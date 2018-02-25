ilk milyonunu al - sayfa 62
Peki nasıl büyüyoruz?
o yüzden tahmin etme
Evet, en azından net bir TC'niz olup olmadığını tahmin etmem. ilgiyle izlerdim.
Ve ticaretin, anladığım kadarıyla, %90 sezgisel. Bu yaklaşımla - sonuç biraz tahmin edilebilir. % 85'lik bir düşüş, bir tahliyenin yakın olduğunun kesin bir işaretidir.
klişelerle düşünmeye devam edin ve sizin için bir milyon sağlandı !!! (13 yılda ... belki)
stereotipleri düşünmeye devam et
Timsah av için dışarı fırlıyor (ağır çekim). Ardından ekran görüntülerini katlayın - 97 karelik bir film elde edersiniz.
Ve büyük bir düşüş
kısa sürede kâra dönüştürdü.
(bahçede onuncu gündü)