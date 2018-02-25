ilk milyonunu al - sayfa 129
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... Ve yazar gibi "gözle" ticaret yaparsanız, kazanma olasılığı sıfır olma eğilimindedir.
Bir keskin nişancı nasıl ateş eder? Gözle. "Gözünü" o kadar geliştirdi ki, kaçırma olasılığı 1/100! Evet, kesinlikle bir kişi için yasaklayıcı olduğunu söyleyebilirsiniz - hedefi vurmak ve rüzgar hızını hesaba katan, kalp atışı ve diğer insan eksiklikleri olmayan yüksek hassasiyetli bir elektronik otomatik görüş kullanmak. Ve büyük olasılıkla olasılık sıfır olacaktır. Ancak bu, insan yeteneklerini azaltmaz!
olmaz
ZY Eh, eğer TANRI değilsen tabii ki
Olur Daniel, olur. Bir tahliyeden bahsediyoruz, bir düşüşten değil ...
OCHumelye ellerinizi TS'nizi resmileştirmek ve bir baykuş yazmak için yönlendirirseniz - ve erikleriniz olmaz, dezavantajlarınız olur. Evet, burada bahsettiğiniz devasa oranlar olmazdı. Ama erikleri de bilemezsin.
Olur Daniel, olur. Bir tahliyeden bahsediyoruz, bir düşüşten değil ...
Benim için nasıl olduğunu anlatayım.İlk başta dediğin gibi oynadım.Bir yıl boyunca hiçbir şey olmadı, her şey sızdırıldı, vazgeçip ayrılmak istedim.Sonra burada mgl5'te tanıştım çok iyi Forex'te çok şey başarmış kişi Başta bana Google'ın bile bilmediği bir çok şey söyledi.Sonra anladım ki asıl mesele yaklaşım.Forex'te para kazanmak için bir çok yaklaşım var, ana mesele doğru olanı seçmek ve pes etmemek.Bir sürü strateji denedim, scalping ve grid üzerine yerleştim.Yine de yaklaşık 100 tanesini geçtim.Asıl mesele pes etmemek, bir yaklaşım aramak .
Bir keskin nişancı nasıl ateş eder? Gözle. "Gözünü" o kadar geliştirdi ki, kaçırma olasılığı 1/100!
Daniel, böyle bir "gözün" var mı? Bunun böyle olmadığına eminim.
Bu arada, daha da kötüsü var - eminim siz ve ben "gözle" rekabet edersek - sorunsuz bir şekilde "beni kemere takacaksınız".
Bu nedenle - "gözüm" için umut etmiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla, sizinkine de güvenmenin bir anlamı yok. "Bir harita almak" ve "koordinatlara nişan almak" çok daha mantıklı. Hedefi her seferinde vuracağımız bir gerçek değil, ancak yine de "haritada" "gözden" çok daha sık ve daha kararlı olacak.
Çöpü çekmeyi bırak Danik! Aracınızı resmileştirin ve bir baykuş yazın.
Forik'e nasıl geldiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Üç yıl önceydi. Doğal olarak, ilk hesaplar birleştirildi. Ve bu böyleydi - Larrix'in "gözle" dediği gibi belirli bir yönde açıldı. O zaman gerçekten gözleydi, ama genel olarak o zamanlar piyasayı gördüm. Evet, onu görmek kolay. Burada konu farklı. Demek ki belli bir yöne açtım ve sonra bam ve Aleksey'nin dediği gibi "durumlar" ortaya çıkıyor - örneğin, acilen işe gitmeniz gerekiyor. Peki, ya acilen dükkana gitmelisin, ekmek için söyle. Ve neredeyse tüm depo için çok büyük bir parti ile açıldığından drenaj kaçınılmazdı)) Ve çıkıştan döndüğümde / biraz ekmek için gittiğimde, boşaltılan depoyu tekrar tekrar buldum (demo veya gerçek - değil' önemli değil), çünkü tam o anda, örneğin aynı Nonpharma gibi sürüm iyi bir şekilde çıkıyordu. Söylediği gibi, "vay, biraz ekmek için gittim"
Daniel, böyle bir "gözün" var mı? Bunun böyle olmadığına eminim.
Bu arada, daha da kötüsü var - eminim siz ve ben "gözle" rekabet edersek - sorunsuz bir şekilde "beni kemere takacaksınız".
Bu nedenle - "gözüm" için umut etmiyorum. Ve gördüğüm kadarıyla, sizinkine de güvenmenin bir anlamı yok. "Bir harita almak" ve "koordinatlara nişan almak" çok daha mantıklı. Hedefi her seferinde vuracağımız bir gerçek değil, ancak yine de "haritada" "gözden" çok daha sık ve daha kararlı olacak.
Çöpü çekmeyi bırak Danik! Aracınızı resmileştirin ve bir baykuş yazın.
EA, Linux'a geçiş nedeniyle durur. Moderatörler sessiz - yardım etmek istemiyorlar ve metac'ta bir danışmanım bile yok ((Pekala, hiçbir şey - servis masasına gideceğim - sanırım cevap verecekler)
Değil. Çalışma hesapları - çalışma amaçlıdır, bunun nasıl olduğunu görmek için bunları birleştirmek tamamen normaldir.
Gerçeğin eriklerine şaşırdım .... İnsanlar gerçekten durmadan ticaret yaptıkları hiçbir şey için parayı alıyorlar mı (TS için konuşmaya gerek yok)?
İşin aslı, gözetleme deliği görüyor ama yine de sorunun cevabını bulamıyorum - bir timsahla bu tür durumlara nasıl girmeyi başarabilirim?
Ty, ben de, Newton'un Binom'u... Gerektiğinde ticaret açarız, zararları kilitlerle kapatırız, kârları kapatırız. Ve - işte - program, tam olarak bir kereden fazla göstermiş olduğunuz program olacaktır.
Linux'a geçiş neden sizi yavaşlatıyor? Uzman Danışmanlar MQL'deki gibi yazılır...
Bahse girerim ki sorun Linux'a geçişte değil, DONANIM'ın resmileştirilmesindedir. Bunu yapmak gibi bir isteğiniz yok ... Peki, sonuçlar uygun
Değil. Çalışma hesapları - çalışma amaçlıdır, bunun nasıl olduğunu görmek için bunları birleştirmek tamamen normaldir.
Gerçeğin eriklerine şaşırdım .... İnsanlar gerçekten durmadan ticaret yaptıkları hiçbir şey için parayı alıyorlar mı (TS için konuşmaya gerek yok)?