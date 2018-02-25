ilk milyonunu al - sayfa 146

Alexey Busygin :
Ne kadar sıkıcısın, kahkahalarla yuvarlanan topuz nerede? Eh, gönderinin düzeniyle bana aptalı açıkla ki kıvrımları zorlamayayım
Pekala, Rusça bir gözleme yazdım - tesadüfen oldu - "Taksi" filmindeki gibi - güneş parladı - bu yüzden fazladan 2 sıfır fark etmedim
 
Daniil Stolnikov :
bu yüzden sistematik olarak açtım ve sonra görünüyorsun - 20 kat daha büyük

"20 kat daha fazla" ise - bu zaten sistematik değil. Bu yüzden sana sürekli söylüyorum - bir baykuş yaz!

MQL'de tam bir fren olsaydınız anlaşılabilir olurdu. Ama bu bir fren değil! Ne istersen yazabilirsin!

Peki, elinde kartlar! Ve "20 kat daha fazla" olmayacaktı.

ZY Ve ağız ve programınız açılır. Tek fark çok geniş değil))
"O kadar geniş değilse", o zaman artık açılmıyor." Timsahım ağzını kapatacak ve açmaya vakti olmayacak.Kuzeye koşmaları, güneyin ana hatları çizildi... Bakalım.
 
Daniil Stolnikov :
Ben, tesadüfen, bir şekilde kaçırdım! Muhtemelen tesadüflere inanmadığım için.
 
Alexander Laur :

Günlük işlem raporlarınızı görebilecek miyiz?

Bir kişinin teorik hesaplamaları pratik sonuçlarla doğrulaması güzel.

Utangaç olmayın. :)

Günlük raporlarım? Navryatle, onları posta yoluyla abonelik yoluyla almıyorum, komisyoncu bunun bizim küçük ticari sırrımız olduğunu söylüyor. Raporları yayınlamamı ister misiniz?
 
Alexey Busygin :
Peki, gösterilecek bir şey varsa - neden olmasın?
 
Daniil Stolnikov :
Bir sürü göz küresi, jabid ve ayrıca ağaçkakan var. Kime gösterilecek? Onları kızdırmadığın sürece. Ayrıca, bundan sonra genellikle iki günlük bir yok sayma başlar, o zaman sohbet edecek kimse kalmaz. Bu yüzden iyi uykular, herkes gibi yavaş ve istikrarlı bir şekilde birleşiyorum
 
Alexey Busygin :
o zaman bir araya gelelim
 
Daniil Stolnikov :
o zaman bir araya gelelim
Yerinde çalışmayacak, farklı dengelerimiz var.
 
Alexey Busygin :
Raporları gizleyen şüpheli bir komisyoncu. Herkes genellikle her gün posta doldurur.
 
Alexandr Murzin :
Eh, ticareti bıraktığımda, o zaman beni de mesajlarla dolduracak
