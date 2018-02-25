ilk milyonunu al - sayfa 132

Kabul et Danik, sen bu sitenin yöneticileri için çalışıyorsun.

İzlememe sahipsin, ama sen, bir turp , kötü bir insan, beni kışkırttın ki, burada myfxbook'a gitmeyi ve yasaklanmayı teklif ettim.

Yerel moderatörlerin paranoyak reklam fobisine hala alışamadım...

 
myfxbook nedir? ve banyat nasıl bir geçiş var?
 
Alexey Busygin :
myfxbook nedir? ve banyat nasıl bir geçiş var?
Sadece dinlemeyin ve saçma sapan şeyler yaymayın. Kullanım Koşulları vardır ve reklam yasağını açıkça belirtirler. Ve hiç kimse farklı URL'lere gitmenizi yasaklayamaz.
 
forumla alakam yok

Baktım. Ve ne yapıyordun? Mart ayında %43 - harika bir sonuç! Aynen böyle devam!!!
 
Evet evet. İzleme ve bağlantı olmadan, sadece aranacak adı gösteren ve başka bir katılımcının talebi üzerine bu bir reklam olarak ortaya çıkıyor.

Ve ne yapıyordun? Mart ayında %43 - harika bir sonuç! Aynen böyle devam!!!

Birisi bu sonucu 4 gün içinde vaat etti. Böyle bir şeyle övünemem.

Pekala, burada, bu sabah - eurodolar'da kısa bir giriş vardı. SL - küresel trend çizgisinin üzerinde, 1.1450 seviyesinde. TP - hayır, strateji devrim niteliğinde.

Göreceğiz.

 
Peki, kim geliyor? )) henüz kimse bir yere dönmedi. Yahudilerin yükselişini sürdürme tehlikesi var. Sadece 1450'niz yakalayacaktır. eksi gideceksin. Ve kazanabilirdim...

Söz? Yapmadı mı? ))

ZY Sizin için neredeyse bir yılın %40'ının harika olduğunu söylediniz, ama bir ay sonra burada!!! ))
 
Daniil Stolnikov :
Peki, kim geliyor? )) henüz kimse bir yere dönmedi. Yahudilerin yükselişini sürdürme tehlikesi var. Sadece 1450'niz yakalayacaktır. eksi gideceksin. Ve kazanabilirdim...
Ben bu şekilde giriyorum. Yahudi'ye tırmanma tehlikesi var. Yakalayabilir. Eksiye uçmayacağım, agresif mevduatın %15'i tehlikede, oraya gidersem onları kaybederim. Ancak bu, güçlü Şubat seviyelerinin ve küresel trend çizgisinin hızlanma çizgisinin kırılacağı anlamına geliyor. Böyle bir olayın olasılığı çok yüksek değil.
ZY Sizin için neredeyse bir yılın %40'ının harika olduğunu söylediniz, ama bir ay sonra burada!!! ))

Valla ben mutluyum diyorum.

Eh, bunlar günde %10'dan az alım satım yapmayı düşünmeyen yerel Süper Tüccarlar...

 
Kahretsin, harika olduğunu söylemedim Ben sadece günde %10'un o kadar da fahiş bir değer olmadığını söyledim ve uygun beceri ile bu sonucu en azından her gün tekrarlayabilirsiniz)) Evet, bu şüphesiz bir idealdir. Ama bunun için çabalamaya değer. Sonuç - 6 sıfırlı bir birim - kesinlikle sizi geçecek - 97 gün içinde olmasa bile

Efsanevi "küresel" seviyelerinize gelince, piyasanın onları alıp kırmasına gerek yok. Bana bir sebep ver. Ve bir sebep buluyorlar - şüphesiz!!!
 
97 gün içinde değilse, bu artık günlük %10 değildir.

Sen, Danik, şimdiden dört milyon sızdırdın. Ve TS'yi resmileştirmiş olsaydım ve kesinlikle buna göre işlem yapsaydım, bir tane daha birleştirilemezdi.

Efsanevi "küresel" seviyelerinize gelince, piyasanın onları alıp kırmasına gerek yok. Bana bir sebep ver. Ve bir sebep buluyorlar - şüphesiz!!!

Neden "efsanevi"? Bunlardan herhangi biri üzerinde tam olarak ne zaman oluştuğunu, hangi seviyede durduğunu söyleyebilirim. Ayrıca geçmişte aynı seviyelerin ne zaman oluştuğunu ve ne zaman alaka düzeyini kaybettiğini belirtebilirim. (Seviyeler, bence, arızadan hemen sonra kaybolmuyor)

Pazarın bunları aşmasının hiçbir maliyeti yok, tartışmıyorum. Ancak, herhangi bir bozulma olmaması daha olasıdır. Göreceğiz. Gün içi ticaret yapıyorum - işlemler haftalarca sürüyor.

 
sizin "teori"niz açısından bunların kuşkusuz doğru olacağı açıktır. dahası, belki isteğe bağlı ve diğerleri de dahil olmak üzere diğer "teorilerin" seviyeleriyle örtüşecekler ... ve belki de doğru olacaklar ... Bir kereden fazla buna ikna oldum. Bu yüzden efsanevidirler, aşırıya kaçarlar)) Kim bilir - belki de hiç yokturlar. Çerçeveler gibi - kafanın içindeler))

Günde yaklaşık %10 ve 97 için bir milyon - tekrar ediyorum - bu "ideal" !!! Ve ideal, uğruna çabalamanız gereken şeydir;)
