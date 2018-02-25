ilk milyonunu al - sayfa 118
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Pekala... Hiawatha Daniel'imizin %1 karı var ve tablo her zamanki gibi "Ağzını açan Timsah" gibi.
Marleson Balesi'nin devamını bekliyoruz...
Pekala... Hiawatha Daniel'imizin %1 karı var ve tablo her zamanki gibi "Ağzını açan Timsah" gibi.
Marleson Balesi'nin devamını bekliyoruz...
Birden fazla savaş başlığı olan bir füze mi?
Pekala... Hiawatha Daniel'imizin %1 karı var ve tablo her zamanki gibi "Ağzını açan Timsah" gibi.
Marleson Balesi'nin devamını bekliyoruz...
Evet, itiraf ediyorum - bu benim sorunum - peki, bir timsahla arkadaş olamam - ağzını açmamasını sağla Aç köpek))
Baleye gelince - evet, yine de şaşıracaksınız, tereddüt etmeyin;)
Net bir konseptimiz olduğu için - günde + %10, o zaman son değerde parantez içinde bu konsept için % belirteceğim. Açıklık için. :)
Bugüne kadarki veriler:
Bugün (05/28/15): +%15,87
Sadece 13 gün içinde: +146.90% (245.22%)
Özet: utanmadan geride kalıyor. :)
Ve ne oldu ?
Neden şimdi -68?
1.33 daha kesin olmak gerekirse))
Evet, itiraf ediyorum - bu benim sorunum - peki, bir timsahla arkadaş olamam - onu yere düşürüyorum Aç köpek))
Baleye gelince - evet, yine de şaşıracaksınız, tereddüt etmeyin;)
Danil, sır değilse nasıl bir sistemin var?
Hangi omuzla açıyorsun?
Evet, itiraf ediyorum - bu benim sorunum - peki, bir timsahla arkadaş olamam - onu yere düşürüyorum Aç köpek))
Baleye gelince - evet, yine de şaşıracaksınız, tereddüt etmeyin;)
Evet, size zaten yüzlerce kez söyledim - TS'yi resmileştirene kadar veya daha iyisi - üzerine bir baykuş yazmayın - diğer çizelgeleri göreceksiniz ve buna göre beni şaşırtacaksınız.
Şimdi, bunu yaparsanız - o zaman her şey mümkün ...
kovadaki kör kedi yavruları gibi))
Hadi, dikkatiniz dağılmasın...
Danil, sır değilse nasıl bir sistemin var?
Hangi omuzla açıyorsun?
Laryx'in dediği gibi, sadece bir sistemim yok)) O bizim analistimiz - ona güveneceğiz