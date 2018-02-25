ilk milyonunu al - sayfa 132
Kabul et Danik, sen bu sitenin yöneticileri için çalışıyorsun.
İzlememe sahipsin, ama sen, bir turp , kötü bir insan, beni kışkırttın ki, burada myfxbook'a gitmeyi ve yasaklanmayı teklif ettim.
Yerel moderatörlerin paranoyak reklam fobisine hala alışamadım...
myfxbook nedir? ve banyat nasıl bir geçiş var?
Baktım. Ve ne yapıyordun? Mart ayında %43 - harika bir sonuç! Aynen böyle devam!!!
Sadece dinlemeyin ve saçma sapan şeyler yaymayın. Kullanım Koşulları vardır ve reklam yasağını açıkça belirtirler. Ve hiç kimse farklı URL'lere gitmenizi yasaklayamaz.
Evet evet. İzleme ve bağlantı olmadan, sadece aranacak adı gösteren ve başka bir katılımcının talebi üzerine bu bir reklam olarak ortaya çıkıyor.
Ve ne yapıyordun? Mart ayında %43 - harika bir sonuç! Aynen böyle devam!!!
Birisi bu sonucu 4 gün içinde vaat etti. Böyle bir şeyle övünemem.
Pekala, burada, bu sabah - eurodolar'da kısa bir giriş vardı. SL - küresel trend çizgisinin üzerinde, 1.1450 seviyesinde. TP - hayır, strateji devrim niteliğinde.
Göreceğiz.
Söz? Yapmadı mı? ))
ZY Sizin için neredeyse bir yılın %40'ının harika olduğunu söylediniz, ama bir ay sonra burada!!! ))
Peki, kim geliyor? )) henüz kimse bir yere dönmedi. Yahudilerin yükselişini sürdürme tehlikesi var. Sadece 1450'niz yakalayacaktır. eksi gideceksin. Ve kazanabilirdim...
Valla ben mutluyum diyorum.
Eh, bunlar günde %10'dan az alım satım yapmayı düşünmeyen yerel Süper Tüccarlar...
Ben bu şekilde giriyorum. Yahudi'ye tırmanma tehlikesi var. Yakalayabilir. Eksiye uçmayacağım, agresif mevduatın %15'i tehlikede, oraya gidersem onları kaybederim. Ancak bu, güçlü Şubat seviyelerinin ve küresel trend çizgisinin hızlanma çizgisinin kırılacağı anlamına geliyor. Böyle bir olayın olasılığı çok yüksek değil.
Efsanevi "küresel" seviyelerinize gelince, piyasanın onları alıp kırmasına gerek yok. Bana bir sebep ver. Ve bir sebep buluyorlar - şüphesiz!!!
Sonuç - 6 sıfırlı bir birim - kesinlikle sizi geçecek - 97 gün içinde olmasa bile
97 gün içinde değilse, bu artık günlük %10 değildir.
Sen, Danik, şimdiden dört milyon sızdırdın. Ve TS'yi resmileştirmiş olsaydım ve kesinlikle buna göre işlem yapsaydım, bir tane daha birleştirilemezdi.
Neden "efsanevi"? Bunlardan herhangi biri üzerinde tam olarak ne zaman oluştuğunu, hangi seviyede durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca geçmişte aynı seviyelerin ne zaman oluştuğunu ve ne zaman alaka düzeyini kaybettiğini belirtebilirim. (Seviyeler, bence, arızadan hemen sonra kaybolmuyor)
Pazarın bunları aşmasının hiçbir maliyeti yok, tartışmıyorum. Ancak, herhangi bir bozulma olmaması daha olasıdır. Göreceğiz. Gün içi ticaret yapıyorum - işlemler haftalarca sürüyor.
97 gün içinde değilse, bu artık günlük %10 değildir.
Neden "efsanevi"? Bunlardan herhangi biri üzerinde tam olarak ne zaman oluştuğunu, hangi seviyede durduğunu söyleyebilirim.
Pazarın bunları aşmasının hiçbir maliyeti yok, tartışmıyorum. Ancak, bunların bozulmaması daha olasıdır. Göreceğiz. Gün içi ticaret yapıyorum - işlemler haftalarca sürüyor.
Günde yaklaşık %10 ve 97 için bir milyon - tekrar ediyorum - bu "ideal" !!! Ve ideal, uğruna çabalamanız gereken şeydir;)