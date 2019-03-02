FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 945

Eurobucks aşağı , alışverişi düşünmemek bile daha iyi! bo-bo olacak.
 
chepikds :

Bugün Lun:


tamamen destekliyorum...

satılan euro sterlin:


 

eurjpy, gbpjpy, gbpusd, ayrıca aşağı, ama bu enstrümanları takas etmiyorum, yeterince ay var!

Efsane, dün sterlin için doğru bir destek çekti.

 
stranger :
Satın almak ve satın almak gibisi yok.

yabancı
4689
yabancı 2015.02.24 18:32 TR
yurchenko :
henüz değil. 2 haftada ne değişti?
Lesorub :
Tamamen destekliyorum:
İşte o zaman senin gibi dahiler satmayı düşünür, satın alınacak en iyi şey! tahmine rağmen
 
Lesorub :
Tamamen destekliyorum:
Sevgili eurgbp'miz, son zamanlarda hiç dokunmuyorum, beni çok çamurlu dinle ...
 
Alexey :
Satın al, dene, sonra bana nasıl olduğunu söyle
 
chepikds :
Sevgili eurgbp'miz, son zamanlarda hiç dokunmuyorum, beni çok çamurlu dinle ...

o değil, benim çamurlu...

nihayet uçuyor, bugün günlük hareket 41 s: 7236 - 7277

 
chepikds :
Satın al, dene, sonra bana nasıl olduğunu söyle
oh iyi, zımba orada çalışıyor ...
