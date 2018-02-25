ilk milyonunu al - sayfa 131
Op-la:
İyi eğlenceler timsahlar!!! Sivrisinekler, evet tatarcıklar!!! Ve Yaşlı Olan'ın tavsiye ettiği gibi sigara içmeye gittim;)
teselli etmek için neye ihtiyacım var? Pazartesi sabahı baykuşum kısa...
Göreceğiz...
Zavallı adam yorgunken Kolyan dinleniyor
Kolya emekliliğe gönderildi))
gidene atlar mısın rayların arasına bak inme
Nedenmiş ???
Mevcut yukarı doğru düzeltme hareketi 27 Mayıs'ta başladı, dün bir dönüş, Şubat seviyelerinden bir toparlanma ve geçen yıl Haziran ortasında başlayan küresel trend hızlanma çizgisinden bir toparlanma oldu. Bugün - dönüşün onayı. Ertesi günün açılışında (Pazartesi günü), kısa gidiyoruz, SL'yi trend olanın 20 puan üzerine koyuyoruz. Hacim - %5 isabet.
Bir şeyi "bırakmak" ne???
Ve sonra, amers sonuna kadar fiyat yükselirse, girmek imkansız olacak. Ama yükseleceğini sanmıyorum.
Nedenmiş ???
Evet, gülüyorum - nefes veriyorum. Ana şey acele etmemek - dikkatlice düşünün - sistemle kontrol edin. Yani 1.08'e kadar euro ve 1.504 pound'a girebilirsiniz.
Hiçbir şeyi kontrol etmem gerekmiyor, her şey uzun zamandır kontrol edildi. Baykuş kontrol edecek. Benim işim sadece içinde hata olmadığından emin olmak. Ve kar almadan giriyorum, sistem tersine dönüyor.
Grail a la Yusuf Hoca? ))
Nikrom anlamadı. Ne Kasesi ?
Sadece bir sistem. Baykuş öldürüldü. Artık hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece ticareti durdurma kuralı tetiklenene kadar çalışır, bundan sonra her şey yeniden yapılır.
Peki "kontrol et" diyorsun, sana her şeyin zaten doğrulandığını söyledim. Neden bazı kâseleri buraya sürükledin?
Normal ticaret gösterseydiniz daha iyi olurdu.
Nikrom anlamadı. Ne Kasesi?
Sadece bir sistem. Baykuş öldürüldü. Artık hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece ticareti durdurma kuralı tetiklenene kadar çalışır, bundan sonra her şey yeniden yapılır.
Peki "kontrol et" diyorsun, sana her şeyin zaten doğrulandığını söyledim. Neden bazı kâseleri buraya sürükledin?
Normal ticaret gösterseydiniz daha iyi olurdu.