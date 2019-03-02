FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 943

azfaraon :
.Ve sonra her şey çizelgelerde nasıl görünüyor)))
Seni uyarıyorum, ama uzun zaman önce bu post factum'u göstermemi söylemiştim. Ve unutmayın, kartlar geçmişten ve söylediklerim =)
Myth63 :

yine de size bir şey söylemeyecek.

Şaka şu ki, buradaki adamlar en az birkaç çubuk çizdiğinde (peki, kişi öyle dedi) böyle dalga geçiyorlar))), Pardon, ama programınız hakkında ne söyleyebilirim)))? Yemek çubukları ile bir şekilde yolu gösterebilir misin Temiz bir grafik basittir ve hedefleri gösteren çizimler sizin fikrinizdir
azfaraon :
üç sayfayı kaydır =) her şey orada çizilmiş =) daha doğrusu Ocak ayından beri orada çizilmiş =)
Myth63 :
üç sayfayı kaydır =) her şey orada çizilmiş =) daha doğrusu Ocak ayından beri orada çizilmiş =)

Ben de aynısını verdim.Seninle diyelim ki o analizleri kullanan biri arasındaki fark deyim yerindeyse tek fark.. ben daha kolay anlatayım

Teknisyen göğe bakar, belli prensiplere göre yağmur yağıp yağmayacağını analiz eder ve yağmur yağacağına kendisi karar verir ve şemsiyesini çıkarır.. Üzerine bir şey düştüğünde şemsiyeyi çıkarırsın.. Ben öyle demiyorum. biri doğru ya da yanlış ya da doğru olanı yapan kim değil .. Ben sadece özü anlamak istiyorum .. çünkü damladığında, hacme göre diyelim (peki, sanırım öyle), öyle olduğu ortaya çıkabilir. hiç yağmıyor..

Alexey :
Nasıl uyuyakaldığınızı bile fark etmediniz, dip 26 Ocak'ta kuruldu ve şimdi bu dipte tutunma girişimi var. Yeni bir düşük seviyenin kırılmasından sonra

her şey fark edildi ve yakalandı =)

azfaraon :

önceden şemsiye alırım =)

ekrandaki tüm yatay şeritler fiyatlar yokken bile benim çizdiğim seviyeler bunlar ama bu şeritlerin seviyelerinde zaten ilgiler vardı =)

Herhangi bir seviye önceden hesaplanabilir... Hatırlar mısınız 5470'den bahsettiğimi o zamanlar.... yani =) aşağı yukarı aynı. bacakların ve kolların nereden büyüdüğünü anlamalısın.

Myth63 :

Önceden bir şemsiye alırım =)

ekrandaki tüm yatay şeritler fiyatlar yokken bile benim çizdiğim seviyeler bunlar ama bu şeritlerin seviyelerinde zaten ilgiler vardı =)

Herhangi bir seviye önceden hesaplanabilir... Hatırlar mısınız 5470'den bahsettiğimi o zamanlar.... yani =) aşağı yukarı aynı. bacakların ve kolların nereden büyüdüğünü anlamalısın.

Grafiklerinizde çizgiler arasındaki mesafelerin neredeyse eşit olduğunu görüyorum (bundan bahsediyorum .. kendim için uzun zaman önce belirli bir kalıp buldum, piyasada sadece bir rakam var ve fiyat için zamanında) baykuş yazmaya çalıştım ve ilginç olan ne işe yarıyor) .. yani mesafeler nerdeyse eşit mi yoksa nasıl dikkat etmediniz*?
Myth63 :

Önceden bir şemsiye alırım =)

ekrandaki tüm yatay şeritler fiyatlar yokken bile benim çizdiğim seviyeler bunlar ama bu şeritlerin seviyelerinde zaten ilgiler vardı =)

Herhangi bir seviye önceden hesaplanabilir... Hatırlar mısınız 5470'den bahsettiğimi o zamanlar.... yani =) aşağı yukarı aynı. bacakların ve kolların nereden büyüdüğünü anlamalısın.

Bunu hesaplamak için yeterli, diyelim ki iki sayı A ve B diyelim ve üçüncüyü hesaplayabilir misiniz?
 
Myth63 :

her şey fark edildi ve yakalandı =)

Bir sonraki sonbahara hazır mısınız?
Alexey :
Bir sonraki sonbahara hazır mısınız?
