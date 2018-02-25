ilk milyonunu al - sayfa 126
Geri dönüş normaldir, soru bu trene kim atlamaya cesaret edebilir?
Dur tahmin edeyim - OH ve Yusuf
1.15 olursa belki yaparım
peki, eğer geçerse - kutsal bir sebep
Bebeklerin Avrupa seansının açılışında tüm durakları topladı. :)
Bu koşullarda milyonlar kazanmak zor. :)
Belki sistem henüz bitmedi?
https://www.mql5.com/ru/charts/3531562/eurusd-m5-metaquotes-software-corp
Peki ya sistem ve kalkış durakları?
Ayaklarım hakkında yazdığımı düşünüyorsanız, sizi hayal kırıklığına uğratırım. Ayaklarımı almadılar, bende yok.
Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:
Ve genel olarak - BABA ile tartışmayın !!!
Bütün resimlerin ne için? Çizgileri tam bir programda zorladım ve memnunum - durakların sizi atlayacağını düşünüyor musunuz?
