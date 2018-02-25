ilk milyonunu al - sayfa 62

Alexey :
Peki nasıl büyüyoruz?
sanırım bilmiyorum
 
mmmoguschiy :
o yüzden tahmin etme

Evet, en azından net bir TC'niz olup olmadığını tahmin etmem. ilgiyle izlerdim.

Ve ticaretin, anladığım kadarıyla, %90 sezgisel. Bu yaklaşımla - sonuç biraz tahmin edilebilir. % 85'lik bir düşüş, bir tahliyenin yakın olduğunun kesin bir işaretidir.

 
Laryx :

klişelerle düşünmeye devam edin ve sizin için bir milyon sağlandı !!! (13 yılda ... belki)
 
mmmoguschiy :

stereotipleri düşünmeye devam et
Pekala, sen bizim klişe olmayanımızsın ... Son "milyonu" zaten sızdırdın. Daha önce ne kadar sızdırıldı - anladığım kadarıyla sayılmaz. Partiler halinde milyonları tüketebildiğin için sana imreniyorum. Böyle bir fırsatım yok - bu yüzden çok karlı olmasa da daha güvenilir ticareti seçiyorum.
 
 
Integer :
bu doğru
 
Laryx :

iyi parametreler %150 artar
 
Timsah av için dışarı fırlıyor (ağır çekim). Ardından ekran görüntülerini katlayın - 97 karelik bir film elde edersiniz.
 
MIG32 :
Timsah av için dışarı fırlıyor (ağır çekim). Ardından ekran görüntülerini katlayın - 97 karelik bir film elde edersiniz.
iyi fikir ))
 
Hiawatha MMMoguschiy utanmadı
Ve büyük bir düşüş
kısa sürede kâra dönüştürdü.
(bahçede onuncu gündü)

