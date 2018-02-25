ilk milyonunu al - sayfa 155
Daniil ve Roman'ın bugün için raporlarını göstermedikleri bir şey.
Bu adil değil. :)
iyi, zaten 1 dolardan 20 kazandım =)
ve yeni bir sinyal yaptı =)
aaaa - timsahlar, su aygırları
aaa-a - maymunlar, sperm balinaları
ahhh ve yeşil dinozor
ZY Sarhoş olacağım... Lanet olsun bu hayali dünyaya
ZY Sarhoş olacağım... Lanet olsun bu hayali dünyaya
Evet, dünya hayal değil.
İllüzyon, Danik, sende bir tane var - "göz-elmas"ın. "Eski okul" tüccarları, bir Mashka'daki en basit ticaret sisteminin iyi çalıştığı ve bilgisayarların bile yakın olmadığı piyasada bir şeyler kazanmak için on yıllardır gözlerini "vuruyor". Yüksek frekanslı alım satım kurallarının hakim olduğu bir piyasada birkaç gün içinde elinizde olacağını düşünüyorsunuz...
Sorununuz, istikrarlı bir şekilde azar azar kazanmakla ilgilenmemenizdir. "Kayıt göstermek" ile ilgileniyorsunuz. Sadece tekrar edebilirim - eğer ticarete "büyük bir spor" olarak yaklaşıyorsanız - o zaman tüm gücünüzü koyarak uygun çabaları göstermeniz gerekecek. Ve sonuç da büyük bir spordaki gibi olacak, hem zaman hem de sağlık kaybedeceksiniz ama rekor kırar mısınız... Hâlâ su üzerinde böyle dirgenlerle yazılıyor... Böyle dirgenlerle... Ne, aslında sizin "timsahlarınız" mı ağızlarını açıyorlar ve derler.
Bir teselli olarak, benim de hala yüzde onluk bir düşüş içinde olduğumu söyleyebilirim. Kısa devre için bir sinyal vardı, ancak ne yazık ki euro geri döndü. Ancak, SL'ye ulaşmadı. Ve tekrar ortaya çıkma ihtimali var. Ancak, her durumda, hala tahliyeden çok uzaktayım.
Peki, peki ... Olayları daha da takip ediyoruz.
Bir yoldaş burada paralel bir başlıkta manuel ticarette hızla düşen euro için mevduatta günlük %10'luk "muhteşem" artış hakkında tartıştı. Mesela bu senaryoda 97 günde 100 dolarla dolar milyoneri olabilirsiniz. Ne başlangıç:
Toplamda, üç gün içinde %50'den biraz daha azına sahibiz.
Maratona katılmak isteyen varsa - hoş geldiniz! Başarımızın ekran görüntülerini yayınlıyoruz, "Foma") ile paylaşıyoruz)
Her şey 97 gün önce böyle eğlenceli başladı.
Sonra gerçek para kazanmanın kahkahaları ve her türlü şey vardı " "
...tik-tak, tik-tak... Bommm! Bomba! Ku-ku! Belirlenen saat vurdu:
...
Sarhoş olacağım... Lanet olsun bu hayali dünyaya
Bunun için izin vereyim, Bay Savaşçı Bebekle - bugün gerçek 700 dolarım var ve bu tamamen sonuç için. Oğluma gelişmesi için üç yüz dolar vereceğim.
Partideki ve ortak mücadeledeki yoldaşlara selamlar (Bebekle =)
Peki, dedi Hintliler
Başka bir şey beklemiyorduk...
Tüm kumarhane tahmincilerinin sonu böyle olur.
...Bu 100 gün için kâr yüzdesini rapor etseniz iyi olur.
Ah, kendin düşün:
Nisan başında (ya da Mart sonunda hatırlamıyorum) 600$ yatırdım
Mayıs ayında, sadece nasıl olduğunu denemek için yüz birkaç kopek çıkarıldı. o zamana kadar yaklaşık 1100$...1200$ vardı.
şimdi daha fazla çalışmak için 1000 dolar bırakıyorum ve 700 dolar çekiyorum
aslında, clean_take_his için 500$ çekmeyi planladı, ancak oğlu hesabını geliştirmek için para istedi.
Bunun gibi bir şey:
Benim için her şey stabil:
...
Bu anlaşma ne zamana kadar açık ?
Bana göre güzel...
İyi şanslar...