FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 940
Bu şükredilecek bir şey değil, gençlere yol göstermek için ileride siz de suçlu olacaksınız)))
ders vermiyorum.
ve tüm temel, burada ortaya konmuştur.
ancak temel bilgilere hakim olduktan sonra daha derin bir çalışma, kendiniz bir şey bulmak ve anlamak ilginç olacaktır.
örneğin orta ve uzun vadede fiyat hareketi. ve gün boyunca oldukça serin =)
hacimlerin piyasadan gelmediğini hatırlamanız yeterli !!!!!
Burada 1.5338'den alımları gösteren ve 1.5295 seviyesine yakın çizimler vardı, ancak bu seviyelerden hiçbir şey olmadı.. Ve bu, işlem hacmi açısından nasıl açıklanır?
gösterdim mi? =)
Garip.. Anlıyorum diyorsun deyip soruyorlar... Sadece, benim anladığım kadarıyla tek bir ilke kullanıyorsunuz.. Yoksa bu ilke Elliot ilkesi gibi mi, herkes bir yere bakıp kendininkini mi görüyor?
Bana bir bağlantı ver, bir bakayım .. (daha doğrusu, bunlar giriş günü ekran görüntüleri. =)
ve işte haftanın başlangıcı için planın bir resmi =)
hangi temelde oldu. Pazartesi gitmemiz gereken yere gittik. 5350+- neredeyse 2 gün seviyesinde kaldı.
ve zaten sabah 10'da bir çöküş olacağını biliyordum.
2015.03.04 10:00; 1.5366; 1.5360; 1.5298;
ve ek olarak, alıcıların çoğunluğu ile tek bir gün olmadı =) 5505'in üzerinde durmadı, 2 seviye sürücü kazandı ve uçtu =)
ve hala satın almak için zamanım olduğunu söylediğimi hatırlıyorum =) daha geçen pazartesi =)
Her şey bitti mi? Bu, doldurmanın zaman alacağı anlamına mı geliyor? ve sonra yukarı? Mart sonuna kadar çıkmasını mı bekliyorsunuz?
zaman gösterecek =) ekipman =) her şey geçecek =) düşüneceğiz =)
hepiniz kabadayı mısınız? =)
Merhaba !
Bizim kaltağımız kalkmadı.
Herhangi bir açıklama var mı?
Teşekkür ederim !