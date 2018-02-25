ilk milyonunu al - sayfa 136
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
benim omzumun ne olduğunu nereden biliyorsun? Ben söylemedim ve söylemeye de niyetim yok!
osurdum))
Bakalım dönebilecek misin
Evet, neden döneyim? Parite yükselirse, SL'yi nakavt edecek, Hisse Senedi -%15 seviyesinde dengeye eşit olacaktır.
Kanalizasyon hala çok uzakta.
evdeyim
Ama cidden, bu sefer üzerime bir tırmık bastı)) Bir Ligonian sürüsüne rastladım. Genel olarak, yeni bir resim ortaya çıkıyor - Zorro'nun maskesi veya ağzını açan bir ejderha - istediğiniz gibi
Timsah mı, boğa mı yedin yoksa hamile mi?
Danil elinden geleni yaptı
Yem ya da ne?
karın çıplak
Timsahın adı Masha ise, yerde acıyla yuvarlanmasına hiç şaşırmam. ve her yerde Masha'nın komşusu
Evet, neden döneyim? Parite yükselirse, SL'yi nakavt edecek, Hisse Senedi -%15 seviyesinde dengeye eşit olacaktır.
Kanalizasyon hala çok uzakta.
Ltd! timsahın karnı var
Timsah mı, boğa mı yedin yoksa hamile mi?
Yem ya da ne?