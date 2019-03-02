FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 951

Alexey :
Hayır hepsi değil! Neden satın almak için bu kadar acele ediyorsunuz?
çünkü gerekli!
 
yurchenko :
Kimi istiyorsun? henüz o kadar zengin değilim
 
Alexey :
Evet, alıcılara neden ihtiyaç duyduğunu anlamadım)) veya daha doğrusu onların garantilerini

ve muhtemelen satışta oturuyor))

 
Spekul :

muhtemelen ve satışlar muhtemelen hala kayıpta
 
Alexey :
genel olarak burada bir et ekibine ihtiyaç var))) bu şekilde de denemek gerekecek)))
 
Yarın beni hatırla!
 

altının yaklaştığı bölgeye bağlıdır

kırılır, alt borca gider:


 
yurchenko :
Perşembe günü yağmurdan sonra. )
 
Alexey :
Ne düşündüğün umurumda değil! Bir pound ile, daha fazlasını alın!
 
yurchenko :
tamam bakso cad satarsan altın alırım
