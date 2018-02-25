ilk milyonunu al - sayfa 136

Yeni yorum
 
Daniil Stolnikov :
benim omzumun ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben söylemedim ve söylemeye de niyetim yok!
Sen zaten dört "milyon" sızdırmışken neden senin seslendirmene ihtiyacım var?

Daniel Stolnikov :

osurdum))
Evet, sözünüz hala bir anlam ifade ediyorsa ...

Daniel Stolnikov :

Bakalım dönebilecek misin

Evet, neden döneyim? Parite yükselirse, SL'yi nakavt edecek, Hisse Senedi -%15 seviyesinde dengeye eşit olacaktır.

Kanalizasyon hala çok uzakta.

 
Daniil Stolnikov :
evdeyim

Ama cidden, bu sefer üzerime bir tırmık bastı)) Bir Ligonian sürüsüne rastladım. Genel olarak, yeni bir resim ortaya çıkıyor - Zorro'nun maskesi veya ağzını açan bir ejderha - istediğiniz gibi

Ltd! timsahın karnı var
 
Timsah mı, boğa mı yedin yoksa hamile mi?
 
Alexandr Murzin :
Timsah mı, boğa mı yedin yoksa hamile mi?
Danil elinden geleni yaptı
 
Alexey Busygin :
Danil elinden geleni yaptı
Yem ya da ne?
 
Alexandr Murzin :
Yem ya da ne?

karın çıplak

Timsahın adı Masha ise, yerde acıyla yuvarlanmasına hiç şaşırmam. ve her yerde Masha'nın komşusu

 
George Merts :

Evet, neden döneyim? Parite yükselirse, SL'yi nakavt edecek, Hisse Senedi -%15 seviyesinde dengeye eşit olacaktır.

Kanalizasyon hala çok uzakta.

Bu sözleri hatırla, ama onları taşa yont
 
Alexey Busygin :
Ltd! timsahın karnı var
bu dinozor
 
Alexandr Murzin :
Timsah mı, boğa mı yedin yoksa hamile mi?
Boğa ayıyı yedi
 
Alexandr Murzin :
Yem ya da ne?
aperatif
1...129130131132133134135136137138139140141142143...217
Yeni yorum