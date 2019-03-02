FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 942

Yeni yorum
[Silindi]  
Myth63 :
değil =) benim değil =) özellikle euro için =) bip seviyeleri için 25-50 kadar uçma özelliğine sahip
diğerleri uçmaz gibi)))
[Silindi]  
azfaraon :
diğerleri uçmaz gibi)))
ama diğerleri 20'ye kadar
[Silindi]  
Myth63 :

Türkiye haritanızın altında farklı dönemlere ait zikzaklar var mı? Bunu zikzaklarla yaptım
 
azfaraon :
İyi akşamlar .. Müdahale ettiysem özür dilerim ... Euro'yu 1.1000'in altında (1.1020-30 mümkündür) hiç görmüyorum ...
Sağlığına!
[Silindi]  
Myth63 :
ama diğerleri 20'ye kadar
Ve bir pound? Buna inanmak benim için yeterli olmasa da, özellikle bugün)))
[Silindi]  
azfaraon :
Türkiye haritanızın altında farklı dönemlere ait zikzaklar var mı? Bunu zikzaklarla yaptım
=)) hayır, kendi kendine yazılmış ve sadece ses seviyeleri
[Silindi]  
azfaraon :
Ve bir pound? Buna inanmak benim için yeterli olmasa da, özellikle bugün)))
pip pip'e geri döner =) ama hayır =) 3 pip uçar =)
[Silindi]  
Myth63 :
pip içinde pip sıçrama =)
peki, insanlara göster)))) geri tepme nereden ve nerede bekliyorsunuz .. Ve sonra her şey çizelgelerde nasıl görünüyor)))
 
Myth63 :
değil =) benim değil =) özellikle euro için =) bip seviyeleri için 25-50 kadar uçma özelliğine sahip

Bu bir şarkı! En iyi fiyatı alabilirsiniz! Ana şey, nereye atlayacağını göstermektir. , ve biz alıp teşekkür edeceğiz

[Silindi]  
azfaraon :
peki, insanlara göster)))) geri tepmenin nereden geldiğini ve nerede beklediğini ..

yine de size bir şey söylemeyecek.

1...935936937938939940941942943944945946947948949...2119
Yeni yorum