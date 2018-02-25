ilk milyonunu al - sayfa 123

Yeni yorum
 
Tanrım... oturmak
 
Kuklacılar isyan ediyor - baskıyı sürdürüyoruz)) 6. Gün

 
Küçük bir yüzde veren ama birleşmeyecek olan bankayla ilgili sohbete, nasıl döneceksin ya da dönmeyeceksin?
 
Alexander Laur :

Bu dvizhuha'dayım ve sıkışıp kaldım.

Günlük 290 pips Euro aralığı! Ne üstüne?

Evra Japonya aynı. Ne üstüne?

Peki, neden kuklalar statükoyu geri getirmediler.

Sanırım Yunanistan'ın borçlarıyla ilgili haberler yüzünden orada anlaştılar... Ama genel olarak, neredeyse sabahtan itibaren euro göstergeleri alımları gösterdi;)

EuroYen için resim biraz farklı ama aynı zamanda yukarı.

 
Alexander Laur :

Bende de ekran görüntüleri gözükmüyor. Maalesef resimleri göremiyorum.

Not: Resim eklenmemiş.

Garip bir şekilde 4 farklı tarayıcıda denedim, her şey görünüyor, sistem 7x64pro. Genelde siteyi güncellerken bazen bu oluyor biraz bekleyip sayfayı yenilemeniz gerekiyor ;)
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
İyi iyi:

Öğrenmek)))


[Silindi]  


Güncellenmiş)

 
Vladimir Zubov :

Öğrenmek)))


ne? hızlı bir şekilde nasıl boşaltılır? ))
 
Vladimir Zubov :


Güncellenmiş)

ve onayladığınız ikinci resim
[Silindi]  
Daniil Stolnikov :
ne? hızlı bir şekilde nasıl boşaltılır? ))
Ne yapıyorsun ?)))
1...116117118119120121122123124125126127128129130...217
Yeni yorum