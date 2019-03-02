FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 945
Bugün Lun:
tamamen destekliyorum...
satılan euro sterlin:
eurjpy, gbpjpy, gbpusd, ayrıca aşağı, ama bu enstrümanları takas etmiyorum, yeterince ay var!
Efsane, dün sterlin için doğru bir destek çekti.
Satın almak ve satın almak gibisi yok.
henüz değil. 2 haftada ne değişti?
Tamamen destekliyorum:
Tamamen destekliyorum:
İşte o zaman senin gibi dahiler satmayı düşünür, satın alınacak en iyi şey! tahmine rağmen
Sevgili eurgbp'miz, son zamanlarda hiç dokunmuyorum, beni çok çamurlu dinle ...
o değil, benim çamurlu...
nihayet uçuyor, bugün günlük hareket 41 s: 7236 - 7277
Satın al, dene, sonra bana nasıl olduğunu söyle