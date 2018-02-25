ilk milyonunu al - sayfa 137

Alexey Busygin :

karın çıplak

Timsahın adı Masha ise, acı içinde yerde yuvarlanıp her yerde Masha'ya komşu olmasına şaşırmam.

Adı Dyadyafyodor'dur))
 

... bir düşüşte böyle oturuyor: kızgın, özlü ve temkinli...

sadece anüs sfinkterinin nasıl çalıştığını duyabilirsiniz: basın-basın, basın-basın, ...

 
Daniil Stolnikov :
Bu kelimeleri hatırla, ama onları taşa yont
Yine - Henüz tek bir tahliyem olmadı. Neden endişelenmeliyim? Zaten dört milyon sızdırdınız...
 
George Merts :
her şey ilk kez onuncu kez oluyor.
 
Daniil Stolnikov :
Dino mu dedin?
 
Alexey Busygin :
Dinozor Amca Fedor))
 
Daniil Stolnikov :
Sonra python Ka, banderlog'larla kahvaltıdan sonra

Bir dinozorun bacakları olmalı, ama senin sadece bir göbeğin var.

 
Alexey Busygin :
Python? hayır duymadım ))
 
Daniil Stolnikov :
Herkes değil. Ve bu senin "onuncu"n. Ve yüzüncü olacak, Danik! Ticareti ciddiye almak yerine çöplük yapıyorsun. Sonuç olarak - bir hogwash ve alırsınız.

Bırak dostum! Aracın resmileştirilmesine katılın! Bir baykuş yaz. Ve asla birleşmeyeceksin! Maksimum - bir düşüş olacak. Eh, günde% 10 - ayrıca, ne yazık ki, olmayacak.

 
Daniil Stolnikov :
Kötü, çok kötü, büyüyorsun ama yerel fauna ile ilgilenmiyorsun
