Daniil Stolnikov :
ve onayladığınız ikinci resim

Var ama sıkıcı


 
Vladimir Zubov :
Ne yapıyorsun ?)))
Benimle ne işin var? kendini düşün ;)
 
Vladimir Zubov :

Bu arada, tahliye hakkında muhtemelen heyecanlandım - böyle bir artışla% 8 düşüş mükemmel !!! Ancak karlı siparişlerin oranı kafa karıştırıcı))
Daniil Stolnikov :
elbette centovik ve bir bot ve bu nedenle sıkıcı)
 
Vladimir Zubov :
bu yüzden normal bir çim biçme makinesini yeşilliklerle şarj edin ve riskleri artırın - hadi eğlenelim;)
Daniil Stolnikov :
Ne için ? Bir bankadan daha yüksek ve zaten eğlenceli) Ukrayna'da bankaların% 30'u bir yıllığına iflas etti) aynı ağız, ama burada değil)))
 
Vladimir Zubov :
açık - istikrarlı bir şekilde ayda ~ 2000-3000 $ kazanmak için - zaten iyi - yaşam için yeterli! Başka bir şey bir milyon kazanmak! Tamamen farklı olasılıklar açar.
 
"Milyoner enfeksiyonu"nun yayılmaya başladığını izliyorum.
 
Alexander Laur :

Bebeklerin Avrupa seansının açılışında tüm durakları topladı. :)

Bu koşullarda milyonlar kazanmak zor. :)

Ana şey, Avrupa oturumunun bundan sonra tekrar bir araya gelebilmesidir.
 
Alexandr Murzin :
"Milyoner enfeksiyonu"nun yayılmaya başladığını izliyorum.
bulaşıcı enfeksiyon
