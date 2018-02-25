ilk milyonunu al - sayfa 133
Sadece dinlemeyin ve saçma sapan şeyler yaymayın. Kullanım Koşulları vardır ve reklam yasağını açıkça belirtirler. Ve hiç kimse farklı URL'lere gitmenizi yasaklayamaz.
Bir yoldaş burada paralel bir başlıkta manuel ticarette hızla düşen euro için mevduatta günlük %10'luk "muhteşem" artış hakkında tartıştı. Mesela bu senaryoda 97 günde 100 dolar ile dolar milyoneri olabilirsiniz. Ne başlangıç:
...
89 gün... normal uçuş mu? ;)
bir milyona bir haftadan biraz fazla kaldı, ama bir ağaç yetiştirmedi, bir oğul dikmedi ...
Kirayı ödedin mi Şahgaga?
Amera'yı duydum, yakında küresel ölçekte bir panik olacak gibi görünüyor
bana söyleme. bağlantıları paylaş
Tek para birimi AMERO'ya (D) geçişle Kuzey Amerika Birliği (NAU). Önümüzdeki 3 yıl içinde böyle bir birliğin kurulma olasılığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Amerikalılar asla bir şey yapmazlar.
peki, Google'da, oradaki wiki'ye bir bağlantıyla çekiçleyin
Bu haber değil. Bu bilgiyi yaklaşık 7 yıl önce görmüştüm.
evet, ama o zaman soru çok açık değildi.
Diyelim ki Amero tanıttı doları iptal etti. Bundan sonra ne olacak. Amero'ya geri dönmeyecek olan güven kaybı.
Daha çok inanıyorum:
açığı azaltmak için kur ve tahvillerle oynamak daha mantıklı. Bir sürü düşük getirili tahvil ihraç edin, sonra oranı yükseltin. Eski amortismana tabi tahvilleri satın alın ve daha küçüklerini ihraç edin
zaten artan getirisi olan yeni tahvillerin sayısı. Hazinelerin devasa hacmi göz önüne alındığında, etkileyici bir kâr olacaktır.
Kirayı ödedin mi Şahgaga?
Seni tezgahın üstüne koyacağım , kabalığın için bir geri sayım ayarlayacağım, böylece bir milyon kazanmanın son tarihini ve her şeyin nasıl başladığını unutmayacaksın.
ve bu arada, ne tür bir kira hakkında ilk kez yazmıyorsunuz?