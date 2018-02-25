ilk milyonunu al - sayfa 135

moskitman :

Bu geyikte demoda bile çok az kişi limona ulaştı.
yapmaya çalıştığım şey bu =)
 
Roman Busarov :
Linki kaldırın sizi banlayacaklar.
 
Roman Busarov :
Demolar üzerinde işlem yapın
 

Tik tak, tik tak...

Topikstarter'ın 97 gündeki eğlenceli ve yaramaz milyon ABD dolarına tam bir hafta kaldı.

...tik tak, tik tak...

 
Yazar ortadan kayboldu.
 
Alexandr Murzin :
Daha fazla risk almak istemiyor, timsahın ağzını kapadı ve hepsi bu
 
Alexandr Murzin :
evdeyim

Ama cidden, bu sefer üzerime bir tırmık bastı)) Bir Ligonian sürüsüne rastladım. Genel olarak, yeni bir resim ortaya çıkıyor - Zorro'nun maskesi veya ağzını açan bir ejderha - istediğiniz gibi

 
Daniil Stolnikov :

Evet, bu hala aynı - "timsah ağzını açıyor" gibi bir tablo çizen sistem ticareti yerine "tahmin oyunu".

Bakalım, belki ağzını kapatır.

Ben de zaten %7 oranında prosaddayım. SL %15 için çalışacaktır. Bakalım ervodollar'ın dönmeye vakti var mı...

 
George Merts :

benim omzumun ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben söylemedim ve söylemeye de niyetim yok!

George Merts'in fotoğrafı.

Bakalım, belki ağzını kapatır.

"bu sefer" eklemeyi unuttun)

George Merts'in fotoğrafı.

Ben de zaten %7 oranında prosaddayım. SL %15 için çalışacaktır.

osurdum))

George Merts'in fotoğrafı.

Bakalım ervodolların dönüş yapacak zamanı var mı...

Bakalım dönebilecek misin
 
Daniil Stolnikov :
benim omzumun ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben söylemedim ve söylemeye de niyetim yok!

...

Çıplak gözle görülebilir.

Ve bu arada, tik tak... (altı günden bir milyona kadar)... tik tak...

