stolnikov :
ne düşünüyorsun?
 
Daniil Stolnikov :
bliiiiin!!! bu uygulamalar nereden geliyor? )) Sabah dairesinde bile, aynı %10'u bir araya getirebilirsiniz. Maalesef henüz bir danışmanım yok. Vay ben sana gösterirdim
zaten gösterdin
 
Alexander Laur :

Sen dene. :)

"Talep buruna gelmez."

Ve aniden, bu deneyden kendin için faydalı bir şey çıkaracak mısın? :) Ve bence yapacaksın!

Öyleyse bırak Danila çıkarsın. Hala TS kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak ticaretten para kazanmanın mümkün olduğunu anlamıyor.

Ben kendim çalışırken demoda bile uzun süre her şeye katlandım. Ve çılgın elleri sayesinde geçen yılki kârın yarısını kaçırdığında. Artık istemiyorum.

