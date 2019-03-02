FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 938
hepiniz kabadayı mısınız? =)
Hayır ... Sadece Strange'i duymak istiyorum, Ama çalılardan çıkmıyor)))
ne dinlemeli? =) her şeyi gösterdi.
Pekala, bu konuda ben de öyleyim... Gösterdiği her şey fiyattan geçti.Peki sırada ne var, nelere dikkat edilmeli?
Hedeflerimi bir kereden fazla dile getirdim...ama 20 biplik bir duraklamayla şu anda bir pound almak mantıklı.İlk hedefime oturduk. Kim hatırlar, ekranı verdim.
aynen gün içinde yazdığım gibi pipslerin şu anda 1.5370'te 120-250 kanal seviyesine uçması mümkün. yani yine 52'ye kadar çıkabiliriz ve 51+-30 düşer ama buradan satın almanız gerekiyor. seviye iyi.
ribaund noktaları +- ama senaryoya göre =)
Başka + -200 puanın var mı?
seviyeleri yapabilir misin? 5470 ribaund oldu ??? Evet, sonra 5552'ye uçtular ama sadece 70 bip sesi. ekran
bu yüzden aynı basit teknik analizin sorunsuz çalıştığı ortaya çıktı, ancak her şeye yemek çubukları dedi)))