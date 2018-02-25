ilk milyonunu al - sayfa 130
Değil. Çalışma hesapları - çalışma amaçlıdır, bunun nasıl olduğunu görmek için bunları birleştirmek tamamen normaldir.
Gerçeğin eriklerine şaşırdım .... İnsanlar gerçekten durmadan ticaret yaptıkları hiçbir şey için parayı alıyorlar mı (TS için konuşmaya gerek yok)?
Ty, ben de, Newton'un Binom'u... Gerektiğinde ticaret açarız, zararları kilitlerle kapatırız, kârları kapatırız. Ve - işte - program, tam olarak bir kereden fazla göstermiş olduğunuz program olacaktır.
Linux'a geçiş neden sizi yavaşlatıyor? Uzman Danışmanlar MQL'deki gibi yazılır...
Bahse girerim ki sorun Linux'a geçişte değil, DONANIM'ın resmileştirilmesindedir. Bunu yapmak için hiçbir arzunuz yok ... Peki, sonuçlar uygun
Teşekkürler, Kap! Ama soruyu hiç cevaplamadın - neden?
Evet, tam bir makinede yarım yıldır benim için 500$ depozitoyla çalışıyor, şu anda %60. Ve ondan önce - iki yıl manuel olarak "bilenmiş". (Pekala, 15 yıllık test stratejileri üzerine)
Şimdi eurodolar bugün Amer'de yükselmezse Pazartesi sabahı kısa açıyoruz.
Yani nasıl "Cevaplanmadı" ??? Açıkça söyledim, belirtilen prensibe göre işlem yaparsanız, tablo aynen böyle olacaktır.
Evet, tam otomatik olarak yarım yıl boyunca çalıştırdım ...
Bu anlaşılabilir...
Evet ben, evet ben... Linux'ta işinize yarıyor mu? ))
Neden Linux'a ihtiyacın var Danik? Terminalin çalışması gerekir. Ve Linux, öyle değil mi - fark nedir ... Linux sistem mühendisleri forumunda değiliz ... İşte - terminali Linux altında başlatmanın başarılarından bahsetmek mantıklı olur. Ve burada...
TS'nin resmileştirilmesi - sadece "kağıt üzerinde" gerçekleştirilebilir, sadece bilgisayar olmadan yapılabilir.
İyi eğlenceler timsahlar!!! Sivrisinekler, evet tatarcıklar!!! Ve Yaşlı Olan'ın tavsiye ettiği gibi sigara içmeye gittim;)
Şanslı. Timsah ağzını kapattı.
Hiçbir şey, bir dahaki sefere böyle bir lav olmayacak.
teselli etmek için neye ihtiyacım var? Pazartesi sabahı baykuşum kısa açılacak...
Göreceğiz...