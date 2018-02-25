ilk milyonunu al - sayfa 134
Seni tezgahın üstüne koyacağım , kabalığın için bir geri sayım ayarlayacağım, böylece bir milyon kazanmanın son tarihini ve her şeyin nasıl başladığını unutmayacaksın.
ve bu arada, ne tür bir kira hakkında ilk kez yazmıyorsunuz?
ne kirası ofis. Yoksa hype aşığı bir internet iş adamı mısınız?
Diyelim ki Amero tanıttı doları iptal etti. Bundan sonra ne olacak. Amero'ya geri dönmeyecek olan güven kaybı.
Daha çok inanıyorum:
açığı azaltmak için kur ve tahvillerle oynamak daha mantıklı. Bir sürü düşük getirili tahvil ihraç edin, sonra oranı yükseltin. Eski amortismana tabi tahvilleri satın alın ve daha küçüklerini ihraç edin
zaten artan getirisi olan yeni tahvillerin sayısı. Hazinelerin devasa hacmi göz önüne alındığında, etkileyici bir kâr olacaktır.
Aynen öyle yapıyorlar, bir sürü dolar ve euro tahvili çıkardılar ve getirisi düştü. şimdi kuzey atlantik ittifakının yüksek getirili tahvillerini ihraç edecek. Borç yükümlülüklerini azaltmak için ucuz bonolar dolar ve euro pazarlık fiyatlarla itfa edilecektir. Ve kimin zamanı yok, uçuyor, bu Sovyet rublesinin çöküşü gibi. Evet, güven ortadan kalkacak, yani şimdi bu yüzden para birimini kullanmayı bırakacaklar mı? Hayır, durmayacaklar! Evet! dikkatli davranacaklar, yakından bakacaklar, eh, her zaman böyledir, yeni bir şey bilinmeden önce, o zaman zaten hepsi çekilecektir.
Kanımca, ortaya çıktıkları gibi, tarih boyunca tahvillerde durum böyle olmuştur. Tüm merkez bankalarının bunu yaptığını varsayıyorum.
Her şeyde olur, buna küresel düzeyde değerlerin yeniden değerlendirilmesi veya soygun denir.
Mutlaka soygun değil. Oran ve tahviller ayrıca para arzını ve çok daha fazlasını düzenler.
Danila çabucak bir limon kazanır, aksi takdirde şeker sarmalayıcıları alırsınız.
kendini fazla kaptırma, atomlar çarpar
ne kirası ofis. Yoksa hype aşığı bir internet iş adamı mısınız?
" HYIP aşığı " sözlerine " benim gibi " kelimesini eklemeyi unutmuşsun
seyahat acentesini değiştirmem gerekiyor
Dansçının değişmesi gerekiyor. Dansçı... ;D
sonra bir milyon, hiç zorlanmadan kazanacak