ilk milyonunu al - sayfa 130

Yeni yorum
 
George Merts :

Değil. Çalışma hesapları - çalışma amaçlıdır, bunun nasıl olduğunu görmek için bunları birleştirmek tamamen normaldir.

Gerçeğin eriklerine şaşırdım .... İnsanlar gerçekten durmadan ticaret yaptıkları hiçbir şey için parayı alıyorlar mı (TS için konuşmaya gerek yok)?

durmadan ticaret - bir dereceye kadar kendini beğenmişlik )) Piyasa bunun içindir ve piyasanın durmaya dayanması. Bu yüzden erik her yerde bulunur!!! Peki bu IMHO
 
George Merts :

Ty, ben de, Newton'un Binom'u... Gerektiğinde ticaret açarız, zararları kilitlerle kapatırız, kârları kapatırız. Ve - işte - program, tam olarak bir kereden fazla göstermiş olduğunuz program olacaktır.

Teşekkürler, Kap! Ama soruyu hiç cevaplamadın - neden?

George Merts'in fotoğrafı.

Linux'a geçiş neden sizi yavaşlatıyor? Uzman Danışmanlar MQL'deki gibi yazılır...

Bahse girerim ki sorun Linux'a geçişte değil, DONANIM'ın resmileştirilmesindedir. Bunu yapmak için hiçbir arzunuz yok ... Peki, sonuçlar uygun

Peki, denersin - başarılı olabilir misin (danışmanı başlat ve çalışmasını sağla)? Ve bahsini bırak ;)
 
Daniil Stolnikov :
Teşekkürler, Kap! Ama soruyu hiç cevaplamadın - neden?
Yani nasıl "Cevaplanmadı" ??? Açıkça söyledim, belirtilen prensibe göre işlem yaparsanız, tablo aynen böyle olacaktır.
Peki, denersin - başarılı olabilir misin (danışmanı başlat ve çalışmasını sağla)? Ve bahsini bırak ;)

Evet, tam bir makinede yarım yıldır benim için 500$ depozitoyla çalışıyor, şu anda %60. Ve ondan önce - iki yıl manuel olarak "bilenmiş". (Pekala, 15 yıllık test stratejileri üzerine)

Şimdi eurodolar bugün Amer'de yükselmezse Pazartesi sabahı kısa açıyoruz.

 
George Merts :
Yani nasıl "Cevaplanmadı" ??? Açıkça söyledim, belirtilen prensibe göre işlem yaparsanız, tablo aynen böyle olacaktır.
Bu anlaşılabilir...

George Merts'in fotoğrafı.

Evet, tam otomatik olarak yarım yıl boyunca çalıştırdım ...

Evet ben, evet ben... Linux'ta işinize yarıyor mu? ))
 
Daniil Stolnikov :
Bu anlaşılabilir...

Evet ben, evet ben... Linux'ta işinize yarıyor mu? ))

Neden Linux'a ihtiyacın var Danik? Terminalin çalışması gerekir. Ve Linux, öyle değil mi - fark nedir ... Linux sistem mühendisleri forumunda değiliz ... İşte - terminali Linux altında başlatmanın başarılarından bahsetmek mantıklı olur. Ve burada...

TS'nin resmileştirilmesi - sadece "kağıt üzerinde" gerçekleştirilebilir, sadece bilgisayar olmadan yapılabilir.

 
Emin.
 
Op-la:



İyi eğlenceler timsahlar!!! Sivrisinekler, evet tatarcıklar!!! Ve Yaşlı Olan'ın tavsiye ettiği gibi sigara içmeye gittim;)
 

Şanslı. Timsah ağzını kapattı.

Hiçbir şey, bir dahaki sefere böyle bir lav olmayacak.

 
George Merts :

Şanslı. Timsah ağzını kapattı.

Hiçbir şey, bir dahaki sefere böyle bir lav olmayacak.

kendinizi rahatlatın kendinizi rahatlatın
 

teselli etmek için neye ihtiyacım var? Pazartesi sabahı baykuşum kısa açılacak...

Göreceğiz...

1...123124125126127128129130131132133134135136137...217
Yeni yorum