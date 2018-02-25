ilk milyonunu al - sayfa 128
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
... " ölü eriklerini bıyıktan çekmeyi" tercih ediyor. ...
onlar da " kl için kader... gıdıklamak " derler...
Ne için buradasınız? Bunun için değil mi?
Sadece biz para için buradayız demelerine itiraz etmeyin, çünkü onlar sizde yok ve eğer olurlarsa, buradan olmayacaklar.
Kedim lazer işaretçiden noktayı kovalamayı sever. Ve (not edin) henüz tek bir zerre yemedi, koklamadı bile. Onu patilerinden yakalamak prensipte imkansızdır, ama bu onu sevişmeyi durdurmaz. Ayrıca, başka bir başarısızlık sadece genç kediyi daha da kışkırtır. Ne de olsa sonuç değil süreç önemlidir, değil mi tüccar beyler? ;)
... asıl mesele katılımdır, zafer değil ....
Kaç kişinin bu kadar çok fikri var.Benim düşüncem bu.Sporda olduğu gibi, çoğu en iyi sonucu alamayınca kendini teselli ediyor.Asıl olanın zafer değil katılım olduğunu söylüyorlar.Ama spora sırayla gidiyorlar. sonuçlara ulaşmak ve ilk olmak için. Asıl meselenin kâr değil süreç olduğunu söyleyerek, sadece kendinizi avutursunuz ve çoğu bunu yapar.Sonra da sporcular gibi hiçbir sonuç alamadan forex'i bırakırlar.
Kaç kişinin bu kadar çok fikri var.Benim düşüncem bu.Sporda olduğu gibi, çoğu en iyi sonucu alamayınca kendini teselli ediyor.Asıl olanın zafer değil katılım olduğunu söylüyorlar.Ama spora sırayla gidiyorlar. sonuçlara ulaşmak ve ilk olmak için. Asıl meselenin kâr değil süreç olduğunu söyleyerek, sadece kendinizi avutursunuz ve çoğu bunu yapar.Sonra da sporcular gibi hiçbir sonuç alamadan forex'i bırakırlar.
Teselli ve cesaretlendirmenin işte yeri yoktur. Ve burada ya çalışırsınız ya da oynarsınız, çoğu, uygulamanın gösterdiği gibi, oyun
Benim için nasıl olduğunu anlatayım.İlk başta dediğin gibi oynadım.Bir yıl boyunca hiçbir şey olmadı, her şey sızdırıldı, vazgeçip ayrılmak istedim.Sonra burada mgl5'te tanıştım çok iyi Forex'te çok şey başarmış kişi Başta bana Google'ın bile bilmediği bir çok şey söyledi.Sonra anladım ki asıl mesele yaklaşım.Forex'te para kazanmak için bir çok yaklaşım var, ana mesele doğru olanı seçmek ve pes etmemek.Bir sürü strateji denedim, scalping ve grid üzerine yerleştim.Yine de yaklaşık 100 tanesini geçtim.Asıl mesele pes etmemek, bir yaklaşım aramak .
onlar da " kl için kader... gıdıklamak " derler...
Ne için buradasınız? Bunun için değil mi?
Ben - hayır, bunun için değil. Pek çok insanın burada bahsettiği akıl almaz yüzdelere sahip değilim, ancak hala artılar içindeyim ve henüz bunu hiç sızdırmadım.
Bu konu benim için ilginçti, yazar en azından yararlı bir şeyler öğrenmeyi umarak yöntemleri hakkında bir şeyler söylediğinde. Şimdi sadece lulz için bir yer.
...henüz sızdırmadı.
ZY Eh, eğer TANRI değilsen tabii ki
Kaç kişinin bu kadar çok fikri var.Benim düşüncem bu.Sporda olduğu gibi, çoğu en iyi sonucu alamayınca kendini teselli ediyor.Asıl olanın zafer değil katılım olduğunu söylüyorlar.Ama spora sırayla gidiyorlar. sonuca ulaşmak ve ilk olmak için. Asıl meselenin kâr değil süreç olduğunu söyleyerek, sadece kendinizi avutursunuz ve çoğu bunu yapar.Sonra da sporcular gibi hiçbir sonuç alamadan forex'i bırakırlar.
Bu arada, çok iyi bir örnek.
Spora "rekor peşinde koşmak", "fitness" ya da "kalp krizinden kaçmak" olarak yaklaşılabilir.
Buradaki insanların çoğu - ilk olarak. Hiç kimse yılda %300 talihsizliği umursamıyor. Herkese bir ay o kadar verin. Ancak böyle bir kârın ancak ilgili risklerle birlikte "kumarhane" teknolojilerinin yardımıyla yapılabileceği açıktır. Ve yazar gibi "gözle" ticaret yaparsanız, kazanma olasılığı sıfıra düşer.
Bununla birlikte, ticarete fitness gibi yaklaşırsanız - "figürünüzü, sağlığınızı iyileştirin, çekiciliğinizi artırın" - o zaman durum tespiti ile, tüm bunlar oldukça gerçektir.