Alexandr Murzin :
İşte burada - Kase!
Bu bir kâse değil, bu bir çirkin yaratık
 
Gelir tablosunu göremiyorum.
 
Daniil Stolnikov :
Bütün resimlerin ne için? Çizgileri tam bir programda zorladım ve memnunum - durakların sizi atlayacağını düşünüyor musunuz?
Hmm ... aslında sadece 4 orta ve 2 bodrum göstergesi var, peki, "Malevichler" ile nerede rekabet edebilirim ;) göremiyorum... ;)))
 
Evet, sos için pazarlık ettiğim bir şey)) Ve işte beyan (9. gün):

 
Daniil Stolnikov :
Nadozhe, ama favori komisyon numaranız nerede 1. Küçük bir depozito. Ondan gelen darbeler artık böyle bir zevk vermiyor. Tamam, iki numaralı komisyon çalışana kadar bekleyelim.
 
Alexey Busygin :
Ve iki numaralı komisyon nedir? kendimle ilgileniyorum))

Bilanço mükemmel. Hisse senedi tablosu... Peki ya hisse senedi grafiği?
 
Daniil Stolnikov :
Ve iki numaralı komisyon nedir? kendimle ilgileniyorum))

Ve bilmiyorsun En sevilen, kendiliğinden kilit. Alım satımları zaten hedge ettin, değil mi?
 
Alexey Busygin :
Ben farklı diyorum - pazardayım
 
Alexey Busygin :
Evet, Hiawatha Daniel'imizin bir komisyonu var - "tahmin oyunu" adı verilen resmi olmayan bir ticaret. Ona ticareti tamamen resmileştirmesini zaten yüzlerce kez tavsiye ettim, bir baykuş yazmak daha iyidir. Ancak o, bunu yapabilmesine rağmen, yine de "erik bıyığıyla ölümü çekmeyi" tercih ediyor. Bu yaklaşımla, yalnızca bir tablo olacak - "ağzını açan bir timsah". Daniel'in bir kereden fazla gösterdiği şey.
 
Daniil Stolnikov :
Ben farklı diyorum - pazardayım
Ben buna aptallık derim. Kilit ya sipariş edilmeli, sistematize edilmeli ya da hiç kullanılmamalıdır, çünkü gelecekte sadece müdahale edecektir.
