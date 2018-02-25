ilk milyonunu al - sayfa 125

Alexander Laur :

Bebeklerin Avrupa seansının açılışında tüm durakları topladı. :)

Bu koşullarda milyonlar kazanmak zor. :)

Kuklalar ikinci gün alay ediyor - yolcu indiriyorlar.
 
Daniil Stolnikov :
Aslında atacak kimse yok
 
Alexey Busygin :
her zaman atılacak biri vardır)) hacimler başka bir sorudur
 
Alexey Busygin :
Aslında atacak kimse yok
Alexandr Murzin :
hiçbir yerde daha canlı
 
Daniil Stolnikov :
Rapor nerede? Ve sonra nereye kadar göreceğiz
 
Alexey Busygin :
olacak - nereye gidecek))

Ve bir arkadaşın dediği gibi - geri alma ne kadar büyükse, kazanma potansiyeli de o kadar büyük olur
 
Daniil Stolnikov :
Doğru olan doğru, şu anda yaklaşık 1700 puanlık keskin bir düşüş potansiyeli gereğinden fazla.
 
Alexey Busygin :
Peki, neden - böyle normal bir geri dönüş - 500 osuruk
 
Daniil Stolnikov :
Geri dönüş normaldir, soru bu trene kim atlamaya cesaret edebilir?
