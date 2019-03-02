FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 942
değil =) benim değil =) özellikle euro için =) bip seviyeleri için 25-50 kadar uçma özelliğine sahip
diğerleri uçmaz gibi)))
İyi akşamlar .. Müdahale ettiysem özür dilerim ... Euro'yu 1.1000'in altında (1.1020-30 mümkündür) hiç görmüyorum ...
ama diğerleri 20'ye kadar
Türkiye haritanızın altında farklı dönemlere ait zikzaklar var mı? Bunu zikzaklarla yaptım
Ve bir pound? Buna inanmak benim için yeterli olmasa da, özellikle bugün)))
pip içinde pip sıçrama =)
Bu bir şarkı! En iyi fiyatı alabilirsiniz! Ana şey, nereye atlayacağını göstermektir. , ve biz alıp teşekkür edeceğiz
peki, insanlara göster)))) geri tepmenin nereden geldiğini ve nerede beklediğini ..
yine de size bir şey söylemeyecek.