ilk milyonunu al - sayfa 134

moskitman :

Seni tezgahın üstüne koyacağım , kabalığın için bir geri sayım ayarlayacağım, böylece bir milyon kazanmanın son tarihini ve her şeyin nasıl başladığını unutmayacaksın.

ve bu arada, ne tür bir kira hakkında ilk kez yazmıyorsunuz?

kendini fazla kaptırma, atomlar çarpar

ne kirası ofis. Yoksa hype aşığı bir internet iş adamı mısınız?
 
forexman77 :

Diyelim ki Amero tanıttı doları iptal etti. Bundan sonra ne olacak. Amero'ya geri dönmeyecek olan güven kaybı.

Daha çok inanıyorum:

açığı azaltmak için kur ve tahvillerle oynamak daha mantıklı. Bir sürü düşük getirili tahvil ihraç edin, sonra oranı yükseltin. Eski amortismana tabi tahvilleri satın alın ve daha küçüklerini ihraç edin

zaten artan getirisi olan yeni tahvillerin sayısı. Hazinelerin devasa hacmi göz önüne alındığında, etkileyici bir kâr olacaktır.

Aynen öyle yapıyorlar, bir sürü dolar ve euro tahvili çıkardılar ve getirisi düştü. şimdi kuzey atlantik ittifakının yüksek getirili tahvillerini ihraç edecek. Borç yükümlülüklerini azaltmak için ucuz bonolar dolar ve euro pazarlık fiyatlarla itfa edilecektir. Ve kimin zamanı yok, uçuyor, bu Sovyet rublesinin çöküşü gibi. Evet, güven ortadan kalkacak, yani şimdi bu yüzden para birimini kullanmayı bırakacaklar mı? Hayır, durmayacaklar! Evet! dikkatli davranacaklar, yakından bakacaklar, eh, her zaman böyledir, yeni bir şey bilinmeden önce, o zaman zaten hepsi çekilecektir.
 
Alexey Busygin :
Kanımca, bu bağlar ortaya çıktıklarından beri tarih boyunca olmuştur. Sanırım tüm merkez bankaları bunu yapıyor.
 
forexman77 :
Her şeyde olur, buna küresel düzeyde değerlerin yeniden değerlendirilmesi veya soygun denir.
 
Alexey Busygin :
Mutlaka soygun değil. Oran ve tahviller ayrıca para arzını ve çok daha fazlasını düzenler.
 
forexman77 :
Çok daha fazlası, doların ne zaman vuracağını hayal edin! Uzun bir ruble üzerine bahse girmeyi tercih ederim
 
Danila çabucak bir limon kazanır, aksi takdirde şeker sarmalayıcıları alırsınız.
 
Alexandr Murzin :
seyahat acentesini değiştirmem gerekiyor
 
Alexandr Murzin :
sonra bir milyon, hiç zorlanmadan kazanacak
 
Daniil Stolnikov :
kendini fazla kaptırma, atomlar çarpar

ne kirası ofis. Yoksa hype aşığı bir internet iş adamı mısınız?

" HYIP aşığı " sözlerine " benim gibi " kelimesini eklemeyi unutmuşsun

Daniel Stolnikov :
seyahat acentesini değiştirmem gerekiyor

Dansçının değişmesi gerekiyor. Dansçı... ;D

Alexey Busygin :
sonra bir milyon, hiç zorlanmadan kazanacak
Bu geyikte demoda bile çok az kişi limona ulaştı.
