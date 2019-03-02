FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 939
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hedeflerimi bir kereden fazla dile getirdim...ama 20 biplik bir duraklamayla şu anda bir pound almak mantıklı.İlk hedefime oturduk. Kim hatırlar, ekranı verdim.
aynen gün içinde yazdığım gibi pipslerin şu anda 1.5370'te 120-250 kanal seviyesine uçması mümkün. yani yine 52'ye kadar çıkabiliriz ve 51+-30 düşer ama buradan satın almanız gerekiyor. seviye iyi.
bu analiz sadece hacimlere dayanmaktadır. seviyeler, ses seviyeleri...
Ve bu seviyeden ilk büyümeyi nerede görüyorsunuz?
Ve seviyelerin hacim olarak saat gibi gittiğinde, buna ne denir? Basit bir kişi bu şekilde açıklayacaktır, biri sadece seviyelerde satın almayı reddetti ..
ders çalış, genelde söylediğim şey bu.
ve birkaç yazı önce çizilmiş bir ekran gibi nereye gidiyoruz.
ve son olarak
ders çalış, genelde söylediğim şey bu.
ve birkaç yazı önce çizilmiş bir ekran gibi nereye gidiyoruz.
ve son olarak
Kahretsin ne kadar dürüst bir kelime)))) Sanırım artık burada yazmıyorum ... Yazmayacağım .. Bir şekilde aydınlanma için bir konu geliştirmek için bir sohbet başlatmak istedim ... Ve yeni başlayanlar . ...uçtu. o zaman ihtiyacım var
Alınma =) Bunun için çok zaman harcadım.
Sadece gümüş tepsiye koymayı sevmiyorum =) ama sizi uyarabilirim =)
Ve doğru olanı yaptım, derine inmeye gerek yok... Genelde eski versiyonu piyasadan kaldırmayı düşünüyorum, günahtan uzak...
ve sonra birisi konuyla ilgili sigara içiyor ...
Bence şimdiye kadar...
Paranızın elinden alınacağından mı korkuyorsunuz?
kmk, başkasınınkini (para için bile) kullanmak aptallıktır. Özellikle neler olduğunu anlamadıysanız.
Alınma =) Bunun için çok zaman harcadım.
Sadece gümüş tepsiye koymayı sevmiyorum =) ama sizi uyarabilirim =)
Alınma =) Bunun için çok zaman harcadım.
Sadece gümüş tepsiye koymayı sevmiyorum =) ama sizi uyarabilirim =)
Ve diyelim ki, Skype'ta derslerin maliyeti ne kadar olabilir ... Konu benim için sadece ilginç.Uzun süredir ticaret yapıyorum ... Sorunun bu tarafı her zaman ilgilendi
ders vermiyorum.
ve tüm temel, burada ortaya konmuştur.
ancak temel bilgilere hakim olduktan sonra daha derin bir çalışma, kendiniz bir şey bulmak ve anlamak ilginç olacaktır.
örneğin orta ve uzun vadede fiyat hareketi. ve gün boyunca oldukça serin =)
hacimlerin piyasadan gelmediğini hatırlamanız yeterli !!!!!