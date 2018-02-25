ilk milyonunu al - sayfa 124
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
ve onayladığınız ikinci resim
Var ama sıkıcı
Ne yapıyorsun ?)))
Var ama sıkıcı
Bu arada, tahliye hakkında muhtemelen heyecanlandım - böyle bir artışla% 8 düşüş mükemmel !!! Ancak karlı siparişlerin oranı kafa karıştırıcı))
Ve gerçekten sıkıcı! )) Centovik veya gerçekten orada böyle bir miktar var mı?
Bu arada, tahliye hakkında muhtemelen heyecanlandım - böyle bir artışla% 8 düşüş mükemmel !!! Ancak karlı siparişlerin oranı kafa karıştırıcı))
tabii ki sentler ve bir bot, bu yüzden sıkıcı)
bu yüzden normal bir çim biçme makinesini yeşilliklerle şarj edin ve riskleri artırın - hadi eğlenelim;)
Ne için ? Bir bankadan daha yüksek ve zaten eğlenceli) Ukrayna'da bankaların% 30'u bir yıllığına iflas etti) aynı ağız, ama burada değil)))
Bebeklerin Avrupa seansının açılışında tüm durakları topladı. :)
Bu koşullarda milyonlar kazanmak zor. :)
"Milyoner enfeksiyonu"nun yayılmaya başladığını izliyorum.