Daniil Stolnikov :
Op-la:



İyi eğlenceler timsahlar!!! Sivrisinekler, evet tatarcıklar!!! Ve Yaşlı Olan'ın tavsiye ettiği gibi sigara içmeye gittim;)
Kolyan dinleniyor yorgun zavallı adam
 
George Merts :

teselli etmek için neye ihtiyacım var? Pazartesi sabahı baykuşum kısa...

Göreceğiz...

gidene atlar mısın? rayların arasına bak inme
 
Alexey Busygin :
Zavallı adam yorgunken Kolyan dinleniyor
Kolya emekliliğe gönderildi))
 
Daniil Stolnikov :
Kolya emekliliğe gönderildi))
Hayır, emeklilik için değil, dün bütün gün oyun sürdü, bu yüzden buharlaştı, Yahudilere bakın, evinde gibi çöktü.
 
Daniil Stolnikov :
gidene atlar mısın rayların arasına bak inme

Nedenmiş ???

Mevcut yukarı doğru düzeltme hareketi 27 Mayıs'ta başladı, dün bir dönüş, Şubat seviyelerinden bir toparlanma ve geçen yıl Haziran ortasında başlayan küresel trend hızlanma çizgisinden bir toparlanma oldu. Bugün - dönüşün onayı. Ertesi günün açılışında (Pazartesi günü), kısa gidiyoruz, SL'yi trend olanın 20 puan üzerine koyuyoruz. Hacim - %5 isabet.

Bir şeyi "bırakmak" ne???

Ve sonra, amers sonuna kadar fiyat yükselirse, girmek imkansız olacak. Ama yükseleceğini sanmıyorum.

 
Evet, gülüyorum - nefes veriyorum. Ana şey acele etmemek - dikkatlice düşünün - sistemle kontrol edin. Yani 1.08'e kadar euro ve 1.504 pound'a girebilirsiniz.
 
Daniil Stolnikov :
Evet, gülüyorum - nefes veriyorum. Ana şey acele etmemek - dikkatlice düşünün - sistemle kontrol edin. Yani 1.08'e kadar euro ve 1.504 pound'a girebilirsiniz.
Hiçbir şeyi kontrol etmem gerekmiyor, her şey uzun süredir kontrol edildi. Baykuş kontrol edecek. Benim işim sadece içinde hata olmadığından emin olmak. Ve kar almadan giriyorum, sistem tersine dönüyor.
 
yine gülüyorum))

Grail a la Yusuf Hoca? ))
 

Nikrom anlamadı. Ne Kasesi ?

Sadece bir sistem. Baykuş öldürüldü. Artık hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Sadece ticareti durdurma kuralı tetiklenene kadar çalışır, bundan sonra her şey yeniden yapılır.

Peki "kontrol et" diyorsun, sana her şeyin zaten doğrulandığını söyledim. Neden bazı kâseleri buraya sürükledin?

Normal ticaret gösterseydiniz daha iyi olurdu.

 
Merak ediyorum - neden bana nasıl yapacağımı göstermiyorsun? Pekala, böylesine yanılmaz bir sisteme sahip olduğunuz ve hatta bir baykuşun içine düştüğünüz için - günde aynı% 1'i yapmanızı engelleyen nedir? Anlaşılan o kadar da yanılmaz değil...
