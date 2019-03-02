FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 941

tuma88 :

Merhaba !
Bizim kaltağımız kalkmadı.

Herhangi bir açıklama var mı?

Teşekkür ederim !

Neden bahsediyorsun ?? =)

 
Myth63 :

Neden bahsediyorsun ?? =)

mandravoshka'mız hakkında)

Eurochka.


Teşekkür ederim !
tuma88 :
mandravoshka'mız hakkında)

Eurochka.


Teşekkür ederim !

Valla şimdilik enteresan bir şey yok, kanaldan + - 25 piplik bölgede takılıyor. insanlar dibe vurmaya çalışıyorlar. ancak güçlü alımlar biraz daha düşük 1.10'dan başlıyor.

satın alma tutumundaki genel ilgi, fiyatın kendisine yönelik arzudan daha yüksektir =). düşüş Salı günü önceden belirlendi. (tüm satırların altındaki fiyat arzu seviyesi)

 
Myth63 :

iyi, burada ilginç bir şey yok

teşekkür etmek ! )

biraz aldım
 
Nasıl uyuyakaldığınızı bile fark etmediniz, dip 26 Ocak'ta kuruldu ve şimdi bu dipte tutunma girişimi var. Yeni bir düşük seviyenin kırılmasından sonra
bu benim çiftim değil (bunu birçok kez söyledim), çok nadiren takas ediyorum. ama analiz yapıyorum =)
 
Yani belki de, sonuçta, analitikte! en azından biraz
 
Myth63 :

hacimlerin piyasadan gelmediğini hatırlamanız yeterli !!!!!

seçenekten mi geliyor?

Ama 300 yıl önce seçenekler var mıydı?
Yoksa o zamandan beri bir şeyler değişti mi?

yoksa pozun sınırlarla kazanıldığı anlamına mı geliyordu? Ve hacimdeki bir artış vparvanie enayiler mi?

Teşekkür ederim !
chepikds :
Yani belki de, sonuçta, analitikte! en azından biraz
İyi akşamlar .. Müdahale ettiysem özür dilerim ... Euro'yu 1.1000'in altında (1.1020-30 mümkündür) hiç görmüyorum ...
değil =) benim değil =) özellikle euro için =) bip seviyeleri için 25-50 kadar uçma özelliğine sahip
