FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 952

Yeni yorum
 
Spekul :
tamam bakso cad satarsan altın alırım
yani senden altın al demiyorum ama baksokad'ı satmayacağım oraya git!
 
yurchenko :
Yarın beni hatırla!
Mutlaka! muhtemelen hatırlayacağız
 
Alexey :
Mutlaka! muhtemelen hatırlayacağız

TAMAM

 
Alexey :
Mutlaka! muhtemelen hatırlayacağız
hala resimler vardı!
 
yurchenko :

TAMAM

hatırladım tamam yarın var 15 dk önce geldi
 
Alexey :
hatırladım tamam yarın var 15 dk önce geldi
3 saatim daha var!
 
yurchenko :
hala resimler vardı!

Ne fotoğrafları

hangileri bunlar yani ben değilim

 
Alexey :

Ne fotoğrafları

bunlar kim yani ben değilim

ah bunlar!
 
yurchenko :
3 saatim daha var!
Böylece seni yarına kadar 3 saat daha hatırlayabilirim
 
Alexey :
Böylece seni yarına kadar 3 saat daha hatırlayabilirim
hatırlamak
1...945946947948949950951952953954955956957958959...2119
Yeni yorum