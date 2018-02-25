ilk milyonunu al - sayfa 126

Alexey Busygin :
Geri dönüş normaldir, soru bu trene kim atlamaya cesaret edebilir?
Dur tahmin edeyim - OH ve Yusuf
 
Daniil Stolnikov :
1.15 olursa belki yaparım
1.15 olursa belki yaparım
 
Alexey Busygin :
peki, eğer geçerse - kutsal bir sebep
peki, eğer geçerse - kutsal bir sebep
 
Daniil Stolnikov :
peki, eğer geçerse - kutsal bir sebep
Daha önce atlardım, ama daha önce, zaten her yerdeydim ve hem üstte hem de altta kapalıydım ama ortada açılmak istemiyorum
 
Alexander Laur :

Bebeklerin Avrupa seansının açılışında tüm durakları topladı. :)

Bu koşullarda milyonlar kazanmak zor. :)

Belki sistem henüz bitmedi?

https://www.mql5.com/ru/charts/3531562/eurusd-m5-metaquotes-software-corp

Alexander Laur :

Peki ya sistem ve kalkış durakları?

Ayaklarım hakkında yazdığımı düşünüyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratırım. Ayaklarımı almadılar, bende yok.

Benim için hayal kırıklığı nedir? Evet ve sabahları özel stop ücretleri fark etmedim, her şey her zamanki gibi, ancak herkesin ne olduğuna dair kendi görüşü var ... Ayrıca, sizin tarafınızda görünüyorum, overclock'u izleyerek izliyorum ve bunun kolay olmasa da mümkün olduğunu düşünüyorum; ) Bugünün taze iki geyiğinizi gördüm, bu yüzden sistemde bir yanlışlık olabileceğini söyledim ama analiz için, işlemlerle ilgili tüm veriler henüz orada görünmüyor ...
 
Sergey Efimenko :

Belki sistem henüz bitmedi?

https://www.mql5.com/ru/charts/3531562/eurusd-m5-metaquotes-software-corp

Bütün resimlerin ne için? Çizgileri tam bir programda zorladım ve memnunum - durakların sizi atlayacağını düşünüyor musunuz?

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:



Ve genel olarak - BABA ile tartışmayın !!!
Daniil Stolnikov :

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

BU BİR VEBADIR!!!! Hatıra olarak saklayacağım! insanları korkutmak
 
Daniil Stolnikov :
Bu, sanatın gerekli olduğu "FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1755 " şubesine gönderilmelidir.

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:



Ve genel olarak - BABA ile tartışmayın !!!
Bu, sanatın gerekli olduğu "FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1755 " şubesine gönderilmelidir.
 
Daniil Stolnikov :
İşte burada - Kâse !

Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:



Ve genel olarak - BABA ile tartışmayın !!!
İşte burada - Kâse !
