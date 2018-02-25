ilk milyonunu al - sayfa 135
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
yapmaya çalıştığım şey bu =)
yapmaya çalıştığım şey bu =)
Tik tak, tik tak...
Topikstarter'ın 97 gündeki eğlenceli ve yaramaz milyon ABD dolarına tam bir hafta kaldı.
...tik tak, tik tak...
Yazar ortadan kayboldu.
Yazar ortadan kayboldu.
Ama cidden, bu sefer üzerime bir tırmık bastı)) Bir Ligonian sürüsüne rastladım. Genel olarak, yeni bir resim ortaya çıkıyor - Zorro'nun maskesi veya ağzını açan bir ejderha - istediğiniz gibi
Ama cidden, bu sefer üzerime bir tırmık bastı)) Bir Ligonian sürüsüne rastladım. Genel olarak, yeni bir resim ortaya çıkıyor - Zorro'nun maskesi veya ağzını açan bir ejderha - istediğiniz gibi
Evet, bu hala aynı - "timsah ağzını açıyor" gibi bir tablo çizen sistem ticareti yerine "tahmin oyunu".
Bakalım, belki ağzını kapatır.
Ben de zaten %7 oranında prosaddayım. SL %15 için çalışacaktır. Bakalım ervodollar'ın dönmeye vakti var mı...
Evet, bu hala aynı - "timsah ağzını açıyor" gibi bir tablo çizen sistem ticareti yerine "tahmin oyunu".
Bakalım, belki ağzını kapatır.
Ben de zaten %7 oranında prosaddayım. SL %15 için çalışacaktır.
Bakalım ervodolların dönüş yapacak zamanı var mı...
benim omzumun ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben söylemedim ve söylemeye de niyetim yok!
...
Çıplak gözle görülebilir.
Ve bu arada, tik tak... (altı günden bir milyona kadar)... tik tak...