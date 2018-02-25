ilk milyonunu al - sayfa 118

Pekala... Hiawatha Daniel'imizin %1 karı var ve tablo her zamanki gibi "Ağzını açan Timsah" gibi.

Marleson Balesi'nin devamını bekliyoruz...

 
Sadece parmağını oraya sokma. Ne olduğunu asla bilemezsin.
 
Alexandr Murzin :
Birden fazla savaş başlığı olan bir füze mi?
içeride - en ilginç - nazik sürpriz ept
 
1.33 daha kesin olmak gerekirse))

Evet, itiraf ediyorum - bu benim sorunum - peki, bir timsahla arkadaş olamam - ağzını açmamasını sağla Aç köpek))

Baleye gelince - evet, yine de şaşıracaksınız, tereddüt etmeyin;)
 
Timsahı ne kadar beslersen besle, o hala nehirden bakıyor.
 
Alexander Laur :

Net bir konseptimiz olduğu için - günde + %10, o zaman son değerde parantez içinde bu konsept için % belirteceğim. Açıklık için. :)


Bugüne kadarki veriler:

Bugün (05/28/15): +%15,87

Sadece 13 gün içinde: +146.90% (245.22%)

Özet: utanmadan geride kalıyor. :)

Ve ne oldu ?

Neden şimdi -68?

 
Daniil Stolnikov :
Danil, sır değilse nasıl bir sistemin var?

Hangi omuzla açıyorsun?

 
Evet, size zaten yüzlerce kez söyledim - TS'yi resmileştirene kadar veya daha iyisi - üzerine bir baykuş yazmayın - diğer çizelgeleri göreceksiniz ve buna göre beni şaşırtacaksınız.

Şimdi, bunu yaparsanız - o zaman her şey mümkün ...

 
Daniil Stolnikov :
kovadaki kör kedi yavruları gibi))

Hadi, dikkatiniz dağılmasın...

 
Zogman :

Danil, sır değilse nasıl bir sistemin var?

Hangi omuzla açıyorsun?

Omzum oh .... kocaman 1:1000.

Laryx'in dediği gibi, sadece bir sistemim yok)) O bizim analistimiz - ona güveneceğiz
